Việt Nam lần đầu đạt hạng tín nhiệm BBB- của R&I

Theo Bộ Tài chính, đây là lần đầu Việt Nam được R&I đưa vào nhóm xếp hạng Đầu tư. Việc nâng hạng phản ánh đánh giá tích cực của R&I về nền tảng tăng trưởng, triển vọng cải cách cơ cấu, dư địa tài khóa và khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài.

R&I nhận định tăng trưởng cao sẽ tiếp tục được duy trì nhờ chuyển đổi sang mô hình dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo, mở rộng đầu tư công và duy trì dòng vốn FDI. Các cải cách về tinh gọn bộ máy, thúc đẩy khu vực tư nhân, hoàn thiện thể chế và phát triển thị trường vốn được đánh giá sẽ củng cố tiềm năng tăng trưởng.

Về tài khóa, R&I cho rằng tỷ lệ nợ công/GDP vẫn ở mức tương đối thấp, tạo dư địa cho đầu tư phát triển. Dù bội chi và nợ công có thể tăng, tổ chức này không lo ngại về tính bền vững của nợ, do đầu tư công được kỳ vọng hỗ trợ tăng trưởng và Chính phủ kiểm soát chi thường xuyên.

Về kinh tế đối ngoại, cán cân vãng lai tiếp tục thặng dư, FDI được duy trì và nợ nước ngoài ở mức tương đối thấp. Tuy nhiên, R&I lưu ý các vấn đề liên quan đến tăng trưởng tín dụng, thanh khoản ngân hàng, cho vay bất động sản, khả năng bảo đảm vốn của hệ thống tài chính và dự trữ ngoại hối.

Theo Bộ Tài chính, việc lần đầu được nâng lên mức Đầu tư là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố vị thế tín nhiệm của Việt Nam, tăng niềm tin nhà đầu tư và tạo thuận lợi hơn cho huy động nguồn lực dài hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.