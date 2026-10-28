Theo thông tin từ ban tổ chức, các trận đấu thuộc Khu vực phía Nam (Southern Conference) sẽ diễn ra từ ngày 7 -11/4/2027 tại Hà Nội, với sự tham gia của 6 đội bóng đại học đại diện cho 6 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đội gồm University of Sydney (Australia), National Chengchi University (Đài Loan, Trung Quốc), The Chinese University of Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc), Perbanas Institute (Indonesia), City University of Macau (Trung Quốc) và đội bóng đại diện chủ nhà Việt Nam.

Việt Nam lần đầu đăng cai vòng bảng Giải bóng rổ Đại học châu Á AUBL 2026-2027.

Việc quy tụ các đội bóng đến từ nhiều nền giáo dục và thể thao khác nhau hứa hẹn tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi cho các vận động viên sinh viên Việt Nam. Đặc biệt, việc được thi đấu trên sân nhà sẽ giúp đội đại diện Việt Nam có điều kiện tiếp cận môi trường cạnh tranh quốc tế, tích lũy kinh nghiệm và kiểm chứng trình độ chuyên môn trước các đối thủ trong khu vực.

Theo thể thức thi đấu, 6 đội tại Southern Conference được chia thành hai bảng, mỗi bảng gồm 3 đội, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng. Các đội có thành tích tốt sẽ bước vào vòng bán kết, cạnh tranh 3 suất tham dự tuần Chung kết (Championship Week) của mùa giải 2026-2027.

Bên cạnh khu vực phía Nam, mùa giải AUBL năm nay còn có Khu vực phía Đông (Eastern Conference), quy tụ 12 đội bóng đại học đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ và Philippines. Các đội được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 3 đội, thi đấu theo thể thức sân nhà – sân khách từ tháng 11/2026 đến tháng 3/2027. Mùa giải dự kiến khai mạc tại Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 22/11/2026.

Sau khi kết thúc các vòng đấu khu vực, 9 đội đứng đầu khu vực phía Đông cùng 3 đội vượt qua vòng loại khu vực phía Nam sẽ giành quyền góp mặt tại Championship Week, dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 22/8/2027. Đây sẽ là chặng tranh tài quy tụ những đội bóng đại học có thành tích nổi bật, tạo nên sân chơi có tính cạnh tranh cao của bóng rổ sinh viên châu Á.

Công tác tổ chức và vận hành Southern Conference tại Hà Nội được giao cho Công ty Cổ phần New Sports. Đơn vị này từng tham gia tổ chức, vận hành các giải đấu thể thao trong nước và quốc tế, trong đó có Vietnam Pro-Am Basketball Championship (VBC), Vietnam Collegiate Basketball Championship (VCBC) và PPA Hanoi Cup 2026.

Được Liên đoàn Thể thao Đại học châu Á (AUSF) công nhận, AUBL hướng tới xây dựng hệ thống thi đấu liên đại học có tính kết nối khu vực, tạo môi trường để các vận động viên sinh viên nâng cao trình độ và tiếp cận những tiêu chuẩn thi đấu tiên tiến. Việc Việt Nam lần đầu đăng cai một vòng đấu khu vực của giải vì thế không chỉ mang ý nghĩa tổ chức một sự kiện thể thao quốc tế, mà còn mở thêm cơ hội phát triển cho bóng rổ học đường trong nước.