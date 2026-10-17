Việt Nam lần đầu đăng cai Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế

Theo quy chế, vòng sơ khảo được tổ chức tại các điểm thi ở 34 tỉnh, thành phố thuộc sáu vùng kinh tế - xã hội, học sinh dự thi gần nơi mình học. Cổng đăng ký đã đóng lúc 18h ngày 12/10, sau gần ba tháng kể từ khi kỳ thi được phát động ngày 17/7.

Tại IAIO 2026, đoàn Việt Nam có bốn thí sinh và mang về hai Huy chương Bạc cùng một Huy chương Đồng

Kỳ thi dành cho học sinh THCS và THPT đang học tại các trường ở Việt Nam, từ 20 tuổi trở xuống tính đến ngày 1/7/2027, và miễn phí ở cả hai vòng.

Ở vòng sơ khảo, thí sinh làm bài thi giấy gồm 100 câu trắc nghiệm song ngữ Việt - Anh, bắt đầu lúc 9h30 và thu bài lúc 11h30. 100 thí sinh có tổng điểm cao nhất sẽ nhận thư mời vào vòng chung kết quốc gia.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 1/2027, với địa điểm dự kiến tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC).

Khác với vòng đầu, thí sinh chỉ làm một bài thi học máy duy nhất trên máy tính xách tay cá nhân trong 5 giờ, từ 9h đến 14h: ban tổ chức cung cấp tập dữ liệu huấn luyện và mô hình nền, thí sinh tự huấn luyện mô hình tối ưu rồi nộp kết quả dự đoán trên một tập kiểm tra riêng.

Quy chế không cho phép dùng internet, điện toán đám mây hay công cụ AI gợi ý mã trong khi thi.

Nội dung thi bao quát các chủ đề học có giám sát và không giám sát, mạng nơ-ron, tiền xử lý dữ liệu, đánh giá mô hình và giải quyết bài toán thực tế. Sau vòng chung kết, ban tổ chức sẽ công bố 8 thành viên đội tuyển quốc gia.

Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (International Artificial Intelligence Olympiad - IAIO) sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 25/2 đến 2/3/2027. Theo ban tổ chức quốc tế, IAIO 2027 tại Việt Nam là lần đầu tiên kỳ thi được đưa về khu vực Đông Nam Á, dự kiến kỳ thi thu hút khoảng 300 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại IAIO 2026, đoàn Việt Nam có bốn thí sinh và mang về hai Huy chương Bạc cùng một Huy chương Đồng. Theo bảng kết quả công bố trên trang chính thức của IAIO, hai thí sinh Việt Nam đứng thứ 16 và 19, thuộc nhóm 15 Huy chương Bạc, còn thí sinh thứ ba xếp thứ 25, vị trí đầu tiên của nhóm 24 Huy chương Đồng, trên tổng số 95 thí sinh dự thi. Chính tại kỳ thi này, Việt Nam được giới thiệu là nước chủ nhà tiếp theo.