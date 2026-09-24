Việt Nam lần đầu đăng cai Hội nghị Diễn đàn Chứng khoán châu Á

Việt Nam có chuyên đề riêng tại Hội nghị Diễn đàn Chứng khoán châu Á. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin tại họp báo, đây là lần đầu Việt Nam đăng cai ASF AGM sau nhiều năm tham gia các hoạt động của Diễn đàn Chứng khoán châu Á. Sự kiện quy tụ các thành viên ASF đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam đang tăng cường hội nhập quốc tế.

Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB) và Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) đều là thành viên ASF và đã tham gia các hoạt động của diễn đàn trong nhiều năm.

Đáng chú ý, phía Việt Nam đã đề xuất và được Ban Thư ký ASF đồng thuận dành riêng chuyên đề “Đầu tư vào Việt Nam - Vươn mình trong kỷ nguyên mới”, dự kiến diễn ra chiều 2/10.

Chuyên đề tập trung vào các phương thức huy động vốn cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới và vai trò của thị trường chứng khoán trong huy động nguồn lực cho nền kinh tế. Phiên thảo luận dự kiến có sự tham gia của đại diện các tổ chức tài chính quốc tế, hiệp hội chứng khoán khu vực, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp trong nước.

Bên cạnh chuyên đề về Việt Nam, ASF AGM 31 sẽ thảo luận triển vọng thị trường chứng khoán châu Á, sự dịch chuyển của dòng vốn, ESG, tài chính xanh, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo đại diện VASB, việc đăng cai hội nghị là dịp để Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức trong khu vực và giới thiệu những thay đổi của thị trường vốn trong nước tới cộng đồng đầu tư quốc tế.