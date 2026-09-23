Việt Nam lần đầu đăng cai Hội nghị Diễn đàn Chứng khoán châu Á

Sáng 23/9 tại Hà Nội, Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB) và Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổ chức họp báo giới thiệu Hội nghị thường niên lần thứ 31 của Diễn đàn Chứng khoán châu Á (ASF AGM 31).

Theo thông tin tại họp báo, ASF AGM 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 30/9 đến 3/10/2026. Sau nhiều năm tham gia các hoạt động của Diễn đàn Chứng khoán châu Á, đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện thường niên này. Đáng chú ý, chương trình năm nay sẽ có một chuyên đề riêng dành cho Việt Nam.

Phát biểu tại họp báo, ông Phạm Phú Khôi - Tổng Thư ký VBMA cho biết, sự kiện diễn ra trong thời điểm thị trường vốn Việt Nam đang có nhiều thay đổi đáng chú ý và ngày càng hội nhập sâu hơn với thị trường quốc tế.

Ông Phạm Phú Khôi - Tổng Thư ký VBMA phát biểu tại họp báo. Ảnh: VBMA.

ASF AGM 31 sẽ quy tụ các thành viên của diễn đàn đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo ông Khôi, việc đăng cai không đơn thuần là tổ chức một hội nghị quốc tế tại Việt Nam mà còn có ý nghĩa đối với quá trình hội nhập của thị trường vốn trong nước.

“Đây là bước rất quan trọng đối với thị trường vốn Việt Nam để hội nhập với thị trường quốc tế, cũng như thu hút các dòng vốn lớn của quốc tế vào Việt Nam” - ông Khôi nhấn mạnh.

Chia sẻ về chương trình hội nghị, bà Hoàng Hải Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VASB cho biết, VASB và VBMA đều là thành viên của Diễn đàn Chứng khoán châu Á và đã tham gia các hoạt động của diễn đàn trong nhiều năm. Năm nay là lần đầu tiên các hiệp hội của Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện.

Bà Hoàng Hải Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VASB chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: VBMA.

Bên cạnh các phiên thảo luận chung về thị trường vốn khu vực, phía Việt Nam đã đề xuất với Ban Thư ký ASF dành riêng một chuyên đề về Việt Nam và nhận được sự đồng thuận. Chuyên đề “Đầu tư vào Việt Nam - Vươn mình trong kỷ nguyên mới” dự kiến diễn ra chiều 2/10.

Theo bà Hải Anh, chuyên đề sẽ tập trung vào hai nhóm vấn đề chính, gồm các phương thức huy động vốn cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới và vai trò của thị trường chứng khoán trong huy động nguồn lực cho nền kinh tế. Phiên thảo luận dự kiến có sự tham gia của đại diện các tổ chức tài chính quốc tế, hiệp hội chứng khoán khu vực, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp trong nước.

“Chúng tôi rất kỳ vọng, ngoài việc tranh thủ được kinh nghiệm, kiến thức và thực tiễn từ các chuyên gia quốc tế, đây cũng là dịp để giới thiệu thị trường chứng khoán Việt Nam và những nỗ lực phát triển của Việt Nam ra quốc tế” - bà Hải Anh chia sẻ.

Ngoài chuyên đề riêng về Việt Nam, các phiên thảo luận của ASF AGM 31 sẽ tập trung vào những vấn đề đang tác động tới thị trường vốn châu Á như triển vọng thị trường chứng khoán, sự dịch chuyển của dòng vốn, phát triển thị trường vốn bền vững, ESG, tài chính xanh, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong đó, tại phiên thảo luận về triển vọng thị trường chứng khoán châu Á, các đại biểu dự kiến trao đổi về những biến động của thị trường thời gian qua, tác động từ chính sách tiền tệ, chính sách thương mại và sự dịch chuyển của dòng vốn toàn cầu.

Cùng với những yếu tố vĩ mô, chuyển đổi số và AI cũng được đưa vào chương trình nghị sự. Theo đại diện VASB, sự phát triển của công nghệ đang tác động ngày càng rõ tới thị trường tài chính và cách thức phân bổ dòng vốn. AI và chuyển đổi số cũng ảnh hưởng tới cấu trúc vận hành của thị trường, đồng thời đặt ra những rủi ro mới về công nghệ.

Một nội dung khác được dành nhiều thời lượng tại hội nghị là ESG và tài chính xanh. Theo bà Hải Anh, ESG ngày càng gắn với các tiêu chuẩn của dòng vốn quốc tế và trở thành yếu tố ảnh hưởng tới khả năng thu hút vốn của các thị trường cũng như doanh nghiệp.

“ESG đã đi sâu vào các tiêu chuẩn của dòng vốn quốc tế và trở thành một yếu tố cạnh tranh không thể thiếu của các thị trường vốn quốc gia cũng như doanh nghiệp trong việc thu hút vốn” - bà Hải Anh nhận định.

Từ đó, phiên thảo luận về ESG dự kiến tập trung vào việc hài hòa tiêu chuẩn của từng quốc gia với các chuẩn mực quốc tế, cùng những vấn đề đặt ra trong quá trình đưa các tiêu chuẩn này vào thực tiễn.

Thông qua ASF AGM 31, thị trường Việt Nam có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia, tổ chức và hiệp hội trong khu vực. Việc lần đầu đăng cai hội nghị, đồng thời có một chuyên đề riêng về Việt Nam, cũng là dịp giới thiệu những thay đổi của thị trường vốn trong nước tới cộng đồng đầu tư quốc tế.