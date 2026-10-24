Việt Nam lần đầu đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á

Quyết định được thông qua tại cuộc họp lần thứ 16 của Ban Thi đấu AFF, tổ chức ngày 23/10 tại Tokyo (Nhật Bản). Cuộc họp do Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn chủ trì trên cương vị Trưởng Ban Thi đấu AFF, với sự tham dự của Chủ tịch AFF Khiev Sameth cùng các thành viên.

Tại cuộc họp, đại diện các liên đoàn thành viên trao đổi về kế hoạch tổ chức những giải đấu trong hệ thống thi đấu của AFF. Bên cạnh việc đánh giá công tác điều hành các giải hiện tại, Ban Thi đấu cũng xem xét phương án điều chỉnh lịch và xây dựng kế hoạch cho những năm tiếp theo.

Một trong những nội dung quan trọng được thống nhất là lựa chọn Việt Nam làm chủ nhà Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đảm nhận vai trò đăng cai sân chơi dành cho các đội tuyển U23 trong khu vực.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng các lãnh đạo của bóng đá Đông Nam Á chúc mừng U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025. (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch ban đầu, giải đấu sẽ được tổ chức vào tháng 7/2027, ngay sau vòng loại U23 châu Á 2028 diễn ra trong tháng 6 cùng năm.

Việc được thi đấu trên sân nhà mang đến lợi thế đáng kể cho U23 Việt Nam. Đội tuyển có cơ hội duy trì nhịp độ thi đấu quốc tế, thử nghiệm nhân sự và đánh giá năng lực các cầu thủ trẻ trước khi bước vào những nhiệm vụ tiếp theo.

Đáng chú ý, U23 Việt Nam đang là đội bóng có thành tích nổi bật nhất trong những kỳ giải gần đây. Đại diện bóng đá Việt Nam giành ba chức vô địch liên tiếp vào các năm 2022, 2023 và 2025. Cả ba lần đăng quang đều diễn ra trên sân khách.

Với vị thế đương kim vô địch, U23 Việt Nam sẽ bước vào giải đấu năm 2027 cùng mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Sự cổ vũ của khán giả nhà được kỳ vọng trở thành động lực để các cầu thủ trẻ tiếp tục duy trì thành tích tại đấu trường khu vực.

Ở góc độ tổ chức, quyết định của AFF cũng cho thấy sự tin tưởng đối với năng lực điều hành các sự kiện bóng đá quốc tế của VFF. Trong những năm qua, Việt Nam đã tích lũy kinh nghiệm tổ chức nhiều giải đấu và trận đấu quốc tế, đồng thời từng bước cải thiện điều kiện sân bãi, cơ sở vật chất phục vụ thi đấu.

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 vì vậy không chỉ là cơ hội để bóng đá trẻ Việt Nam thi đấu trước khán giả nhà, mà còn giúp VFF tiếp tục khẳng định khả năng tổ chức các sự kiện thể thao cấp khu vực.

Đối với bóng đá Đông Nam Á, giải đấu cũng tạo thêm sân chơi để các đội tuyển trẻ tích lũy kinh nghiệm, kiểm tra lực lượng và chuẩn bị cho những mục tiêu ở cấp độ châu lục.