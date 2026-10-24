Việt Nam lần đầu đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027

Trước đó, ngày 23/10, Ban Thi đấu AFF tổ chức cuộc họp lần thứ 16 tại Tokyo (Nhật Bản). Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận về công tác tổ chức, điều chỉnh lịch thi đấu các giải hiện hành, đồng thời xem xét kế hoạch tổ chức các giải đấu của AFF trong những năm tới.

U23 Việt Nam đã ba lần vô địch Giải vô địch U23 Đông Nam Á. Ảnh: AFF.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải đấu kể từ khi sân chơi này được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức.

Theo kế hoạch, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 7/2027, sau khi Vòng loại U23 châu Á 2028 kết thúc vào tháng 6/2027.

Những năm gần đây, U23 Việt Nam tạo dấu ấn tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á với ba lần liên tiếp giành chức vô địch trên sân khách. Việc đăng cai giải đấu năm 2027 sẽ tạo điều kiện để đội tuyển tiếp tục thi đấu quốc tế, rà soát lực lượng và nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng tới các mục tiêu tiếp theo ở đấu trường châu lục.

Đây cũng là dịp để VFF phát huy năng lực tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho các đội tuyển U23 trong khu vực giao lưu, cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trẻ Đông Nam Á.