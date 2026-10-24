Việt Nam lần đầu đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn cùng các lãnh đạo của bóng đá Đông Nam Á chúc mừng U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: VFF

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp lần thứ 16 của Ban thi đấu AFF, diễn ra ngày 23.10 tại Tokyo (Nhật Bản), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐ Việt Nam) Trần Quốc Tuấn, trên cương vị Trưởng Ban Thi đấu AFF.

Cuộc họp có sự tham dự của Chủ tịch AFF Khiev Sameth cùng các thành viên Ban thi đấu, tập trung xem xét công tác tổ chức các giải hiện hành, điều chỉnh lịch thi đấu và xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống giải bóng đá khu vực trong những năm tới.

Một trong những quyết định đáng chú ý là việc AFF lựa chọn Việt Nam làm chủ nhà Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được trao quyền tổ chức giải đấu kể từ khi sân chơi dành cho các đội tuyển U23 trong khu vực ra đời.

Việc được AFF tín nhiệm đăng cai tiếp tục khẳng định uy tín và kinh nghiệm của LĐBĐ Việt Nam trong công tác tổ chức các giải đấu quốc tế, đồng thời ghi nhận khả năng đáp ứng những yêu cầu về cơ sở vật chất, điều kiện thi đấu và công tác điều hành.

Đáng chú ý, bóng đá Việt Nam đang có thành tích nổi bật tại đấu trường U23 Đông Nam Á. Trong ba kỳ giải gần nhất, U23 Việt Nam đều giành chức vô địch dù phải thi đấu trên sân khách.

Ba lần liên tiếp bước lên ngôi cao nhất không chỉ cho thấy sự ổn định về chuyên môn mà còn phản ánh quá trình phát triển của lực lượng cầu thủ trẻ Việt Nam. Thành tích này cũng tạo thêm sức hút cho giải đấu năm 2027 khi U23 Việt Nam lần đầu có cơ hội bảo vệ vị thế của mình trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Theo kế hoạch, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 sẽ diễn ra vào tháng 7.2027, ngay sau khi vòng loại Giải vô địch U23 châu Á 2028 kết thúc vào tháng 6 cùng năm.

Việc sắp xếp thời điểm tổ chức như vậy tạo điều kiện để các đội tuyển trong khu vực duy trì nhịp độ thi đấu, tiếp tục đánh giá lực lượng và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Đối với U23 Việt Nam, giải đấu trên sân nhà sẽ là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện rà soát đội hình, kiểm nghiệm các phương án chiến thuật và đánh giá khả năng phát triển của những cầu thủ trẻ sau vòng loại U23 châu Á 2028.

Bên cạnh mục tiêu cạnh tranh thành tích, việc được thi đấu trước khán giả nhà cũng là dịp để các cầu thủ tích lũy bản lĩnh, nâng cao khả năng thích ứng với áp lực và chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo ở đấu trường châu lục.

Ở góc độ tổ chức, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 là cơ hội để LĐBĐ Việt Nam tiếp tục phát huy kinh nghiệm điều hành các sự kiện bóng đá quốc tế, từ công tác chuẩn bị sân bãi, cơ sở vật chất đến hậu cần và các điều kiện phục vụ đội tuyển tham dự.

U23 Việt Nam ba lần vô địch đều trên sân khách. Ảnh: VFF

Việc tổ chức thành công giải đấu cũng sẽ góp phần củng cố hình ảnh bóng đá Việt Nam trong khu vực, đồng thời tạo điều kiện để người hâm mộ trong nước trực tiếp theo dõi những cuộc tranh tài giữa các đội tuyển trẻ Đông Nam Á.

Không chỉ mang ý nghĩa đối với riêng đội chủ nhà, giải đấu còn là sân chơi để các đội tuyển U23 trong khu vực tăng cường cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn và phát triển lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia.

Với lợi thế sân nhà cùng thành tích ba lần liên tiếp vô địch, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện năng lực cạnh tranh tại giải đấu năm 2027. Tuy nhiên, bên cạnh mục tiêu thành tích, giá trị lâu dài của việc đăng cai còn nằm ở cơ hội phát triển cầu thủ trẻ và nâng cao chất lượng tổ chức các giải bóng đá quốc tế tại Việt Nam.