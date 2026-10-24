Việt Nam lần đầu đăng cai Giải U23 Đông Nam Á

Việt Nam lần đầu đăng cai tổ chức giải U23 Đông Nam Á sau 3 kỳ liên tiếp giành chức vô địch. Ảnh: Minh Chiến.

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp Ban Thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) ngày 23/10 ở Tokyo, Nhật Bản. Đây là lần đầu Việt Nam được lựa chọn làm chủ nhà giải đấu này.

Cuộc họp do Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn chủ trì trên cương vị Trưởng ban Thi đấu AFF, với sự tham dự của Chủ tịch AFF Khiev Sameth cùng các thành viên ban. Các đại biểu cũng thảo luận việc điều chỉnh lịch thi đấu và kế hoạch tổ chức các giải trong những năm tới.

Việc được AFF tín nhiệm giao quyền đăng cai thể hiện sự ghi nhận đối với uy tín, kinh nghiệm và năng lực tổ chức các giải quốc tế của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. VFF cũng đánh giá đây là cơ hội tiếp tục phát huy năng lực tổ chức, điều hành các sự kiện bóng đá tại Việt Nam.

U23 Đông Nam Á 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 7/2027, sau vòng loại U23 châu Á 2028 được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 6 cùng năm.

Việc tổ chức giải trên sân nhà tạo điều kiện để U23 Việt Nam tiếp tục thi đấu quốc tế, rà soát lực lượng và hoàn thiện chuyên môn sau vòng loại châu Á. Đội cũng lần đầu có cơ hội bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á trước khán giả nhà.

Việt Nam đang giữ danh hiệu sau 3 lần đăng quang liên tiếp vào các năm 2022, 2023 và 2025. Cả 3 chức vô địch đều giành được khi giải tổ chức ở nước ngoài.

Năm 2022 tại Campuchia, Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 trong trận chung kết nhờ pha đánh đầu của Trần Bảo Toàn. Một năm sau tại Thái Lan, đội bảo vệ danh hiệu bằng chiến thắng 6-5 trong loạt luân lưu trước Indonesia, sau khi hòa 0-0 qua 120 phút.

Ở kỳ gần nhất năm 2025, Việt Nam tiếp tục đánh bại Indonesia trong trận tranh chức vô địch, lần này ngay trên sân Gelora Bung Karno của đối thủ. Nguyễn Công Phương ghi bàn duy nhất giúp đội thắng 1-0, hoàn tất 3 kỳ liên tiếp đăng quang.