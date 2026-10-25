Việt Nam lần đầu đăng cai giải U23 Đông Nam Á 2027

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp lần thứ 16 của Ban Thi đấu AFF, diễn ra ngày 23/10 tại Tokyo (Nhật Bản). Cuộc họp do ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Trưởng Ban Thi đấu AFF chủ trì, với sự tham dự của Chủ tịch AFF Khiev Sameth cùng các thành viên.

U23 Việt Nam đang giữ kỷ lục ba lần liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á.

Tại cuộc họp, Ban Thi đấu AFF đã thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác tổ chức, điều chỉnh lịch thi đấu các giải hiện hành cũng như kế hoạch tổ chức những giải đấu trong thời gian tới. Trong đó, AFF thống nhất giao Việt Nam đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam được lựa chọn làm chủ nhà của giải đấu dành cho các đội tuyển U23 trong khu vực. Theo VFF, quyết định của AFF thể hiện sự ghi nhận đối với kinh nghiệm, năng lực tổ chức và điều hành các giải đấu quốc tế của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

Theo kế hoạch dự kiến, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 sẽ được tổ chức vào tháng 7/2027, sau khi vòng loại U23 châu Á 2028 kết thúc vào tháng 6 cùng năm. Thời gian và địa điểm thi đấu cụ thể sẽ được công bố sau.

Việc được thi đấu trên sân nhà mang đến cơ hội thuận lợi cho U23 Việt Nam ở giải đấu mà đội tuyển đang giữ thành tích ba lần liên tiếp vô địch. Trong các năm 2022, 2023 và 2025, U23 Việt Nam đều đăng quang khi giải đấu được tổ chức ở nước ngoài.

Đáng chú ý, tại giải U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra ở Indonesia, U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch sau khi vượt qua đội chủ nhà ở trận chung kết. Kết quả này giúp bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích tại sân chơi khu vực.

Với việc đăng cai giải đấu năm 2027, U23 Việt Nam sẽ có cơ hội lần đầu tiên thi đấu tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á trước sự cổ vũ của khán giả nhà. Đây cũng là dịp để ban huấn luyện kiểm tra, đánh giá lực lượng cầu thủ trẻ thông qua những trận đấu quốc tế chính thức.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, công tác tổ chức giải đấu sẽ là nhiệm vụ của VFF trong thời gian tới. Các điều kiện về sân thi đấu, cơ sở vật chất, địa điểm tập luyện và những yêu cầu phục vụ các đội tuyển tham dự sẽ cần được chuẩn bị theo quy định của AFF.

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 đồng thời tạo thêm cơ hội thi đấu, cọ xát cho các đội tuyển trẻ trong khu vực, góp phần vào quá trình chuẩn bị lực lượng hướng tới những giải đấu cấp châu lục tiếp theo.