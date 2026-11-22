Trường Sơn Rally có tên đầy đủ là Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026. Đây là giải đua thể thức Rally Sprint chuẩn quốc tế, thuộc hệ thống giải XCR do Nhật Bản sáng lập và nắm bản quyền, theo tiêu chuẩn an toàn của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA).

Khác với hình thức thi đấu trên đường đua vòng khép kín, tại Trường Sơn Rally, các vận động viên sẽ chinh phục những cung đường địa hình qua các chặng đua tính giờ (Special Stages – SS), nơi tốc độ, kỹ năng điều hướng và khả năng phối hợp giữa lái chính và lái phụ đóng vai trò quyết định.

Đường đua được khảo sát và phê duyệt theo tiêu chuẩn an toàn và kỹ thuật khắt khe của FIA và Liên đoàn Ô tô Nhật Bản (JAF).

Một số tay đua quốc tế nổi bật sẽ tranh tài tại Trường Sơn Rally 2026 - Ảnh: Ban tổ chức

Thông tin ban đầu từ ban tổ chức cho biết, giải đua sẽ chia thành hai hạng mục thi đấu chính:

Nhóm Ô tô (Rally Sprint) thi đấu theo thể thức tính giờ tích lũy. Mỗi đội đua gồm 1 Lái chính (Driver) và 1 Lái phụ (Co-driver) phối hợp điều hướng. Dành cho dòng xe SUV/bán tải 4x4, hạng mục này được chia thành hai phân hạng gồm XC1 (Open) và XC2 (Production). Các đội sẽ chinh phục 9 chặng đặc biệt (Special Stage - SS) với tổng cự ly thi đấu gần 60 km, được chia thành 3 phân đoạn (Section) và diễn ra liên tục trong hai ngày thi đấu chính thức từ 5 - 6/12/2026.

Nhóm Mô tô (Motorcycle) thi đấu theo thể thức Rally Sprint, với hai hạng xe Big Adv (xe có dung tích xi-lanh từ 900cc trở lên) và Mid Adv (xe có dung tích xi-lanh từ 450cc đến 800cc), mỗi hạng giới hạn tối đa 25 xe.

Các vận động viên nhóm mô tô tranh tài trên những cung đường địa hình theo hình thức Rally Sprint, được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và không sử dụng Route Book. Các xe xuất phát lần lượt, cách nhau từ 2 đến 5 phút. Thành tích được xác định dựa trên tổng thời gian hoàn thành và xếp hạng theo bảng tổng sắp (Overall Rankings), qua đó tìm ra những tay đua xuất sắc nhất ở mỗi hạng.

Nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và an toàn ở cấp độ cao nhất, toàn bộ vận động viên cùng phương tiện tham dự bắt buộc phải đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA).

Cụ thể đối với các tay đua, lái chính và lái phụ phải sở hữu giấy phép thi đấu (Competition License) hạng tối thiểu D-R do FIA cấp. Toàn bộ trang bị bảo hộ cá nhân bao gồm mũ bảo hiểm, quần áo đua, găng tay và giày chuyên dụng đều phải có tem chứng nhận đạt chuẩn FIA còn hiệu lực.

Đối với xe thi đấu, các trang thiết bị an toàn cốt lõi trên xe như khung chống lật (Roll cage), ghế đua và dây đai an toàn 6 điểm bắt buộc phải có tem kiểm định đạt chuẩn an toàn FIA và còn thời hạn sử dụng.

Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đua xe Rally tiêu chuẩn quốc tế được ghi danh Việt Nam trên bản đồ đua xe Rally châu Á. Giải đua được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Truyền thông Liên Minh (LienminhLME) và sự hỗ trợ từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Lịch trình chi tiết giải đua Trường Sơn Rally 2026:

Ngày 1 (2/12): Đón các đoàn đua quốc tế làm thủ tục thông quan tại các cửa khẩu.

Ngày 2 (3/12): Tập kết xe đua, các đội hậu cần, thiết bị chuyên môn…tại địa điểm lưu trú.

Ngày 3 (4/12): Kiểm tra thủ tục, kỹ thuật xe (Scrutineering); khảo sát cung đường thi đấu (Recce); họp phổ biến quy định và an toàn (Briefing); tổ chức Lễ xuất phát (Ceremonial Start).

Ngày 4 (5/12): Ngày thi đấu thứ nhất, các chặng SS1-SS6, khu vực Cụm dự án điện gió BT - Đường tránh lũ Lệ Thuỷ.

Ngày 5 (6/12): Ngày thi đấu thứ hai, các chặng SS7-SS9. Gala Dinner và Lễ trao giải.

Các chặng đua chính thức sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và hệ thống các kênh mạng xã hội. Ngoài ra, để phục vụ khán giả xem trực tiếp, ban tổ chức sẽ bố trí khu vực khán đài đạt chuẩn, màn hình LED cập nhật thời gian real-time, khu dịch vụ hậu cần kỹ thuật chuyên nghiệp cùng nhiều hoạt động tương tác trực tiếp với các vận động viên, đội đua dành cho cộng đồng đam mê thể thao tốc độ.