Việt Nam lần đầu đăng cai giải bóng đá U23 Đông Nam Á

Trong những năm gần đây, U23 Việt Nam đã tạo dấu ấn nổi bật tại Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á với 3 lần liên tiếp giành chức vô địch trên sân khách. Thành tích này cho thấy sự trưởng thành, bản lĩnh và tính ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng để đội tuyển hướng tới những mục tiêu cao hơn ở đấu trường châu lục.

U23 Việt Nam là đương kim vô địch giải U23 Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2027 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7-2027, sau khi kết thúc Vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2028 được tổ chức vào tháng 6-2027. Do vậy, việc đăng cai giải đấu mang ý nghĩa thiết thực đối với bóng đá Việt Nam, tạo điều kiện để U23 Việt Nam tiếp tục được thi đấu quốc tế, rà soát lực lượng và nâng cao chất lượng chuyên môn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để đội tuyển hướng tới những mục tiêu tiếp theo, trong đó có công tác chuẩn bị cho các giải đấu cấp châu lục trong tương lai.

Việc được AFF tín nhiệm giao quyền đăng cai giải đấu không chỉ thể hiện sự ghi nhận đối với những nỗ lực và kinh nghiệm của VFF trong công tác tổ chức, điều hành các giải đấu, trận đấu quốc tế thời gian qua, mà còn cho thấy điều kiện cơ sở vật chất phục vụ thi đấu và tổ chức tại Việt Nam có khả năng đáp ứng các yêu cầu chung của giải đấu cấp khu vực. Đây cũng là cơ hội để VFF tiếp tục phát huy năng lực tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng các sự kiện bóng đá quốc tế được tổ chức tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc tổ chức Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2027 tại Việt Nam còn tạo điều kiện thuận lợi cho các đội tuyển U23 trong khu vực cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trẻ Đông Nam Á.