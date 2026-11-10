Việt Nam lần đầu công bố Báo cáo An ninh năng lượng

Diễn đàn an ninh năng lượng quốc gia năm 2026 diễn ra sáng 10-11. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Báo cáo An ninh năng lượng Việt Nam 2026, hệ thống năng lượng toàn cầu đối mặt nhiều cú sốc lớn. Eo biển Hormuz bị phong tỏa nhiều tháng, khiến chuỗi cung ứng năng lượng chịu sức ép. Giá dầu Brent có thời điểm lên 118,35 USD/thùng. Nắng nóng và hiện tượng El Nino đẩy nhu cầu điện lên mức kỷ lục, trong khi sản lượng thủy điện cả năm của Việt Nam có thể thấp hơn năm 2025 khoảng 18,5 tỷ kWh.

Ngày 4-10, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng kiểm tra các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Bộ Công thương cung cấp

Tính đến ngày 9-11, trong 177 quốc gia được báo cáo khảo sát, có 102 quốc gia gặp khó khăn về năng lượng. Chỉ 13 quốc gia duy trì được trạng thái ổn định, trong đó có Việt Nam.

Việt Nam bảo đảm cung ứng điện trong bối cảnh nhu cầu tăng cao. Điện sản xuất và nhập khẩu năm 2026 ước đạt 356,2 tỷ kWh, tăng 10,3% so với năm 2025 và cao hơn kịch bản cơ sở khoảng 6,2 tỷ kWh.

Công suất cực đại toàn hệ thống đạt 57.537MW vào ngày 24-6-2026, trong đó miền Bắc đạt 30.248MW. Dù phụ tải tăng cao, cả nước không phải cắt điện luân phiên. Điện thương phẩm 10 tháng năm 2026 tăng 9,84%.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu. Ảnh: THANH TUẤN

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Việt Sơn, hệ thống điện đã vượt qua 3 đợt nắng nóng cực đoan mà không phải cắt điện luân phiên dù nhu cầu điện tăng cao và nguồn thủy điện chịu tác động của thời tiết.

Về nguồn cung xăng dầu, 2 nhà máy lọc dầu trong nước sản xuất khoảng 12,1 triệu tấn trong 9 tháng năm 2026. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành khoảng 123% công suất, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đạt khoảng 112% công suất thiết kế quy đổi. Nguồn dầu thô được đa dạng hóa từ 1 lên hơn 10 loại. Việt Nam không để xảy ra thiếu hụt xăng dầu và chưa phải sử dụng nguồn dự trữ quốc gia.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Việt Sơn cũng nêu ra những hạn chế trong bảo đảm an ninh năng lượng. Năm 2025, tỷ trọng nhập khẩu ròng năng lượng trên tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 43,9%. Việt Nam chưa đạt mục tiêu dự trữ xăng dầu khoảng 90 ngày nhập ròng theo Nghị quyết 70-NQ/TW, đồng thời chưa hình thành hệ thống dự trữ quốc gia riêng cho dầu thô.

Bên cạnh đó, phụ tải điện miền Bắc tăng cao, nhiều dự án nguồn và lưới điện còn vướng mắc về cơ chế, mặt bằng và vốn.

Các đại biểu tham dự diễn đàn, sáng 10-11. Ảnh: THANH TUẤN

Báo cáo cũng ghi nhận xăng E10 được bán trên toàn quốc từ tháng 6-2026, góp phần giảm ước tính khoảng 2,5 triệu tấn CO2 mỗi năm.

Nhà nước đã dành hơn 64.000 tỷ đồng thực hiện các chính sách giảm thuế, phí xăng dầu và tạm ứng Quỹ bình ổn giá. Tại thời điểm ngày 26-10, giá xăng bán lẻ tại Việt Nam bằng khoảng 63% mức bình quân thế giới, thấp nhất trong nhóm 16 nền kinh tế được so sánh.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh, "năng lượng phải đi trước một bước, tự chủ năng lượng là nền tảng của tự chủ kinh tế” và chuyển mạnh tư duy bảo đảm an ninh năng lượng từ “bảo đảm đủ cung” sang “an toàn, ổn định, tự chủ, bền vững".

Bộ Công thương thực hiện nghi thức công bố Báo cáo An ninh năng lượng Việt Nam 2026. Clip: PHÚC HẬU

Theo Bộ Công thương, Báo cáo An ninh năng lượng Việt Nam sẽ được xây dựng thường niên, gắn với Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia. Diễn đàn năm 2026 có chủ đề “Năng lượng tự chủ - Mạch máu của tăng trưởng 2 con số”. Báo cáo được xuất bản song ngữ, kèm 5 phụ lục chuyên sâu về điện, xăng dầu, giá năng lượng, tiết kiệm năng lượng và an ninh năng lượng toàn cầu.