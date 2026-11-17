Hội thảo công bố Công cụ đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh (Twin Maturity Assessment Tool - TMA) và diễn đàn "Tăng trưởng Chuyển đổi kép 2026" do Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức ngày 17/11 tại Hà Nội.

Công cụ giúp doanh nghiệp định vị năng lực chuyển đổi

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, kinh tế thế giới đang chuyển biến mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), biến đổi khí hậu và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh đó, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực quản trị dữ liệu ngày càng quyết định sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đảng và Nhà nước đã xác định định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, đồng thời kiên định mục tiêu tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng xác định kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó có yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính xác định nhiệm vụ trọng tâm là kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực và tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Về hoàn thiện thể chế, Bộ đang tập trung xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng chuyển mạnh tư duy từ “hỗ trợ đơn thuần” sang “kiến tạo môi trường phát triển”. Trọng tâm là tạo điều kiện để doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thuận lợi hơn với các nguồn lực về vốn, công nghệ, mặt bằng và thị trường.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương.

Dự thảo Luật cũng định hướng gắn chính sách hỗ trợ với từng giai đoạn phát triển và kết quả thực tế của doanh nghiệp, chú trọng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh doanh bền vững. Qua đó, chính sách hỗ trợ có thể đến đúng doanh nghiệp có nhu cầu, giúp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực và từng bước mở rộng quy mô.

Ngày 8/9/2026, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2515/QĐ-BTC về Khung đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh dành cho doanh nghiệp.

"Khung đánh giá cung cấp thước đo chuẩn hóa để doanh nghiệp tự xác định hiện trạng, nhận diện khoảng trống năng lực và chủ động xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp. Đối với cơ quan quản lý, dữ liệu tổng hợp từ quá trình đánh giá là cơ sở quan trọng để hoạch định chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu và hiệu quả hơn.

Đồng thời, khung đánh giá được định hướng kết nối, tích hợp với các tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu", Thứ trưởng Trần Quốc Phương chia sẻ.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, quá trình chuyển đổi kép cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương, cùng sự đồng hành của các đối tác trong nước và quốc tế. Đây là nền tảng để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Kết nối công cụ đánh giá với hỗ trợ doanh nghiệp

TMA được xây dựng trong khuôn khổ Dự án Trung tâm Chuyển đổi kép, kế thừa các tiêu chuẩn và kinh nghiệm quốc tế, đồng thời điều chỉnh phù hợp với đặc thù doanh nghiệp Việt Nam, trong đó chú trọng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Công cụ giúp doanh nghiệp đánh giá năng lực hiện tại, nhận diện những điểm cần cải thiện và xác định các ưu tiên chuyển đổi dựa trên dữ liệu, phù hợp với nguồn lực thực tế.

Đặc biệt, TMA được Synesgy - nền tảng tự đánh giá ESG toàn cầu - công nhận, đồng thời cho phép kế thừa dữ liệu doanh nghiệp đã cung cấp trong quá trình đánh giá. Điều này góp phần nâng cao độ tin cậy, giảm trùng lặp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của đối tác quốc tế.

Đối với các tổ chức hỗ trợ, kết quả đánh giá là cơ sở để nhận diện nhu cầu thực tế, từ đó kết nối doanh nghiệp với chuyên gia, giải pháp công nghệ, tư vấn và nguồn lực tài chính phù hợp.

Tiến sĩ Michaela Baur - Giám đốc Quốc gia GIZ Việt Nam.

Tiến sĩ Michaela Baur - Giám đốc Quốc gia GIZ Việt Nam - nhấn mạnh, chuyển đổi thành công cần có sự phối hợp giữa Chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp, nhà cung cấp công nghệ, tổ chức tài chính, đối tác phát triển và chính cộng đồng doanh nghiệp.

“Chúng tôi tin tưởng rằng chuyển đổi thành công chỉ có thể thực hiện được thông qua sự hợp tác”, bà Michaela Baur chia sẻ, đồng thời cho biết Trung tâm Chuyển đổi kép kết nối các bên liên quan nhằm củng cố hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ấn phẩm Chuyển đổi kép 2026 được giới thiệu, cung cấp thêm thông tin và góc nhìn về quá trình kết hợp chuyển đổi số với chuyển đổi xanh. Tọa đàm về tăng cường dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng tập trung trao đổi khả năng tiếp cận tư vấn, công nghệ, nguồn lực tài chính và sự phối hợp giữa các tổ chức hỗ trợ.

Chiều cùng ngày, Vòng chung kết Giải thưởng Sáng kiến Chuyển đổi kép Việt Nam 2026 (Twin Transition Challenge 2026) diễn ra với sự tham gia của 6 doanh nghiệp xuất sắc gồm: Công ty Cổ phần Hồ Tiêu Việt; Công ty Cổ phần Thực phẩm và Nước giải khát Green Food; Công ty Cổ phần Green Vines; Công ty Cổ phần Tân Vĩnh Cửu - Long Bình; Công ty TNHH IMITI và Công ty Cổ phần Nghiên cứu Sản xuất và Phát triển Sợi Eco.

Tại vòng chung kết, các doanh nghiệp trình bày những vấn đề thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh và đề xuất giải pháp kết hợp chuyển đổi xanh với chuyển đổi số trước hội đồng đánh giá.

Theo định hướng chương trình, doanh nghiệp đạt giải có cơ hội tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật từ Dự án “Trung tâm Chuyển đổi kép - Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường và khí hậu tại Việt Nam” (TTH).

Việc kết hợp công cụ đánh giá chuẩn hóa TMA với chương trình phát triển sáng kiến thực tiễn được kỳ vọng giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa xác định rõ nhu cầu, tiếp cận đúng nguồn lực và từng bước đưa các kế hoạch chuyển đổi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân.