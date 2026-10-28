Việt Nam lần đầu có hai ứng viên Giải thưởng Hans Christian Andersen

Hai ứng viên Việt Nam trên website giải thưởng văn học thiếu nhi danh giá Hans Christian Andersen.

Theo Chi hội Việt Nam thuộc Hội đồng Quốc tế về Sách dành cho Thanh thiếu niên (VBBY), Giải thưởng Hans Christian Andersen được thành lập năm 1953, trao 2 năm một lần, vinh danh các tác giả và họa sĩ minh họa còn sống có đóng góp nổi bật, lâu dài cho văn học thiếu nhi.

Giải thưởng được xem là một trong những danh hiệu danh giá nhất của lĩnh vực này trên thế giới.

Tại mùa giải năm 2028, Nguyễn Hữu Quỳnh Hương được lựa chọn ở hạng mục Tác giả, còn Tạ Huy Long là ứng viên hạng mục Họa sĩ minh họa. Đây là lần đầu tiên trong hơn 70 năm lịch sử giải thưởng, Việt Nam có đại diện ở cả hai hạng mục.

Sinh năm 1997, Quỳnh Hương là tác giả, nhà nghiên cứu và người thúc đẩy văn hóa đọc, có nhiều đóng góp cho văn học thiếu nhi và sách tranh Việt Nam đương đại.

Các sáng tác của chị quan tâm đến những vấn đề xã hội như biến đổi khí hậu, sự dịch chuyển của con người và mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, đồng thời kết nối những chủ đề này với văn hóa, chất liệu dân gian Việt Nam.

Một số tác phẩm tiêu biểu của chị là: Chạy mưa chạy nắng, Thư gửi Thần Chết, Ông buồn rầu ở làng Chầm Chậm.

Bên cạnh sáng tác, Quỳnh Hương tham gia nghiên cứu, phát triển đội ngũ tác giả, họa sĩ minh họa và thúc đẩy văn hóa đọc. Tác phẩm của chị được chuyển ngữ, giới thiệu và trao đổi bản quyền tại nhiều thị trường quốc tế.

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Họa sĩ Tạ Huy Long có nhiều năm gắn bó với minh họa sách thiếu nhi, nổi bật qua các dự án như: Lược sử nước Việt bằng tranh, Lĩnh Nam chích quái, Dế Mèn phiêu lưu ký, Yersin - Khúc hát Cá Ông. Từ truyện dân gian, truyền thuyết đến văn học kinh điển và lịch sử, anh xây dựng ngôn ngữ hình ảnh riêng, đưa chất liệu văn hóa Việt Nam đến gần hơn với độc giả trẻ.

Giải thưởng Hans Christian Andersen 2028 dự kiến diễn ra vào tháng 8/2028 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Việc xét giải dựa trên toàn bộ sự nghiệp sáng tạo, chất lượng nghệ thuật và những đóng góp lâu dài của ứng viên cho văn học, nghệ thuật dành cho trẻ em.