Việt Nam lần đầu bước vào nhóm ‘tín nhiệm đầu tư’: Triển vọng thu hút đầu tư quốc tế

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Rating and InvestmentInformation, Inc. (R&I) từ Nhật Bản đã chính thức nâng xếp hạng tín nhiệmnhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên mức BBB- với triển vọng Ổnđịnh. Sự chuyển dịch này đưa Việt Nam vượt qua ranh giới của nhóm "phi đầutư" để chính thức bước chân vào nhóm "tín nhiệm đầu tư"(Investment Grade). Đây là kết quả ghi nhận nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc,chính sách điều hành linh hoạt cùng những nỗ lực cải cách thể chế sâu rộng màViệt Nam đã kiên trì thực hiện trong nhiều năm qua.

Việt Nam lần đầu bước vào nhóm "tín nhiệm đầu tư". Ảnh minh họa bởi AI

R&I đánh giá Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ,cao hơn các quốc gia Đông Nam Á khác. Các cải cách đang được Chính phủ triểnkhai, tập trung vào tinh gọn bộ máy nhà nước, thúc đẩy khu vực tư nhân, hoànthiện khuôn khổ thể chế và phát triển thị trường vốn, được đánh giá sẽ góp phầncủng cố tiềm năng tăng trưởng và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Đánh giá tích cực từ R&I phản ánh niềm tin của cộng đồngquốc tế đối với sức mạnh nội tại của nền kinh tế. Việt Nam liên tục duy trì tốcđộ tăng trưởng GDP ấn tượng thuộc hàng cao nhất khu vực, kiểm soát lạm phát hiệuquả và giữ cán cân thanh toán ở trạng thái thặng dư bền vững. Bên cạnh đó, gánhnặng nợ công và nợ nước ngoài luôn nằm trong ngưỡng an toàn, tạo ra dư địa tàikhóa dồi dào cho các chương trình phát triển hạ tầng. Dòng vốn đầu tư trực tiếpnước ngoài (FDI) chảy vào ổn định cũng trở thành bệ đỡ vững chắc giúp nâng caonăng lực sản xuất và sức cạnh tranh quốc gia.

Tầm quan trọng của đợt nâng hạng này mang lại nhiều lợi íchthiết thực và lâu dài cho toàn bộ nền kinh tế. Việc gia nhập nhóm tín nhiệm đầutư giúp hình ảnh và vị thế tài chính của Việt Nam trên thị trường quốc tế đượcnâng lên một tầm cao mới. Cột mốc này được kỳ vọng sẽ tạo ra làn sóng thu hút cácquỹ đầu tư định chế lớn, các tập đoàn đa quốc gia và những nguồn tài chính cóquy mô lớn, vốn có quy định khắt khe chỉ giải ngân vào các quốc gia đạt chuẩnan toàn này.

Quan trọng hơn, việc nâng hạng sẽ trực tiếp giúp hạ thấp chiphí vay nợ quốc tế cho cả Chính phủ lẫn các doanh nghiệp. Mức rủi ro quốc giagiảm đồng nghĩa với việc các mức lãi suất phát hành trái phiếu quốc tế sẽ ưuđãi hơn đáng kể. Nguồn lực tài chính giá rẻ này là đòn bẩy then chốt để ViệtNam đẩy mạnh đầu tư vào các hệ thống hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, pháttriển năng lượng xanh và chuyển đổi mô hình tăng trưởng bền vững trong thờigian tới.

Đồng thời, sự kiện cũng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ tới thịtrường tài chính nội địa. Niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước được củngcố sẽ thúc đẩy dòng vốn chảy vào các kênh đầu tư dài hạn, tạo điều kiện thuận lợiđể thị trường chứng khoán tiếp tục hướng tới các mục tiêu nâng hạng tiếp theo từcác tổ chức quốc tế.

Cột mốc BBB- của R&I không chỉ dừng lại ở một danh hiệutài chính thông thường, mà còn là lời khẳng định cho đường lối phát triển đúngđắn và sức phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam. Sự kiện này tạo tiền đề vữngchắc để Việt Nam tiếp tục tiến tới chinh phục các mốc xếp hạng cao hơn từ các tổchức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới trong tương lai.