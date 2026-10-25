Việt Nam làm chủ vaccine viêm não Nhật Bản thế hệ mới, tiến tới đăng ký lưu hành

Việt Nam đã nghiên cứu thành công vaccine viêm não Nhật Bản thế hệ mới, đánh dấu bước tiến trong nghiên cứu và phát triển vaccine trong nước. Sản phẩm do Công ty Vaccine và sinh phẩm số 1 (Bộ Y tế) nghiên cứu, sản xuất, đã được đánh giá tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch trên người.

Việc phát triển vaccine thế hệ mới góp phần chủ động nguồn cung và tăng cường khả năng phòng bệnh trong nước. Ảnh minh họa: AI

Thông tin về kết quả nghiên cứu được đề cập tại Hội thảo Khoa học Y học dự phòng năm 2026 do Hội Y học dự phòng Việt Nam tổ chức ngày 23-10, nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Hội.

Theo các báo cáo khoa học tại hội nghị, vaccine viêm não Nhật Bản thế hệ 2 được phát triển trên tế bào Vero, ứng dụng công nghệ nuôi cấy tế bào trong sản xuất. Vaccine đã được đánh giá tính an toàn, khả năng sinh miễn dịch và xác định liều tối ưu trên trẻ khỏe mạnh từ 9-24 tháng tuổi.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, vaccine được dung nạp tốt, tạo đáp ứng miễn dịch cao. Hiện đơn vị nghiên cứu đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu hành để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định. Đây là bước cần thiết trước khi sản phẩm có thể được cấp phép sử dụng rộng rãi.

Việc phát triển vaccine thế hệ mới có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất vaccine của Việt Nam, góp phần chủ động nguồn cung và tăng cường khả năng phòng bệnh trong nước.

Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút gây ra, lây truyền qua muỗi mang mầm bệnh. Bệnh có thể gây tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh trung ương, để lại di chứng vận động và các vấn đề sức khỏe lâu dài, thậm chí dẫn đến tử vong. Trẻ em, đặc biệt trẻ dưới 15 tuổi, là nhóm cần được chú trọng bảo vệ.

Tại Việt Nam, vaccine viêm não Nhật Bản đã được sản xuất từ năm 1992 và đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng từ năm 1997. Việc triển khai tiêm chủng trong nhiều năm qua góp phần quan trọng vào công tác phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Bên cạnh vaccine viêm não Nhật Bản, các nhà khoa học trong nước cũng đang tiếp cận và phát triển nhiều công nghệ sản xuất vaccine mới. Những nỗ lực này góp phần củng cố năng lực y tế dự phòng, nâng cao khả năng ứng phó với các bệnh truyền nhiễm và từng bước tăng tính tự chủ về vaccine.