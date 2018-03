Việt Nam là trung tâm chế biến gỗ của Châu Á

Theo đánh giá của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Vifores), Việt Nam đã trở thành trung tâm chế biến gỗ của châu Á.

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản đã đạt gần 8 tỷ USD

Hiện Việt Nam đã trở thành trung tâm chế biến gỗ của châu Á. Nhưng nguồn cung nguyên liệu trong nước không đủ cho chế biến phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, nên hàng năm Việt Nam phải nhập một lượng gỗ nguyên liệu rất lớn.

Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản đã đạt gần 8 tỷ USD, trong khi Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp 2016-2020 đặt mục tiêu năm 2020 đạt kim ngạch xuất khẩu 8-8,5 tỷ USD. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đang có triển vọng tăng trưởng tốt, vì thế “ngành gỗ đã tự tin nói với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rằng năm 2018 này sẽ phấn đấu đạt kim ngạch 9 tỷ USD”, ông Nguyễn Tôn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam cho biết.

Như vậy là không chỉ về đích trước 3 năm, chế biến gỗ và xuất khẩu lâm sản hiện đang đứng trong top 10 các ngành đem lại kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của cả nước. Trong tổng kim ngạch 8 tỷ USD, có 300 triệu USD là giá trị xuất khẩu các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ như sản phẩm mây tre, cói và thảm; 7,7 tỷ USD là xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

Theo ông Huỳnh Văn Hạnh, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (HAWA), có một số lý do dẫn đến sự tăng trưởng ấn tượng về kim ngạch xuất khẩu, trong đó bao gồm tụt giảm tính cạnh tranh của ngành gỗ Trung Quốc do ngành này bị Hoa Kỳ kiện bán phá giá và do chính sách áp dụng thuế xuất khẩu đồ gỗ của Chính phủ Trung Quốc.

Suy thoái kinh tế năm 2008-2009 tại Châu Âu làm giảm sức sản xuất tại châu lục này, từ đó tạo cơ hội cho ngành gỗ Việt Nam. Bên cạnh đó, thiếu hụt lao động và giá lao động cao tại Trung Quốc, Malaysia và Indonesia – các quốc gia cạnh canh về chế biến gỗ xuất khẩu với Việt Nam cũng tạo cơ hội cho ngành gỗ chế biến gỗ xuất khẩu của Việt Nam phát triển, ông Hạnh nhận định.

Gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam hiện đang được xuất khẩu sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó thị trường lớn nhất là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và EU. Riêng thị trường Mỹ, kim ngạch xuất khẩu gỗ từ nền kinh tế số 1 thế giới đã cán mốc hơn 3 tỷ USD trong năm vừa qua.

Gỗ Việt được nhiều thị trường ngoại ưa chuộng

Hiện gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đang xuất khẩu sang khoảng 20 quốc gia, trong đó 4 thị trường chính là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc với giá trị kim ngạch từ 4 thị trường này lên tới trên 5,8 tỷ USD. EU cũng là một trong những thị trường quan trọng của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu năm 2017 sang EU chiếm 9,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành gỗ.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của ngành gỗ Việt Nam. Kim ngạch năm 2016 đạt 2,71 tỉ USD, tăng vọt từ con số 2,57 tỉ USD của năm trước đó.. Trong 3 tháng đầu 2017, tổng kim ngạch từ thị trường này đạt trên 665 triệu USD.

Các mặt hàng gỗ xuất khẩu của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ chủ yếu được làm từ gỗ có nguồn gốc nhập khẩu từ các khu vực rừng ôn đới, hoặc từ nguồn gỗ rừng trồng trong nước.

Liên minh Châu Âu (EU) cũng là một trong những thị trường xuất khẩu gỗ quan trọng nhất của Việt Nam. Mặc dù có một số biến động trong năm 2016, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam đạt được từ EU trong năm này đạt 720,5 triệu USD, gần tương đương với mức 732,1 triệu USD năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu ba tháng đầu 2017 đạt gần 221 triệu USD.

Tiếp đến phải kể tới thị trường Trung Quốc - chỉ đứng sau Hoa Kỳ về giá trị kim ngạch. Năm 2016 tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng gỗ của Việt Nam đạt được từ thị trường này đạt trên 1 tỉ USD, tăng từ con số 986 triệu USD năm 2017. Trong 3 tháng đầu 2017 giá trị kim ngạch đạt gần 272 triệu USD.

Khác với hai thị trường Hoa Kỳ và EU, với các sản phẩm gỗ đóng vai trò chủ đạo, các mặt hàng gỗ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chủ yếu là các sản phẩm thô như dăm gỗ và gỗ xẻ.

Trang Lê