Thượng nghị sĩ Don Farrell, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch, Bộ trưởng Đặc trách Nhà nước Australia cho biết, ông sẽ tới Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong tuần này để đại diện Australia tham dự Kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đồng thời thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Australia và Việt Nam, gặp gỡ các đối tác thương mại quan trọng.

Thượng nghị sĩ Don Farrell, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch, Bộ trưởng Đặc trách Nhà nước Australia. (Ảnh: Thanh Hà).

Theo Bộ trưởng Don Farrell, Việt Nam là thị trường quan trọng và ngày càng phát triển đối với các mặt hàng thực phẩm xuất khẩu của Australia, với kim ngạch khoảng 1,1 tỷ đô la Australia. Thương mại hai chiều giữa Australia và Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2020. Trong thời gian làm việc tại TP Hồ Chí Minh, ông dự kiến gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy những cơ hội thiết thực về thương mại và đầu tư của Australia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Don Farrell dự kiến gặp Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn tại Hà Nội để trao đổi về hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Các cuộc gặp lần này tiếp nối những cuộc làm việc của ông với hai Bộ trưởng Việt Nam tại Australia đã diễn ra vào tháng 8/2026, nhằm thúc đẩy các mục tiêu chung về tăng cường thương mại hai chiều, du lịch, đầu tư và chuyển dịch năng lượng sạch.

Theo Bộ trưởng Don Farrell, Đông Nam Á là một trong những khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Chính phủ Australia xác định việc tăng cường quan hệ với các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam, là một ưu tiên thông qua Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á của Australia đến năm 2040.

“Australia cam kết đảm bảo sự ổn định, tăng trưởng và các cơ hội xuất khẩu trong khu vực”, Bộ trưởng Don Farrell khẳng định.

Bên cạnh các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương, Bộ trưởng Don Farrell sẽ đại diện Australia tham dự Kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban CPTPP tại Hà Nội. Theo ông, CPTPP tiếp tục là một trong những hiệp định thương mại tự do toàn diện nhất thế giới. Tại kỳ họp, ông sẽ cùng các Bộ trưởng CPTPP trao đổi nhằm bảo đảm Hiệp định tiếp tục thích ứng với những thách thức toàn cầu, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người tiêu dùng tại các nền kinh tế thành viên.

Các phiên đối thoại giữa CPTPP với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) sẽ tập trung vào thúc đẩy thương mại công bằng, cởi mở; tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại số.

Nhấn mạnh vai trò của CPTPP trong bối cảnh thương mại toàn cầu hiện nay, Bộ trưởng Don Farrell cho rằng: “Trong bối cảnh thương mại toàn cầu hiện nay, các tiêu chuẩn cao, tính ổn định và khả năng dự báo của CPTPP trở nên quan trọng hơn bao giờ hết”.

Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia cho biết, chuyến thăm Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố cam kết chung của hai nước đối với thương mại cởi mở, dựa trên luật lệ, qua đó góp phần thúc đẩy thịnh vượng khu vực và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế.

“Chuyến thăm Việt Nam của tôi sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy cam kết của Australia đối với một khu vực ổn định, an toàn và thịnh vượng”, Bộ trưởng Don Farrell nhấn mạnh.