Việt Nam tạo đà phát triển mới

Thông tin tại họp báo về IPO của Deloitte Đông Nam Á công bố ngày 25/11 cho biết, tính đến ngày 20/11/2026, khu vực Đông Nam Á ghi nhận 88 đợt IPO, huy động được 5,1 tỷ USD với tổng vốn hóa thị trường tại thời điểm IPO là 29,5 tỷ USD.

Số lượng thương vụ IPO giảm 27% so với cùng kỳ năm trước, trong khi vốn huy động và vốn hóa thị trường tại thời điểm niêm yết lần lượt giảm 22% và 11%; tuy nhiên quy mô trung bình của mỗi thương vụ lại tăng từ 54 triệu USD lên 58 triệu USD.

Trong khu vực, có 4 thương vụ huy động hơn 500 triệu USD/đợt, đến từ Malaysia, Singapore, Philippines và Việt Nam. Ngoài ra, có 5 thương vụ IPO có các đơn vị phát hành đạt mức vốn hóa thị trường tại thời điểm IPO vượt trên 1 tỷ USD.

Việt Nam là thị trường duy nhất tại Đông Nam Á tăng số thương vụ IPO năm 2026. Ảnh minh họa

Malaysia, Singapore, Philippines và Việt Nam đóng góp khoảng 97% tổng số vốn huy động được từ IPO trong năm 2026. Trong khi 4 thị trường được thúc đẩy bởi một số đợt phát hành quy mô lớn, Indonesia và Thái Lan trải qua giai đoạn trầm lắng hơn do những thách thức từ điều kiện thị trường và định giá.

“Thị trường IPO của khu vực Đông Nam Á năm 2026 kém sôi động hơn nhưng tiếp tục thể hiện chiều sâu nhất định. Các thương vụ lớn vẫn thu hút được nguồn vốn và quy mô giao dịch trung bình vẫn duy trì ổn định mặc cho môi trường phát hành đã trở nên khắt khe hơn. Đối với các doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết, những yếu tố then chốt cần lưu tâm là xây dựng một câu chuyện khác biệt, nền tảng kinh doanh vững chắc, triển vọng tăng trưởng đáng tin cậy và mức độ sẵn sàng để được thị trường giám sát công khai”, bà Tay Hwee Ling, Lãnh đạo Dịch vụ thị trường Vốn, Deloitte Đông Nam Á cho biết.

Việt Nam là thị trường duy nhất tại Đông Nam Á ghi nhận sự gia tăng về số lượng thương vụ IPO trong năm 2026, tăng từ 2 thương vụ vào năm 2025 lên 7 thương vụ vào năm 2026. Mặc dù số vốn huy động được giảm nhẹ xuống còn khoảng 0,9 tỷ USD, nhưng tổng vốn hóa thị trường của các thương vụ đã tăng lên khoảng 8 tỷ USD.

Hoạt động IPO cũng trở nên đa dạng hơn, với các thương vụ niêm yết thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như hàng tiêu dùng, dịch vụ tài chính, sản phẩm công nghiệp cùng nhóm ngành công nghệ, truyền thông và viễn thông.

“Thị trường IPO tại Việt Nam đã tạo đà tăng trưởng trong năm 2026, với số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường nhiều hơn cùng cơ cấu ngành nghề đa dạng hơn. Việc tái đánh giá thị trường mới nổi của Việt Nam, kết hợp các cải cách nhằm cải thiện khả năng tiếp cận, tính minh bạch và quy trình thanh toán, sẽ giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường vốn”, ông Bùi Văn Trịnh, Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Thị trường Vốn, Deloitte Việt Nam nhận định.

Triển vọng IPO tích cực hơn trong năm 2027

Deloitte cho biết, cơ cấu các ngành IPO đã có sự thay đổi trong năm 2026. Nếu như bất động sản chiếm ưu thế về số vốn huy động qua các đợt IPO tại Đông Nam Á trong năm 2025, sang năm 2026, các lĩnh vực hàng tiêu dùng, dịch vụ tài chính cùng khoa học sự sống và chăm sóc sức khỏe, mỗi lĩnh vực đều đóng góp 22% tổng số vốn huy động được trong khu vực.

Lĩnh vực hàng tiêu dùng cũng dẫn đầu về số lượng thương vụ, với 30 trong tổng số 88 đợt IPO trong khu vực. Ngành bất động sản chiếm 16% tổng số vốn huy động nhờ vào thương vụ niêm yết trị giá 754 triệu USD của UI Boustead REIT tại Singapore.

10 thương vụ IPO lớn nhất năm 2026 đã huy động được khoảng 3,9 tỷ USD, chiếm 76% tổng số vốn huy động và tổng vốn hóa thị trường IPO trong khu vực.

Các thương vụ quy mô lớn tiêu biểu bao gồm Mynt, Inc. (Philippines), UI Boustead REIT (Singapore), Sunway Healthcare Holdings Berhad (Malaysia) và Công ty Cổ phần Đầu tư Điện máy xanh (Việt Nam). Điều này phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư đối với những đợt phát hành quy mô lớn trên các lĩnh vực khác nhau.

Deloitte dự báo hoạt động IPO tại Đông Nam Á sẽ tiếp tục diễn biến tích cực trong năm 2027, mặc cho những bất ổn về kinh tế vĩ mô, địa chính trị và thị trường có thể tiếp tục ảnh hưởng đến thời điểm giao dịch, định giá và quy mô giao dịch.

Việt Nam được dự báo có vị thế để bứt lên dựa trên hoạt động niêm yết được hồi phục và việc nâng hạng lên thị trường mới nổi, trong khi Philippines có thể hưởng lợi từ các cải cách gần đây và danh sách các thương vụ mới đang phát triển.

Theo Deloitte, trên toàn khu vực, các sáng kiến quản lý ngày càng tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, tính minh bạch, tính thanh khoản và hiệu quả niêm yết. Các sáng kiến bao gồm Chương trình Phát triển thị trường chứng khoán và hỗ trợ tạo lập thị trường của Singapore, hướng dẫn chứng khoán sửa đổi của Malaysia và việc đơn giản hóa thỏa thuận niêm yết kép Malaysia - Hồng Kông, việc Việt Nam được đưa vào chỉ số FTSE Global Equity Index Series theo từng giai đoạn, và các cải cách về niêm yết và quản trị tại Indonesia, Thái Lan và Philippines.

“Cơ hội vẫn còn rất lớn nhưng các nhà đầu tư tỏ ra rất chọn lọc. Các công ty phát hành có thể chứng minh được lợi nhuận ổn định, khả năng quản trị mạnh mẽ, định giá phù hợp và mục đích sử dụng vốn rõ ràng sẽ giành vị thế tốt nhất để tiếp cận vốn khi thị trường mở cửa. Việc thực thi pháp lý liên tục, nguồn cung các công ty phát hành chất lượng đa dạng hơn và thanh khoản thị trường thứ cấp mạnh mẽ hơn là các yếu tố rất quan trọng để duy trì đà phát triển của thị trường IPO Đông Nam Á”, bà Hwee Ling cho biết.