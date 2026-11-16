Việt Nam là nhà cung cấp thủy sản lớn thứ hai cho Singapore về sản lượng

Bức tranh tăng trưởng ấn tượng và vị thế ngày càng vững chắc

Theo số liệu của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore (Enterprise Singapore) được Thương vụ Việt Nam tại Singapore dẫn lại, tổng giá trị nhập khẩu thủy sản (mã HS 03) của Singapore trong 9 tháng năm 2026 đạt 923,2 triệu SGD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

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Đây là mức cao nhất trong giai đoạn này kể từ năm 2020, vượt cả mức đỉnh 917,9 triệu SGD ghi nhận trong cùng kỳ năm 2022. Việt Nam đi ngược cùng xu hướng với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn mức chung: giá trị thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam đạt 95,4 triệu SGD, tăng 7,7%, cao hơn mức tăng 6,1% của toàn thị trường, giúp thị phần nhẹ nhàng nâng từ 10,2% lên 10,3%.

Đây cũng là mức giá trị cao nhất trong chín tháng đầu năm kể từ năm 2020. Đặc biệt, quý III năm 2026 ghi nhận đà tăng trưởng càng gia tốc, với giá trị nhập khẩu đạt 34,6 triệu SGD, tăng 10,3% so với cùng kỳ, đưa Việt Nam vượt qua Nhật Bản, vươn lên vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng các nhà cung cấp lớn nhất cho Singapore.

Cụ thể về thứ bậc, Malaysia vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 129,8 triệu SGD, chiếm 14,1% thị phần; Indonesia đứng thứ hai với 106,3 triệu SGD, chiếm 11,5%; Trung Quốc thứ ba với 96,7 triệu SGD, chiếm 10,5%. Việt Nam chỉ thấp hơn Trung Quốc khoảng 1,3 triệu SGD, cho thấy triển vọng vươn lên vị trí thứ ba là hoàn toàn khả thi trong thời gian tới.

Xét về sản lượng, vị thế của Việt Nam còn nổi bật hơn với 21.085 tấn, tăng 7,6%, chỉ sau Malaysia với 22.239 tấn. Điểm đáng chú ý là trong khi lượng nhập khẩu từ Malaysia giảm 7,5%, khoảng cách giữa hai nước đang dần thu hẹp, phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu lựa chọn nguồn cung của Singapore.

Ưu thế cạnh tranh cốt lõi của thủy sản Việt Nam đến từ mức giá hợp lý, với đơn giá nhập khẩu bình quân đạt 4.525 SGD/tấn, gần như không đổi so với cùng kỳ và chỉ bằng khoảng 54% mức bình quân toàn thị trường. Trong khi thị trường Singapore tăng trưởng giá trị chủ yếu nhờ yếu tố giá, Việt Nam lại chủ yếu nhờ mở rộng sản lượng.

Trong tổng mức tăng 6,8 triệu SGD giá trị nhập khẩu từ Việt Nam, có đến khoảng 6,4 triệu SGD đến từ việc tăng lượng bán ra.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, chuyên gia ngành thủy sản, nhận định: “Đây vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu cốt lõi của chúng ta tại thị trường Singapore hiện nay. Ưu thế về giá giúp chúng ta chiếm lĩnh thị phần nhanh chóng, nhưng nếu chỉ dừng lại ở phân khúc phổ thông và sản xuất theo đơn hàng ngắn hạn, vị thế này sẽ ngày càng bị thách thức khi các đối thủ như Ecuador, Ấn Độ và Indonesia liên tục nâng cao năng lực sản xuất và tham gia cạnh tranh bằng giá".

Cơ cấu sản phẩm đa dạng hóa và cơ hội – thách thức phía trước

Phi-lê cá và thịt cá tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh vẫn là nhóm hàng chủ lực, đạt gần 50 triệu SGD trong chín tháng đầu năm, tăng 10% và chiếm 52,4% tổng giá trị nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam dẫn đầu nguồn cung nhóm sản phẩm này tại Singapore với thị phần 30,3%, trong đó phi-lê cá tra đông lạnh đóng vai trò tuyệt đối với 34,9 triệu SGD, tăng 3,7%, sản lượng 14.050 tấn, tăng 5,5%, và chiếm tới 95,4% thị phần.

Đơn giá phi-lê cá tra Việt Nam đạt 2.485 SGD/tấn, thấp hơn mức bình quân 2.556 SGD/tấn của thị trường, trở thành giải pháp hiệu quả về chi phí cho các doanh nghiệp dịch vụ ăn uống và kênh bán lẻ tại Singapore trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn thận trọng với chi tiêu.

Bên cạnh cá tra, nhiều mặt hàng khác cũng đang ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ, góp phần đa dạng hóa cơ cấu xuất khẩu. Cá cơm biển khô đạt 5,2 triệu SGD, tăng 28,3%, chiếm 73,5% thị phần; cá nước ngọt sống tăng 20,6%, thị phần đạt 47,8%; mực nang, mực ống khô tăng 63,7%, chiếm 54,1% thị phần; surimi tăng 59,3% về giá trị và 40,4% về sản lượng, vươn lên vị trí thứ hai về nguồn cung sau Ấn Độ.

Nhóm giáp xác đạt 20,5 triệu SGD, tăng 2,4%, trong đó tôm sú nguyên con đông lạnh tăng 60,2% lên 2,2 triệu SGD và tôm thẻ chân trắng nguyên con đông lạnh tăng vọt lên 1,4 triệu SGD, gấp 4,7 lần cùng kỳ năm trước.

Nhìn về cuối năm 2026 và đầu năm 2027, Thương vụ Việt Nam tại Singapore nhận định thị trường sẽ tiếp tục duy trì ổn định, với quý IV thường chiếm 27–30% tổng giá trị nhập khẩu cả năm do nhu cầu mùa lễ hội cuối năm và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Với Tết Nguyên đán 2027 rơi vào ngày 6 tháng 2, nhu cầu dự trữ dự kiến sẽ phân bổ đều trong tháng 12 năm 2026 và tháng 1 năm 2027, tạo ra khoảng thời gian cơ hội rộng mở hơn thông thường.

Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm yêu cầu nâng cao chất lượng và quy định ngày càng chặt chẽ về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc dự kiến được áp dụng đầy đủ từ năm 2028. Các doanh nghiệp cần chủ động chuyển hướng từ xuất khẩu sản phẩm sơ chế sang phát triển các dòng sản phẩm chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao hơn như cá cắt khúc, tôm hấp, surimi đóng gói sẵn, thay vì chỉ dựa vào lợi thế giá thành như hiện nay.

Chỉ khi xây dựng được giá trị thương hiệu và đa dạng hóa được cơ cấu sản phẩm, vị thế của thủy sản Việt Nam tại Singapore mới thực sự vững chắc và có thể phát triển bền vững trong dài hạn.