Việt Nam là nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á

Việt Nam hiện là thị trường có mức độ gắn kết với AI cao nhất Đông Nam Á. (Nguồn: iStock)

Đà bứt phá kể trên được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng hai chữ số trên cả bốn lĩnh vực cốt lõi, dẫn đầu là thương mại điện tử và du lịch trực tuyến, cùng sự vươn lên nhanh chóng của nhóm dịch vụ tài chính số, đặc biệt là cho vay số và thanh toán số.

Hầu hết các lĩnh vực kinh tế số tại Việt Nam đang duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, nhờ các nền tảng liên tục mở rộng quy mô và khai thác hiệu quả doanh thu từ thói quen của người dùng.

Trong đó, thương mại điện tử tiếp tục đóng vai trò là động lực chính khi chiếm tới 2/3 tổng quy mô nền kinh tế số. Lĩnh vực này ghi nhận mức tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, đạt 32 tỷ USD trong năm 2026 và dự kiến chạm mốc 61 tỷ USD vào năm 2030.

Động lực bứt phá này đến từ việc các nền tảng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa khả năng tiếp cận và nâng cao tỷ lệ chốt đơn của người tiêu dùng, đồng thời tinh gọn quy trình vận hành cho người bán thông qua các công cụ chuyên biệt như tự động hóa khâu đăng tải sản phẩm.

Du lịch trực tuyến tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng tại Việt Nam, ghi nhận mức tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa, sánh ngang với Malaysia là thị trường có tốc độ mở rộng nhanh nhất Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, mảng gọi xe công nghệ và giao đồ ăn cũng ghi nhận mức tăng 17% so với cùng kỳ, chạm mốc 6 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa, trong bối cảnh các hãng xe điện đang đẩy mạnh cạnh tranh ở phân khúc này.

Việt Nam hiện là thị trường có mức độ gắn kết với AI cao nhất Đông Nam Á. Khi AI tạo sinh (GenAI) chuyển dịch từ nhóm người dùng tiên phong sang ứng dụng rộng rãi trong môi trường làm việc, Việt Nam đã ghi nhận 45 triệu người dùng công nghệ này (chiếm 65% lực lượng lao động), tạo ra 31 tỷ lượt truy vấn AI mỗi năm.

Ngoài ra, Việt Nam hiện dẫn đầu Đông Nam Á về tần suất gắn kết với GenAI hằng ngày, với tỷ lệ cứ 5 người dùng thì có 2 người sử dụng AI với tần suất mỗi ngày. Người dùng đang đưa công nghệ này vào đời sống thường nhật, khi mỗi người dùng đang sử dụng trung bình ít nhất 5 công cụ AI khác nhau.

Ông Andrea Campagnoli, Đối tác Điều hành tại Bain & Company Việt Nam nhận định: “Việt Nam hiện là thị trường có mức độ gắn kết với AI cao nhất Đông Nam Á. Người dùng tại đây dẫn đầu khu vực về tần suất sử dụng hàng ngày, số lượng công cụ tiếp cận và xu hướng ưu tiên AI ngay từ bước khởi đầu. Nền tảng này càng được củng cố vững chắc nhờ khung pháp lý chuyên biệt về AI và Quỹ Phát triển AI Quốc gia.

Tuy nhiên, thước đo thành công thực sự đang dịch chuyển từ việc áp dụng công nghệ đơn thuần sang khả năng mang lại hiệu quả kinh doanh thực tiễn. Những doanh nghiệp biết tái định hình quy trình làm việc xoay quanh AI, thay vì chỉ tích hợp máy móc, sẽ biến đà tăng trưởng này thành lợi thế cạnh tranh bền vững”.