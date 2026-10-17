Việt Nam là một đối tác ưu tiên của Na Uy

Trong cuộc tiếp tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chào mừng chuyến thăm đầu tiên của Quốc vụ khanh Astrid Bergmål tới Việt Nam trong năm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25-11-1971 / 25-11-2026); bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ song phương trên nền tảng tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy Astrid Bergmål.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao đóng góp của Na Uy cùng các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) trong việc hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA sau 14 năm với 21 vòng đàm phán chính thức; đề nghị các bên sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn sau khi ký kết và chuẩn bị tốt cho việc thực thi, tạo thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng hợp tác và kết nối thị trường; đề nghị Na Uy chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch không gian biển, vận tải biển, đóng tàu, phát triển cảng biển và hạ tầng logistics, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao; khuyến khích doanh nghiệp, quỹ đầu tư và tổ chức tài chính Na Uy mở rộng hoạt động tại Việt Nam, hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo và triển khai Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Na Uy trong quan hệ với ASEAN; khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ đối tác đối thoại theo lĩnh vực ASEAN-Na Uy.

Quốc vụ khanh Astrid Bergmål nhất trí với những đánh giá của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng; khẳng định trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, Na Uy mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác toàn cầu, trong đó coi Việt Nam là đối tác ưu tiên, quan trọng tại khu vực; đánh giá Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa, dịch vụ tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời tăng tính ổn định và khả năng dự báo cho hoạt động kinh doanh; cho rằng đây là cơ sở để doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác lâu dài, góp phần củng cố quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Na Uy và các nước thành viên EFTA; đánh giá cao tiềm năng hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng; mong muốn thúc đẩy hiệu quả các cơ chế, dự án hợp tác tại Việt Nam theo hướng chuyển đổi xanh; nhất trí hai bên cần phối hợp triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác thực tiễn ASEAN-Na Uy giai đoạn 2026-2030 với các ưu tiên như kinh tế biển xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững, kết nối, đổi mới sáng tạo.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, trên tinh thần ủng hộ thương mại tự do, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.