Việt Nam là một điểm đến quan trọng trong chuỗi giá trị Halal toàn cầu

Trình diễn thời trang tại Triển lãm Halal Quốc tế Malaysia lần thứ 22. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời báo chí tại Triển lãm Halal Quốc tế Malaysia lần thứ 22 (MIHAS 2026) diễn ra từ ngày 23-26/9 ông Reezal Merican cho rằng, với quy mô dân số hơn 90 triệu người cùng tốc độ hiện đại hóa và chuyển dịch kinh tế ấn tượng, Việt Nam được đánh giá là một điểm đến quan trọng trong chuỗi giá trị Halal toàn cầu.

Theo lãnh đạo MATRADE, mặc dù xem Việt Nam là một “đối thủ thân thiện” có năng lực xuất khẩu và quy mô thương mại hàng đầu trong khu vực ASEAN, Malaysia hoàn toàn hướng tới việc tạo dựng một môi trường hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Hiện tại, cơ quan cấp chứng nhận Halal của Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp với Cơ quan Phát triển Hồi giáo Malaysia (JAKIM).

Quá trình hợp tác chiến lược này được kỳ vọng sẽ triển khai mạnh mẽ từ cấp Chính phủ (G2G) làm nền tảng, từ đó lan tỏa sang kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào hệ sinh thái Halal quốc tế.

MIHAS 2026 có quy mô ấn tượng, dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham quan từ 45 quốc gia và 1.700 doanh nghiệp trưng bày tại 2.000 gian hàng. Sự kiện đặt mục tiêu đạt tổng doanh số giao dịch thương mại 5 tỷ ringgit (khoảng 1,24 tỷ USD) xuyên suốt các hoạt động triển lãm và kết nối kinh doanh.

Động lực tăng trưởng cốt lõi của triển lãm là Chương trình nguồn cung quốc tế (INSP), tổ chức 4.000 cuộc gặp B2B giữa 600 nhà xuất khẩu Malaysia và 450 nhà mua hàng quốc tế đến từ 58 nền kinh tế.

Trong đó, sự hiện diện của 50 nhà mua hàng cao cấp chiếm tổng doanh thu gần 700 tỷ ringgit (khoảng 173 triệu USD) được xem là đòn bẩy thúc đẩy đa dạng hóa xuất khẩu sang các lĩnh vực kỹ thuật cao. Bên cạnh đó, phiên INSP trực tuyến cũng diễn ra song song với sự tham gia của 150 nhà mua hàng quốc tế từ xa.

Nhằm nâng cao hiệu quả giao thương, Tổng Giám đốc MATRADE Indera Abu Bakar Yusof cho biết, MIHAS 2026 đánh dấu bước ngoặt về công nghệ khi chính thức đưa vào vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo MIHAS AI.

Hệ thống này trang bị cho mỗi đại biểu tham dự một trợ lý AI riêng biệt, tự động tìm kiếm đối tác theo nhu cầu, quản lý lịch họp, duy trì kết nối trực tuyến 24/7 trong suốt 365 ngày và hỗ trợ dịch thuật trực tiếp 8 ngôn ngữ để xóa bỏ triệt để rào cản giao tiếp.

Đánh giá về xu hướng chung, Chủ tịch MATRADE Reezal Merican nhấn mạnh, quy mô nền kinh tế Halal toàn cầu hiện đạt khoảng 3.500 tỷ USD và dự báo sẽ tăng trưởng nhanh chóng lên mức gần 10.000 tỷ USD vào năm 2030.

Halal ngày nay đại diện cho tiêu chuẩn toàn cầu về sự an toàn, vệ sinh, tính nguyên bản và tính bền vững.

Malaysia cũng tìm cách khai thác tiềm năng của các thị trường mới nổi như châu Phi, Trung Đông, khu vực Nam Á và đề xuất thành lập Hội đồng Halal ASEAN nhằm tăng cường liên kết thương mại nội khối.