Bà Nasly Isabel Bernal Prado - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam. (Ảnh: KHẮC KIÊN)

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn bà Nasly Isabel Bernal Prado, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam về quan hệ song phương và định hướng trong thời gian tới.

Phóng viên: Sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, bà đánh giá như thế nào về mức độ hiểu biết và thấu hiểu lẫn nhau giữa nhân dân hai nước? Chúng ta cần tiếp tục làm sâu sắc thêm những lĩnh vực nào?

Đại sứ Nasly Isabel Bernal Prado: Chile và Việt Nam đã xây dựng một mối quan hệ có lịch sử đặc biệt, từ những giai đoạn đầu, quá trình tiếp nối cho đến tiềm năng hiện nay. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhận thấy còn rất nhiều dư địa để tăng cường sự hiểu biết giữa hai xã hội.

Chile và Việt Nam, đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 25/3/1971. Năm nay, chúng ta kỷ niệm 55 năm tình hữu nghị. Gần đây, chúng tôi đã có chuyến thăm của Ngoại trưởng Francisco Pérez Mackenna, người một lần nữa nhấn mạnh Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Chile tại Đông Nam Á. Hai bên cũng có mong muốn đưa quan hệ lên một tầm cao sâu sắc hơn.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho rằng, vẫn còn nhiều dư địa để làm sâu sắc hơn mối quan hệ này, đặc biệt là sự hiểu biết về văn hóa và sự giao lưu giữa người dân hai nước, những lĩnh vực vẫn cần được tăng cường. Người dân Việt Nam biết đến nhiều sản phẩm mà chúng tôi xuất khẩu, chẳng hạn như rượu vang, trái cây, cá hồi hay thực phẩm; nhưng vẫn còn rất nhiều điều cần được giới thiệu rộng rãi hơn về văn học, điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật thị giác, giáo dục và cũng không thể không nói đến, lịch sử đương đại của Chile.

Vì vậy, chúng ta có thể cho rằng sau 55 năm, Chile và Việt Nam hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Thách thức trong giai đoạn mới này là làm sao để hai xã hội hiểu nhau sâu sắc hơn, không chỉ thông qua thương mại hay ngoại giao, mà còn thông qua văn hóa, giáo dục và những mối liên kết giữa người dân hai nước.

Phóng viên: Nhìn về 5 hoặc 10 năm tới, những lĩnh vực nào mang lại nhiều cơ hội hợp tác nhất giữa Việt Nam và Chile? Sau chuyến thăm gần đây của Ngoại trưởng Francisco Pérez Mackenna, những ưu tiên nào cần được đặt ra?

Đại sứ Nasly Isabel Bernal Prado: Liên quan vấn đề này, chúng tôi cho rằng quan hệ hai nước cần chuyển từ giai đoạn củng cố sang một giai đoạn có chiều sâu chiến lược lớn hơn. Vì vậy, chúng ta có thể hướng tới việc tăng cường thương mại, đầu tư, vốn là một lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức cả từ phía Chile lẫn Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác công nghệ, văn hóa và sự hiện diện lẫn nhau. Thí dụ, Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Chile tại Đông Nam Á, như tôi đã đề cập.

Năm 2025, thương mại song phương tăng 39% và vượt 2,1 tỷ USD, theo các nguồn số liệu mà chúng tôi nắm được từ Bộ của mình. Vì vậy, mục tiêu hiện nay là đa dạng hóa, tạo thêm giá trị, tăng giá trị gia tăng và kết nối các chuỗi sản xuất. Những lĩnh vực khác mà chúng ta có thể phát triển quan hệ song phương có thể là nông nghiệp, thực phẩm, an ninh lương thực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là những lĩnh vực của tương lai mà cả hai nước đều rất quan tâm phát triển.

Du lịch và văn hóa cũng là những lĩnh vực khác, là những lĩnh vực bổ trợ chứ không phải phụ trợ trong quan hệ hai nước và tôi cho rằng cũng có rất nhiều tiềm năng, cùng với văn học, âm nhạc, ẩm thực, các cuộc triển lãm và di sản. Những lĩnh vực này giúp quan hệ song phương trở nên hiện hữu và gần gũi hơn đối với người dân.

Phóng viên: Trong dịp kỷ niệm 55 năm này, bà muốn gửi thông điệp gì tới các thế hệ trẻ của hai nước? Và trên cương vị Đại sứ, bà muốn đóng góp gì cho giai đoạn mới của quan hệ song phương?

Đại sứ Nasly Isabel Bernal Prado: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi này. Về vấn đề đó, chúng tôi muốn truyền tải rằng quan hệ Chile-Việt Nam không nên được nhìn nhận chỉ như một câu chuyện lịch sử xa xôi hay mang tính nghi thức, mà phải là một nền tảng cụ thể để cùng sáng tạo, học tập, khởi nghiệp, đổi mới và hợp tác. Thí dụ, tôi muốn các bạn trẻ Chile và Việt Nam nghĩ rằng khoảng cách địa lý không còn là một rào cản mang tính quyết định.

Hai nước được kết nối bởi Thái Bình Dương, bởi những nền kinh tế mở, bởi những lịch sử kiên cường và bởi một ý chí chung về phát triển. Vì vậy, tôi muốn nói với các thế hệ trẻ rằng mối quan hệ này không chỉ thuộc về các chính phủ hay lịch sử ngoại giao. Mối quan hệ này cũng thuộc về những người học tập, sáng tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp và tìm cách xây dựng những cây cầu kết nối hai xã hội. Trên cương vị Đại sứ, tôi muốn góp phần để Chile được biết đến tại Việt Nam không chỉ là một đối tác kinh tế đáng tin cậy, mà còn là một đất nước sáng tạo, đa dạng, dân chủ, giàu văn hóa và cởi mở đối thoại tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Kỷ niệm 55 năm này không chỉ là dịp nhìn lại quá khứ, mà còn là cơ hội để hướng về phía trước và tự hỏi chúng ta muốn xây dựng mối quan hệ như thế nào trong 55 năm tới. Từ Đại sứ quán Chile tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn đó sẽ là một mối quan hệ gần gũi nhất có thể, đa dạng nhất có thể và gắn kết hơn với người dân.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn Đại sứ!