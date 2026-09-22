Việt Nam là đối tác quan trọng của Canada tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Trong thông cáo của Văn phòng Toàn quyền Canada, Toàn quyền Louise Arbour nhấn mạnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Canada ngày 24-9, với các hoạt động tại thủ đô Ottawa nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Thông cáo khẳng định Việt Nam là đối tác được coi trọng trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cũng như trong khuôn khổ của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Toàn quyền Canada Louise Arbour. Ảnh: The Governor General of Canada

Phía Canada đánh giá quan hệ hai nước có nền tảng hợp tác rộng lớn và lâu dài, thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ trên cả bình diện song phương và đa phương, quan hệ giao lưu nhân dân sâu rộng, hợp tác kinh tế và thương mại ngày càng phát triển, cũng như sự phối hợp trong các lĩnh vực an ninh năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu.

Từ ngày 20-9, truyền thông Canada đã đưa tin về sự kiện này ở các bản tin về chương trình đối ngoại của chính phủ. Trong thông báo về những vấn đề đáng chú ý khi Quốc hội Canada trở lại làm việc sau kỳ nghỉ hè, hãng thông tấn Canada The Canadian Press đã đưa chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam vào nhóm hoạt động tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo quốc tế của Thủ tướng Mark Carney.

The Canadian Press nhấn mạnh các hoạt động đối ngoại nói trên trong bối cảnh Chính phủ Canada đang thúc đẩy đa dạng hóa quan hệ thương mại, mở rộng hợp tác với các đối tác ngoài thị trường Mỹ. Tin của The Canadian Press sau đó được nhiều cơ quan báo chí sở tại đăng tải.

Bên cạnh đó, đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia, PGS Vũ Việt Hưng, công tác tại Khoa Kỹ thuật cơ khí và Hàng không vũ trụ, Học viện Quân sự Hoàng gia Canada, Chủ tịch Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada (CVSE), cho rằng, Việt Nam và Canada đang đứng trước cơ hội lớn để nâng tầm hợp tác khoa học công nghệ, biến các dự án riêng lẻ thành chương trình có sản phẩm và giá trị kinh tế cụ thể. Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI), hàng không vũ trụ và các công nghệ chiến lược có thể trở thành các lĩnh vực tạo đột phá.

Theo PGS Vũ Việt Hưng, Canada là một trong những quốc gia có hệ sinh thái nghiên cứu AI phát triển và sở hữu năng lực nghiên cứu mạnh. Việt Nam có một thị trường lớn cho việc đưa AI vào thực tiễn, với nền kinh tế năng động, dân số trẻ, lực lượng nhân lực công nghệ ngày càng đông. Vì vậy, sự kết hợp giữa năng lực nghiên cứu, công nghệ của Canada và khả năng triển khai ứng dụng của Việt Nam có thể tạo ra một hướng hợp tác mang tính bổ trợ rõ nét.

Lĩnh vực nữa mà Việt Nam nên đặc biệt quan tâm là hàng không vũ trụ. Canada có nền công nghiệp hàng không - vũ trụ phát triển và đang tìm cách mở rộng các quan hệ công nghệ cũng như thị trường ngoài đối tác truyền thống. Đây là cơ hội để Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển công nghệ có khả năng ứng dụng kép.