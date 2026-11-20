Vận chuyển hàng hóa tại cảng ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trung tâm Xuất khẩu Nga tại Việt Nam đã mời các diễn giả là chủ doanh nghiệp xuất khẩu, đại diện cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ những đặc thù quan trọng cần hiểu rõ khi xuất khẩu hoặc kinh doanh tại Việt Nam.

Đông Nam Á vẫn là trọng tâm trong chính sách kinh tế đối ngoại của Nga, nhưng hoạt động tại các thị trường trong khu vực đòi hỏi sự linh hoạt từ phía doanh nghiệp và chính phủ. Hai điểm đến chính, Việt Nam và Indonesia, đặt ra những thách thức khác biệt cơ bản đối với các nhà xuất khẩu Nga. Riêng tại Việt Nam, đại diện phía Nga chỉ ra đây là điểm đến tiềm năng để doanh nghiệp Nga phát triển sản xuất trong lĩnh vực công nghệ.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nga, Tổng giám đốc Trung tâm xuất khẩu Nga, bà Veronika Nikishina, cho biết trong 4 năm qua, Nga ưu tiên chuyển hướng xuất khẩu sang thị trường các nước thân thiện, đặc biệt là châu Á, trong đó có Việt Nam và Indonesia. Chính sự chuyển hướng này đã giúp cho ngành xuất khẩu Nga giữ vững số lượng và chất lượng trong những năm qua.

Tại buổi đối thoại, các diễn giả đều nhất trí rằng, trong 20 năm qua, Việt Nam đã thể hiện tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc, bất chấp những cuộc khủng hoảng định kỳ xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào - trong lĩnh vực tài chính và xây dựng. Việt Nam đã thành công vượt qua tất cả những điều này. Đó là một trong các lý do để nhiều doanh nghiệp Nga lựa chọn thị trường Việt Nam để kinh doanh.

Các diễn giả cho biết trong 10 năm qua, Việt Nam đô thị hóa nhanh, thu nhập người dân tăng mạnh, kéo theo mức chi tiêu tăng và nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng. Riêng năm 2025, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam tăng khoảng 8%. Và ngày nay, Việt Nam là một trong những đối tác chủ chốt của Đông Nam Á của Nga. Đây là điều quan trọng đối với doanh nghiệp Nga trong bối cảnh hiện nay.

Đại diện chính quyền thành phố Saint Petersburg về hợp tác quốc tế trong công nghệ thông tin, ông Aleksey Pronhichkin, chỉ ra 4 lĩnh vực chính mà ông ghi nhận tiềm năng phát triển tại Việt Nam, gồm các giải pháp an ninh, thành phố thông minh, công nghệ không người lái và vệ tinh, và trọng điểm cho cả hai bên là đào tạo nhân lực.

Ngoài những ưu điểm, thì Việt Nam cũng như các thị trường châu Á khác với những đặc thù mà nhà đầu tư, nhà kinh doanh châu Âu chưa thể hiểu rõ ngay. Những rào cản phổ biến bao gồm logistics đa phương thức phức tạp, đặc thù của thanh toán xuyên biên giới, các yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh địa phương, và thiếu thông tin thị trường. Các trao đổi tại Đối thoại nhằm giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian tìm hiểu thị trường Việt Nam và giảm thiểu rủi ro trong quá trình tiếp cận thị trường.

Hơn thế nữa, ông Ilya Koltygin, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm Xuất khẩu Nga tại Việt Nam, cho biết mục đích của buổi đối thoại không chỉ dành cho những người lần đầu đến Việt Nam. Những trao đổi của các doanh nghiệp đã hoạt động tại Việt Nam nhằm đánh giá tiềm năng thị trường trong giai đoạn tiếp theo, khi doanh nghiệp Nga đang chuyển dần từ xuất khẩu hàng hóa sang nội địa hóa và mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Việt Nam đang đóng vai trò là trung tâm phân phối hàng hóa Nga ra thế giới, đồng thời giúp doanh nghiệp Nga tiếp cận thị trường quốc tế. Ông đánh giá trong thời gian tới, các doanh nghiệp Nga có xu hướng sản xuất những mặt hàng có giá trị gia tăng cao tại Việt Nam, trong đó có các sản phẩm công nghệ.

Các đại biểu tham dự đặc biệt chú ý đến các cơ hội quảng bá hàng hóa Nga tại Việt Nam thông qua các hiệp hội doanh nghiệp địa phương. Bà Nguyễn Mai Hồng, Giám đốc điều hành của V-EXIM Solutions, lưu ý rằng sự hợp tác liên chính phủ và thái độ tích cực của người tiêu dùng Việt Nam đối với các sản phẩm Nga tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của kinh doanh Nga trong nước. Các hiệp hội doanh nghiệp cũng có thể giúp các công ty nước ngoài đánh giá điều kiện thị trường, tìm kiếm đối tác và nâng cao khả năng cạnh tranh. Bà cũng chỉ ra cơ sở hạ tầng du lịch là một kênh quảng bá đầy triển vọng. Hiệp hội Khách sạn Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các kết nối kinh doanh với các khách sạn trên cả nước, có thể đóng vai trò là nền tảng để giới thiệu và bán hàng hóa và dịch vụ của Nga.

Diễn đàn Xuất khẩu Quốc tế "Sản xuất tại Nga" là sự kiện quan trọng dành cho các công ty tham gia hoạt động kinh tế quốc tế. Năm nay, sự kiện tập trung vào xuất khẩu công nghệ cao, quy tụ hơn 5.000 đại diện từ các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng chuyên gia đến từ 89 quốc gia.