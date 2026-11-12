Việt Nam là điểm đến hấp dẫn với doanh nghiệp Nhật Bản

Ông Fukai Akihiko, Tổng Giám đốc Ngân hàng Gunma, Trưởng đoàn doanh nghiệp tỉnh Gunma phát biểu tại hội nghị.

Đây là thông tin được các đại biểu, doanh nghiệp Nhật Bản chia sẻ tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh năm 2026 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp cùng Ngân hàng Gunma (Nhật Bản) tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, ngày 12/11.

Ông Fukai Akihiko, Tổng Giám đốc Ngân hàng Gunma, Trưởng đoàn doanh nghiệp tỉnh Gunma thông tin, trong nhiều năm qua, tỉnh Gunma và Việt Nam đã không ngừng tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hiện nay, có khoảng 15.000 người Việt Nam đang sinh sống tại tỉnh Gunma, là cộng đồng người nước ngoài đông nhất tại địa phương. Nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam đang phát huy năng lực trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, lập trình và các ngành nghề khác, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế địa phương của tỉnh Gunma.

Bên cạnh đó, hiện có khoảng 60 doanh nghiệp của tỉnh Gunma đã đầu tư và hoạt động tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đang có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh và gia tăng đầu tư trong thời gian tới. Đặc biệt, TP Hồ Chí Minh - một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu của Việt Nam, có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và lợi thế về khả năng kết nối đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các doanh nghiệp tỉnh Gunma.

Theo ông Fukai Akihiko, đối với doanh nghiệp, việc tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới là một phần quan trọng trong quá trình tăng trưởng và phát triển. Xét trên các chỉ số kinh tế, Việt Nam là một trong những quốc gia thu hút sự quan tâm hàng đầu tại khu vực ASEAN. Tốc độ tăng trưởng GDP duy trì bình quân khoảng 9% mỗi năm, cho thấy nền kinh tế đang phát triển ổn định. Vị thế của Việt Nam trong ASEAN ngày càng được củng cố, với vai trò là một trong những quốc gia có vị trí quan trọng trong khu vực.

Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản theo dõi danh mục dự án thu hút đầu tư của TP. Hồ Chí Minh tại hội nghị.

Trong lĩnh vực sản xuất, nhờ nguồn lao động dồi dào và lợi thế địa lý trong khu vực ASEAN, Việt Nam đang từng bước nâng cao vị thế, trở thành trung tâm sản xuất đứng sau Trung Quốc và Thái Lan. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã lựa chọn Việt Nam để xây dựng các cơ sở sản xuất trong những lĩnh vực như ô tô, điện tử, may mặc và nhiều ngành công nghiệp khác.

Một lợi thế nổi bật khác của Việt Nam là nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao. Thế hệ trẻ có trình độ giáo dục tốt, được trang bị kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ, đang trở thành nguồn lực quan trọng hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp. Ngành công nghệ thông tin Việt Nam phát triển nhanh chóng, ngày càng có nhiều doanh nghiệp quốc tế quan tâm đến hoạt động phát triển phần mềm và cung cấp dịch vụ số tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, ngành dịch vụ cũng đang phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội trong các lĩnh vực như du lịch, dịch vụ lưu trú, khách sạn và gia công quy trình kinh doanh (BPO). Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng nền văn hóa phong phú của Việt Nam thu hút đông đảo du khách, qua đó đưa Việt Nam trở thành thị trường ngày càng hấp dẫn đối với các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư tại Việt Nam, Công ty Yosen Kogyo đã thành lập pháp nhân và khai trương cửa hàng kinh doanh thực phẩm đầu tiên tại Hà Nội vào tháng trước và đang tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới tại TP Hồ Chí Minh. Ông Yoshinori Wakatabi, Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện Công ty Yosen Kogyo, cho biết doanh nghiệp đầu tư ở nhiều lĩnh vực từ linh kiện điện tử đến sản xuất thực phẩm, môi trường, xây dựng và kinh doanh bán lẻ.

Theo ông Yoshinori Wakatabi, TP Hồ Chí Minh đang không ngừng phát triển cơ sở hạ tầng, mở ra nhiều cơ hội trong các lĩnh vực như cải tạo, nâng cấp hạ tầng, công nghệ thông tin và các ngành liên quan đến máy tính. Đây cũng là những lĩnh vực doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Bên cạnh tiềm năng tăng trưởng kinh tế, cơ cấu dân số trẻ, nguồn năng lượng và sức sống của thị trường TP Hồ Chí Minh là những yếu tố tạo sức hút lớn đối với doanh nghiệp Nhật Bản.

“Tuy nhiên, khi đầu tư vào Việt Nam, doanh nghiệp Nhật Bản vẫn gặp không ít khó khăn do chưa nắm rõ môi trường kinh doanh và các quy định liên quan. Vì vậy, tôi đề xuất tăng cường tổ chức các hội thảo cung cấp thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp về môi trường đầu tư; đồng thời, chính quyền cần nghiên cứu thêm các chính sách ưu đãi thiết thực, nhất là trong lĩnh vực đất đai và thuế. Những hỗ trợ này sẽ góp phần giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình triển khai dự án, rót vốn đầu tư và xây dựng nhà máy tại Việt Nam”, ông Yoshinori Wakatabi chia sẻ thêm.

Doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư vào TP Hồ Chí Minh trong khuôn khổ hội nghị.

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC khẳng định, Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của TP Hồ Chí Minh trên cả ba trụ cột gồm đầu tư, thương mại và hợp tác phát triển. Trong lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư Nhật Bản có 84 dự án cấp mới tại thành phố với tổng vốn đăng ký hơn 43 triệu USD, duy trì sự hiện diện ổn định trong các ngành sản xuất, chế biến - chế tạo, thương mại, dịch vụ và hạ tầng.

Đáng chú ý, cơ cấu thương mại hai bên có tính bổ trợ rõ nét khi Nhật Bản có lợi thế về công nghệ, máy móc, vật liệu và quản trị chất lượng, còn TP Hồ Chí Minh có năng lực sản xuất, gia công, chế biến và cung ứng hàng hóa. Nhờ đó, hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện tử - bán dẫn, ô tô và giao thông xanh, vật liệu mới, dệt may - da giày, chế biến thực phẩm, kinh tế tuần hoàn, cũng như thúc đẩy chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp Thành phố vào chuỗi cung ứng Nhật Bản.

Theo bà Cao Thị Phi Vân, TP Hồ Chí Minh đang hình thành một không gian kinh tế mới với các thế mạnh bổ trợ lẫn nhau trong cùng một hệ sinh thái thống nhất kết nối giữa thị trường, sản xuất, logistics, hạ tầng, nguồn nhân lực và dịch vụ. Trong giai đoạn phát triển mới, thành phố xác định các động lực có giá trị gia tăng cao như công nghệ cao, trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế xanh và kinh tế số với khoảng 250 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026 – 2030 tập trung vào 9 nhóm lĩnh vực gồm: cảng biển và logistics, công nghệ cao, công nghiệp và môi trường, giáo dục, hạ tầng giao thông, phát triển nhà ở, thương mại - dịch vụ, văn hóa - thể thao và y tế.

Đại diện ITPC cam kết, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý và đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình từ tìm hiểu cơ hội, chuẩn bị đầu tư đến triển khai và mở rộng dự án.

Trong khi đó, doanh nghiệp hai bên mong muốn duy trì kênh trao đổi thông tin thường xuyên về chính sách mới, danh mục dự án kêu gọi đầu tư cũng như cập nhật nhu cầu thị trường và tiêu chuẩn ngành hàng tại Nhật Bản nhằm thu hút các doanh nghiệp có năng lực công nghệ và cam kết phát triển lâu dài.