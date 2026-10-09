Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp ngành gốm sứ quốc tế

Ông Lê Văn Kế - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Hồng Châu)

Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Triển lãm Ceramics & Stone Vietnam 2026 ngày 8/10, ông Lê Văn Kế - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, Triển lãm năm nay hợp nhất hai sự kiện trước đây là ASEAN Ceramics và ASEAN Stone thành một nền tảng duy nhất, bao quát toàn bộ chuỗi giá trị - từ khai thác khoáng sản và khoáng chất công nghiệp đến công nghệ sản xuất, sản phẩm hoàn thiện, vật liệu bề mặt kiến trúc và các ứng dụng trong xây dựng.

Phiên bản năm 2026 dự kiến có hơn 350 công ty và thương hiệu tham gia trưng bày, đón hơn 5.000 khách tham quan thương mại và có quy mô khoảng 6.000 m² diện tích triển lãm.

Ceramics Vietnam bao quát toàn bộ chuỗi sản xuất gốm sứ, bao gồm nguyên liệu thô, khoáng chất công nghiệp, thiết bị sản xuất, công nghệ lò nung, tự động hóa và các giải pháp sản xuất số. Triển lãm cũng giới thiệu gạch gốm, tấm porcelain khổ lớn, thiết bị vệ sinh, đồ dùng bàn ăn, vật liệu chịu lửa và gốm kỹ thuật tiên tiến phục vụ các ứng dụng công nghiệp.

“Có thể thấy ngành công nghiệp sản xuất gốm sứ Đông Nam Á đã và đang tăng trưởng nhanh chóng, trở thành một trong những khu vực phát triển sôi động nhất trên thế giới, trong đó nổi bật là Việt Nam và Indonesia luôn nằm trong top các nước sản xuất gạch ốp lát hàng đầu thế giới. Việt Nam thực sự là điểm đến hấp dẫn của các nhà cung cấp máy và thiết bị, nguyên vật liệu cho sản xuất gốm sứ.

Việc tăng cường xúc tiến thương mại, trao đổi hợp tác kinh doanh và nâng cao hiệu suất dây chuyền sản xuất hướng tới cải tiến chất lượng sản phẩm, sản xuất xanh, sạch, bền vững đang ngày càng đóng vai trò quan trọng. Từ nhận thức đó có thể thấy việc tổ chức Triển lãm cho ngành gốm sứ là một trong những hoạt động thiết thực và mang lại hiệu quả lớn”, ông Lê Văn Kế khẳng định.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam đánh giá, việc tổ chức một Triển lãm chuyên ngành quy mô quốc tế là hoạt động thiết thực trong bối cảnh ngành gốm sứ đang đứng trước yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển theo hướng xanh, sạch, bền vững.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Triển lãm Ceramics & Stone Vietnam 2026 ngày 8/10. (Ảnh: Hồng Châu)

Theo ông Tuấn, Ceramics & Stone Vietnam 2026 sẽ tạo điều kiện để các nhà cung cấp máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp sản xuất, qua đó thúc đẩy xúc tiến thương mại, trao đổi hợp tác kinh doanh và tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu suất dây chuyền. Việc cập nhật công nghệ mới cũng được kỳ vọng giúp doanh nghiệp cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng hiệu quả sản xuất và mở rộng thị trường.

Ông Robert Schönberger, Giám đốc ngành toàn cầu tại Messe München, chia sẻ: “Việt Nam đang nhanh chóng củng cố vị thế là một trong những trung tâm sản xuất hàng đầu châu Á. Ceramics & Stone Vietnam 2026 mang đến một nền tảng quốc tế kết nối các nhà cung cấp công nghệ với nhà sản xuất, đơn vị mua hàng và những người ra quyết định trong các dự án, qua đó hỗ trợ đầu tư và thúc đẩy hợp tác lâu dài trên khắp Đông Nam Á”.

Triển lãm Ceramics & Stone Vietnam 2026 có sự tham gia của các doanh nghiệp và thương hiệu hàng đầu Việt Nam, bao gồm Viglacera, Behn Meyer Vietnam, Bao Lai Marble cùng nhiều doanh nghiệp trong nước khác; các khu gian hàng các nước: Khu gian hàng Đức với 12 doanh nghiệp, do Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức tổ chức, khu gian hàng Trung Quốc với hơn 40 doanh nghiệp, do CCPIT tổ chức và khu gian hàng Italy với 18 doanh nghiệp, do Cơ quan Thương mại Italy (ITA) phối hợp với ACIMAC tổ chức.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Ceramics Vietnam & Stone Vietnam 2026 mang đến nhiều hoạt động bổ trợ nhằm thúc đẩy trao đổi kiến thức, hợp tác và phát triển kinh doanh giữa đơn vị trưng bày và khách tham quan thương mại.

Các hoạt động bao gồm chương trình hội nghị kéo dài 3 ngày, chương trình khách mua hàng được tài trợ (Hosted Buyer Program), các cuộc gặp kết nối bên mua và bên bán, tham quan nhà máy trước Triển lãm, hội thảo kỹ thuật, các buổi giao lưu Happy Hours và cơ hội kết nối.

Triển lãm tạo ra một nền tảng chuyên biệt để các nhà sản xuất, nhà cung cấp công nghệ, nhà cung ứng, nhà phân phối, hiệp hội ngành nghề và đơn vị mua hàng chuyên nghiệp kết nối, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới. Thông qua sự tham gia quốc tế, chương trình hội nghị và các hoạt động kết nối giao thương, sự kiện hướng đến tăng cường liên kết giữa các nhà cung cấp toàn cầu, nhà sản xuất Việt Nam và đơn vị mua hàng trên khắp Đông Nam Á.