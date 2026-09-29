Việt Nam là điểm đến hàng đầu châu Á năm 2026

Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh “Vườn quốc gia hàng đầu châu Á 2026” và "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu của Việt Nam năm 2026"

Hai danh hiệu lớn, niềm tự hào mang tên Việt Nam

Đằng sau những danh hiệu này là một bức tranh du lịch nhiều sắc màu, nơi vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa, nhịp sống đô thị và chất lượng dịch vụ cùng tạo nên sức hấp dẫn của đất nước.

Giữa những điểm đến nổi tiếng của châu Á, Việt Nam một lần nữa được xướng tên ở những hạng mục quan trọng của Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) năm 2026.

Tại lễ trao giải khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương, diễn ra ở Maldives, Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục: “Điểm đến hàng đầu châu Á” và “Điểm đến di sản hàng đầu châu Á” năm 2026.

Đây là lần thứ 8 Việt Nam nhận danh hiệu “Điểm đến hàng đầu châu Á” và lần thứ 4 được trao danh hiệu “Điểm đến di sản hàng đầu châu Á”.

Những con số ấy mang ý nghĩa đặc biệt, bởi tên gọi Việt Nam tiếp tục hiện diện tại một giải thưởng du lịch quốc tế có lịch sử hơn ba thập niên, bên cạnh nhiều điểm đến nổi tiếng trong khu vực.

Với du khách quốc tế, sức hấp dẫn của Việt Nam có thể bắt đầu từ một buổi sáng trên vịnh biển xanh trong, những con phố cổ rêu phong, sắc màu của phiên chợ vùng cao hay nhịp sống sôi động ở các đô thị lớn.

Với những người đã từng đặt chân đến Việt Nam, ký ức về một vùng đất thường được tạo nên bởi nhiều điều giản dị: cảnh sắc, món ăn, phong tục, nụ cười và sự hiếu khách.

Mỗi người có thể yêu Việt Nam theo một cách riêng. Có người tìm đến những bãi biển trải dài, người khác say mê những công trình kiến trúc cổ. Có người muốn khám phá núi rừng, hang động, cũng có người chọn các thành phố để tận hưởng không khí lễ hội, ẩm thực và đời sống về đêm. Sự phong phú ấy tạo nên một Việt Nam có nhiều sắc thái trong mắt bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Graham Cooke, nhà sáng lập World Travel Awards nhấn mạnh: “Các đơn vị được vinh danh là những đại diện nổi bật về chất lượng và thành tựu du lịch tại châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương”. Theo ông, những đơn vị này không ngừng nâng cao chuẩn mực và khẳng định dấu ấn trong ngành Du lịch khu vực.

Việc Việt Nam tiếp tục nhận hai danh hiệu quan trọng mang đến một niềm vui vượt ra ngoài phạm vi ngành Du lịch. Đó là niềm tự hào khi vẻ đẹp cảnh quan, chiều sâu văn hóa và sức sống của đất nước tiếp tục được ghi nhận trên trường quốc tế.

Vietravel được trao danh hiệu “Công ty lữ hành hàng đầu châu Á 2026” và "Nhà điều hành tour du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2026"

Một Việt Nam nhiều sắc màu trong mắt du khách

Nếu hai danh hiệu cấp quốc gia tạo nên điểm nhấn tại World Travel Awards 2026, những giải thưởng dành cho các địa phương lại phác họa rõ hơn sự đa dạng của du lịch Việt Nam.

Hà Nội được vinh danh “Điểm đến thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á 2026”.

Danh hiệu gợi nhắc sức hấp dẫn của Thủ đô với những con phố mang dấu ấn lịch sử, hồ nước, không gian văn hóa, ẩm thực đặc sắc và nhịp sống vừa cổ kính vừa hiện đại. Với một chuyến đi ngắn ngày, du khách có thể khám phá nhiều lớp văn hóa của Hà Nội qua từng khu phố, bảo tàng, di tích và những hàng quán quen thuộc.

Ở phía Nam, TP.HCM tiếp tục được trao hai danh hiệu “Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2026” và “Điểm đến du lịch doanh nhân hàng đầu châu Á 2026”. Sở Du lịch TP.HCM cũng nhận danh hiệu “Cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á 2026”.

Nhịp sống sôi động, hệ thống dịch vụ đa dạng, các hoạt động văn hóa, giải trí và sự kiện góp phần tạo nên sức hút riêng của thành phố.

Với nhiều du khách, TP.HCM là điểm hẹn của những trải nghiệm liên tục thay đổi, từ khám phá ẩm thực đường phố, tham quan các công trình kiến trúc đến tận hưởng không khí náo nhiệt khi thành phố lên đèn.

Rời các đô thị lớn, bức tranh du lịch Việt Nam mở ra những gam màu khác. Sơn La có hai đại diện được vinh danh tại World Travel Awards 2026: Tà Xùa nhận danh hiệu “Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á”, còn Mộc Châu được trao danh hiệu “Điểm đến thiên nhiên vùng hàng đầu châu Á”.

Nhắc đến Tà Xùa, nhiều người nghĩ ngay đến biển mây bồng bềnh giữa núi rừng Tây Bắc. Mộc Châu lại cuốn hút bởi những đồi chè xanh, những mùa hoa và khí hậu cao nguyên.

Cả hai điểm đến mang đến những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, đặc biệt hấp dẫn những người yêu thích khám phá và tìm kiếm không gian nghỉ ngơi giữa cảnh sắc núi rừng.

Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh “Vườn quốc gia hàng đầu châu Á 2026” và "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu của Việt Nam năm 2026", trong khi Tam Chúc nhận danh hiệu “Thắng cảnh văn hóa hàng đầu châu Á 2026”.

Nếu Phong Nha - Kẻ Bàng gây ấn tượng với hệ thống hang động, núi đá vôi và cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, Tam Chúc hấp dẫn bởi không gian văn hóa, tâm linh gắn với cảnh quan hồ nước và núi non. Mỗi điểm đến mở ra một trải nghiệm riêng, góp phần làm giàu thêm hình ảnh Việt Nam trong lựa chọn của du khách quốc tế.

Những danh hiệu dành cho Hà Nội, TP.HCM, Tà Xùa, Mộc Châu, Phong Nha - Kẻ Bàng và Tam Chúc cũng nhắc đến một điều gần gũi: Vẻ đẹp Việt Nam không gói gọn trong một biểu tượng hay một vùng đất.

Sức hấp dẫn của đất nước được tạo nên bởi sự khác biệt giữa các miền, giữa nhịp sống hiện đại và những giá trị lâu đời, giữa cảnh quan thiên nhiên và không gian văn hóa do con người vun đắp qua nhiều thế hệ.

Những cái tên phía sau sức hút Việt Nam

Một điểm đến có thể khiến du khách muốn ghé thăm bởi cảnh đẹp, nhưng để chuyến đi trở thành trải nghiệm trọn vẹn, nhiều yếu tố khác cũng cần được kết nối. Việc di chuyển, lưu trú, tham quan, vui chơi và các dịch vụ phục vụ du khách đều góp phần định hình cảm nhận về một kỳ nghỉ.

Tại World Travel Awards 2026, bên cạnh các danh hiệu dành cho quốc gia và địa phương, nhiều thương hiệu du lịch Việt Nam cũng được xướng tên ở những hạng mục hàng đầu châu Á. Bức tranh giải thưởng vì thế mở rộng sang các lĩnh vực hàng không, lữ hành, sân bay, cảng tàu, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.

Sun Group được vinh danh “Tập đoàn du lịch tích hợp hàng đầu châu Á 2026”; Thị trấn Hoàng hôn Phú Quốc nhận danh hiệu “Dự án phát triển du lịch hàng đầu châu Á 2026”.

Trong lĩnh vực hàng không, Vietnam Airlines được trao hai danh hiệu “Hãng hàng không hàng đầu châu Á về trải nghiệm khách hàng 2026” và “Hãng hàng không hàng đầu châu Á hạng phổ thông đặc biệt 2026”.

Vân Đồn được vinh danh “Sân bay khu vực hàng đầu châu Á 2026”, còn Cảng tàu quốc tế Hạ Long nhận danh hiệu “Cảng tàu hàng đầu châu Á 2026”. Vietravel được trao danh hiệu “Công ty lữ hành hàng đầu châu Á 2026” và "Nhà điều hành tour du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2026", trong khi Sun World Ba Na Hills nhận giải “Công viên chủ đề hàng đầu châu Á 2026”.

Ở phân khúc nghỉ dưỡng, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được vinh danh “Khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu châu Á 2026”; Salinda Resort Phú Quốc nhận danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng Boutique hàng đầu châu Á 2026”; Premier Village Phú Quốc Resort được trao danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng biệt thự hàng đầu châu Á 2026”.

Mỗi cái tên đại diện cho một yếu tố trong hoạt động du lịch. Có đơn vị đưa du khách đến gần hơn với điểm đến, có doanh nghiệp tổ chức các chuyến đi, có cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú và nghỉ dưỡng, cũng có những tổ hợp giải trí tạo thêm lý do để du khách kéo dài thời gian lưu lại.

Sự hiện diện đồng thời của các điểm đến, cơ quan quản lý và doanh nghiệp dịch vụ trong danh sách được vinh danh phản ánh một hệ sinh thái du lịch ngày càng đa dạng. Chất lượng của điểm đến được bổ trợ bởi năng lực cung ứng dịch vụ, khả năng tổ chức trải nghiệm và sự kết nối giữa các lĩnh vực phục vụ du khách.

Với người đi du lịch, những điều ấy được cảm nhận qua các trải nghiệm cụ thể: Những chuyến bay thuận tiện, hành trình tham quan được tổ chức hợp lý, không gian nghỉ dưỡng phù hợp hay những hoạt động giải trí khiến kỳ nghỉ thêm đáng nhớ. Khi các mắt xích vận hành hiệu quả, giá trị của điểm đến cũng được mở rộng.

Đây cũng là lý do những danh hiệu dành cho doanh nghiệp và dịch vụ có ý nghĩa khi đặt cạnh các giải thưởng dành cho Việt Nam, Hà Nội, TP.HCM hay những vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên, văn hóa.

Sức hấp dẫn của một quốc gia trên bản đồ du lịch quốc tế được tạo nên bởi nhiều thành phần cùng hiện diện, cùng phục vụ những nhu cầu ngày càng phong phú của du khách.

Vietnam Airlines được trao hai danh hiệu “Hãng hàng không hàng đầu châu Á về trải nghiệm khách hàng 2026” và “Hãng hàng không hàng đầu châu Á hạng phổ thông đặc biệt 2026”

Niềm tự hào được nối dài bằng những trải nghiệm đáng nhớ

Được mệnh danh là “Giải Oscar của ngành Du lịch”, World Travel Awards ra đời năm 1993, nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực du lịch và lữ hành trên phạm vi toàn cầu. Giải thưởng được tổ chức qua nhiều cấp độ, từ khu vực đến toàn cầu, với các hạng mục dành cho điểm đến, cơ quan quản lý và doanh nghiệp du lịch.

Trong bức tranh giải thưởng năm 2026, Việt Nam tiếp tục hiện diện với những danh hiệu quan trọng, đồng thời có nhiều địa phương và thương hiệu được vinh danh.

Từ những đô thị đông đúc, các vùng núi cao phủ mây, những hang động kỳ vĩ đến các không gian văn hóa, nghỉ dưỡng, mỗi cái tên góp thêm một mảnh ghép vào hình ảnh du lịch Việt Nam.

Những danh hiệu quốc tế mang lại niềm tự hào, song sức hấp dẫn của Việt Nam còn được bồi đắp mỗi ngày qua cách các điểm đến gìn giữ cảnh quan, bảo tồn di sản, phát triển dịch vụ và đón tiếp du khách.

Với người dân, đó có thể là niềm vui khi quê hương được bạn bè quốc tế nhắc đến. Với du khách, đó có thể là lý do để lựa chọn Việt Nam cho kỳ nghỉ tiếp theo, hoặc trở lại để khám phá một miền đất chưa từng đặt chân tới.

Việt Nam có biển xanh, núi cao, những đô thị giàu sức sống, những di sản mang dấu ấn thời gian và nền văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Mỗi vùng đất có một câu chuyện, mỗi điểm đến có một sức hút, mỗi trải nghiệm có thể để lại một ký ức riêng.

Lần thứ 8 được vinh danh “Điểm đến hàng đầu châu Á” và lần thứ 4 nhận danh hiệu “Điểm đến di sản hàng đầu châu Á” là những dấu mốc đáng tự hào trong bức tranh ấy.

Và phía sau các danh hiệu, điều làm nên sức hấp dẫn lâu dài của Việt Nam vẫn là những giá trị hiện hữu trong đời sống đất nước: cảnh sắc thiên nhiên, chiều sâu văn hóa, sự phong phú của các điểm đến cùng những trải nghiệm ngày càng đa dạng dành cho du khách.

Khi Việt Nam được gọi tên trên trường quốc tế cũng là một lần chúng ta có thêm cơ hội để kể câu chuyện của mình với thế giới, bằng vẻ đẹp của đất nước, bản sắc của con người và những trải nghiệm khiến du khách muốn khám phá, ghi nhớ, rồi trở lại.