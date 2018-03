Việt Nam là đại diện duy nhất ĐNÁ giành vé dự VCK Asian Cup 2019 ở vòng loại thứ 3

Với việc Myanmar nhận thất bại 1-5 trước Kyrgyzstan tối qua (22/3) đã đưa đội tuyển Việt Nam đến thời điểm này trở thành đại diện duy nhất khu vực ĐNÁ giành vé tham dự VCK Asian Cup 2019 thông qua vòng loại thứ 3.

Tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019, khu vực ĐNÁ có sự góp mặt của 6 đội tuyển là Việt Nam, Myanmar, Malaysia, Campuchia, Philippines và Singapore. Tuy nhiên, đến lượt trận vòng loại tối ngày 22/3 vừa qua thì chỉ còn duy nhất đội tuyển Việt Nam giành vé tham dự VCK Asian Cup 2019.

Theo đó, thầy trò HLV Park Hang Seo đã sớm giành vé tham dự VCK giải đấu châu lục trước 1 vòng đấu khi có trận hòa 0-0 trước ĐT Afghanistan trên sân Mỹ Đình lượt trận đấu thứ 5 tại bảng C diễn ra vào ngày 14/11/2017 vừa qua. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đang đứng vị trí thứ 2 bảng C với 9 điểm và nhiều hơn 6 điểm so với các đối thủ phía sau.

ĐT Việt Nam trở thành đại diện duy nhất giành vé dự VCK Asian Cup 2019

Trong khi đó, sau lượt trận tối ngày 22/3, đại diện cuối cùng của khu vực ĐNÁ là Myanmar đã phải chia tay với VCK Asian Cup 2019 sau thất bại 1-5 trước Kyrgyzstan. Trước đó, lần lượt các đội bóng khác tại khu vực ĐNÁ như Malaysia, Campuchia và Singapore đều đã sớm bị loại sau màn trình diễn thất vọng.

Với việc đến thời điểm này mới có duy nhất ĐT Việt Nam giành vé tham dự VCK Asian Cup 2019 thông qua vòng loại thứ 3, điều này cho thấy đấu trường châu lục dường như vẫn là sân chơi quá tầm của bóng đá khu vực.

Vào ngày 27/3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng tại bảng C vòng loại Asian Cup 2018 gặp Jordan. Dù đã sớm giành vé đi tiếp, nhưng trận đấu này sẽ quyết định vị trí nhất nhì bảng C. Trong khi đó, với đội tuyển Việt Nam nếu giành chiến thắng ở chuyến làm khách này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ giành được hơn 100 điểm thưởng và có thể chen chân vào Top 100 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2018.

Chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách tập trung 23 tuyển thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu. Trong đội hình tập trung lần này, vị chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập nhiều cầu thủ vừa cùng U23 Việt Nam vừa giành vị trí Á quân tại VCK U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc hồi tháng 1 vừa qua. ĐT Việt Nam sẽ có một buổi tập tại Hà Nội trước khi lên đường đi Jordan chuẩn bị cho trận đấu.

Ngoài Việt Nam, khu vực ĐNÁ còn một đại diện có khả năng đoạt vé tham dự VCK Asian Cup 2019 thông qua vòng loại thứ 3 là Philippines khi họ đang đứng đầu bảng F với 9 điểm sau 5 lượt trận. Tuy nhiên, đội tuyển Philippines vẫn phải chờ đến vòng đấu cuối cùng tại bảng đấu để biết có thể giành vé đi tiếp hay không bởi khoảng cách với 2 đội phía sau chỉ là 2 điểm. Trước đó, Thái Lan cũng đã sớm giành cho mình tấm vé tham dự VCK Asian Cup 2019 sau màn trình diễn ấn tượng của mình.

Nam Anh