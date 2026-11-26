Theo thông tin từ Tạp chí du lịch Wanderlust (Anh), giải thưởng năm nay thu hút 251.461 độc giả tham gia bình chọn với hơn 8,2 triệu lượt bình chọn ở nhiều hạng mục.

Việt Nam xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng những điểm đến du lịch ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới tại giải thưởng Wanderlust Reader Travel Awards 2026. Ảnh: vietnamtourism

Trong bảng xếp hạng điểm đến ẩm thực, Thái Lan đứng đầu, tiếp đến là Ý, Pháp, Nhật Bản, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Ẩm thực Việt Nam gây ấn tượng nhờ sự phong phú về nguyên liệu, cách chế biến và hương vị đặc trưng của từng vùng miền. Những món ăn quen thuộc như phở, bánh mì, nem, bánh xèo cùng các món bún không chỉ hấp dẫn thực khách mà còn góp phần quảng bá văn hóa, bản sắc Việt Nam.

Ẩm thực ba miền mang những nét riêng, từ vị thanh nhẹ của miền Bắc, sự đậm đà, cầu kỳ của miền Trung đến hương vị ngọt, phong phú của miền Nam. Bên cạnh nhà hàng, những khu chợ truyền thống, hàng quán đường phố và món ăn dân dã cũng trở thành trải nghiệm thu hút du khách.

Trước đó, tại NZ Herald Travel Readers’ Choice Awards 2026 do độc giả báo The New Zealand Herald (New Zealand) bình chọn, Việt Nam đứng đầu danh sách 10 điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới.

Việc liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế cho thấy ẩm thực đang trở thành lợi thế quan trọng của du lịch Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để quảng bá đặc sản vùng miền, bảo tồn giá trị ẩm thực truyền thống và phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa truyền thống.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc quảng bá ẩm thực ra thị trường quốc tế là một trong những hướng đi nhằm nâng cao sức cạnh tranh, góp phần định vị thương hiệu du lịch Việt Nam.