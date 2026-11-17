Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với Kyrgyzstan sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa hôm 11/11. Trong trận đấu này, Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc là những cầu thủ ghi bàn, giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có khởi đầu thuận lợi tại giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026.

Trong năm 2026, bóng đá Việt Nam và Kyrgyzstan đã từng chạm trán nhau ở cấp độ U23. Ảnh: VFF

Sau hai lượt trận, đội tuyển Việt Nam đang có 3 điểm và xếp thứ hai trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục thể hiện phong độ tích cực trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, một số gương mặt được trao cơ hội thử sức như Hồng Phúc, Quốc Cường cũng có những dấu ấn nhất định trong quá trình thử nghiệm nhân sự của ban huấn luyện.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không có được lực lượng đầy đủ nhất trước cuộc đối đầu này. Những cầu thủ như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hai Long không góp mặt trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11 vì những vấn đề về chấn thương.

Ngoài ra, trước trận đấu các cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM như Patrik Lê Giang, Olaha Mạnh Đức, Nhật Minh và Quốc Cường đã trở về câu lạc bộ chủ quản nhằm góp mặt trong trận đấu gặp Buriram United tại cúp C1 Đông Nam Á 2026/27. Hiện tại, danh sách đội tuyển Việt Nam còn 20 cầu thủ, trong đó trung vệ Lương Chí Khải là gương mặt Việt kiều đáng chú ý.

Ở phía đối diện, Kyrgyzstan đang có phong độ khá ấn tượng trước khi bước vào cuộc chạm trán với đội chủ nhà. Đội bóng Trung Á hòa Palestine hai trận liên tiếp với tỷ số 0-0, trước khi lần lượt đánh bại Maldives 5-0, Lebanon 3-1 và Đài Bắc Trung Hoa 3-0.

Chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa hôm 14/11 giúp Kyrgyzstan có 3 điểm và tạm đứng đầu Casper Cup 2026 nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn Việt Nam. Đáng chú ý, đại diện Trung Á đang sở hữu chuỗi 5 trận bất bại, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Hàng phòng ngự của đội bóng này cũng thể hiện sự chắc chắn khi chỉ để thủng lưới 1 bàn trong chuỗi trận kể trên.

Về lực lượng, Kyrgyzstan có những nhân tố giàu kinh nghiệm như đội trưởng Valery Kichin, tiền vệ Kimi Merk và tiền đạo Joel Kojo. Đặc biệt, trung vệ Odilzhon Abdurakhmanov hiện đang thi đấu cho CLB Thanh Hóa tại V.League, qua đó có thêm sự am hiểu về bóng đá Việt Nam.

Xét về lịch sử đối đầu, Việt Nam và Kyrgyzstan mới có một lần chạm trán ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trận đấu diễn ra vào đầu năm 2024, trong quá trình chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2023. Khi đó, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier nhận thất bại 1-2 trước đại diện Trung Á.

Với những thay đổi về lực lượng và phong độ của hai đội, cuộc tái đấu trên sân Thiên Trường là dịp để đội tuyển Việt Nam tiếp tục kiểm tra đội hình, đồng thời hoàn tất hành trình tại Casper Cup 2026 hướng tới mục tiêu chinh phục đấu trường châu lục trong năm 2027.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Lương Chí Khải, Đức Anh, Phan Tuấn Tài, Minh Khoa, Nhật Nam, Minh Phúc, Đình Bắc, Nguyễn Văn Tùng, Ngọc Sơn.

Kyrgyzstan: Pryadkin, Abdurakhmanov, Atabaev, Beksulov, Brauzman, Kichin, Kojo, Merk, Zarypbekov, Zhyrgalbek, Astanakulov.

BXH Casper Cup 2026

Phong độ của Việt Nam

Phong độ của Kyrgyzstan

Thành tích đối đầu giữa hai đội