Cuộc đối đầu Kyrgyzstan lúc 19 giờ ngày 17-11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) là trận đấu cuối cùng trong năm 2026 của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh mục tiêu giành chức vô địch Casper Cup, HLV Kim Sang-sik còn hướng đến việc xây dựng lực lượng cho chặng đường tiếp theo.

Thử nghiệm các phương án nhân sự

Sau khi trận giao hữu với Nhật Bản dự kiến diễn ra cuối tháng 12 bị hủy, cuộc gặp Kyrgyzstan trở thành màn khép lại năm thi đấu 2026 của đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc - HLV Kim Sang-sik vẫn kiên trì với kế hoạch làm mới đội hình. Thay vì giữ nguyên bộ khung quen thuộc, ông trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ, đồng thời thử nghiệm các phương án nhân sự để chuẩn bị lực lượng lâu dài.

Sau trận thắng Đài Loan (Trung Quốc), ban huấn luyện đã tạo điều kiện cho 4 cầu thủ thuộc CLB Công an TPHCM gồm Lê Giang Patrik, Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Nhật Minh trở về CLB, chuẩn bị cho trận gặp Buriram United tại Giải vô địch các CLB Đông Nam Á ngày 18-11. Sự vắng mặt của 4 cầu thủ từng đá chính ở trận ra quân buộc HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh đội hình.

Ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt đứng trước cơ hội ra sân khi vắng Lê Giang Patrik. Đây là dịp để ban huấn luyện đánh giá thêm những phương án kế cận trong khung thành.

Ở hàng phòng ngự, trung vệ Lương Chí Khải đã trở lại tập luyện. Trong khi đó, trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Thanh Nhàn có thể được trao cơ hội thi đấu cùng nhau. Hai cầu thủ từng sát cánh ở cấp độ U23, có sự hiểu biết nhất định về cách di chuyển và phối hợp của nhau.

Đình Bắc chơi hiệu quả ở trận thắng Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11-11. Ảnh: DƯƠNG MINH HOÀNG

Điều đáng chú ý là HLV Kim Sang-sik vẫn dành chỗ cho những cầu thủ đến từ giải hạng nhất, mang đến nhiều sự lựa chọn, đồng thời khuyến khích sự cạnh tranh ở từng vị trí. Sự thấu hiểu học trò của HLV Kim Sang-sik đang giúp cầu thủ trẻ tự tin đón nhận những thử thách mới và sẵn sàng vượt qua giới hạn của bản thân.

Chờ thêm sự trưởng thành

Trận gặp Kyrgyzstan được dự báo khó khăn hơn trận ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc) trước đó. Đội bóng Trung Á có thể hình tốt, chơi quyết liệt trong tranh chấp và sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế. Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA giữa 2 đội khá sít sao - Việt Nam đứng thứ 99 và Kyrgyzstan xếp thứ 104. Đối thủ từng 2 lần liên tiếp tham dự Asian Cup vào các năm 2019, 2023 và góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Urmat Abdukaimov, Kyrgyzstan đang có phong độ tích cực, khi lần lượt thắng Maldives 5-0, Lebanon 3-1 và Đài Loan (Trung Quốc) 3-0. Đối diện một đội bóng có thể lực tốt và khả năng phản công lợi hại, tuyển Việt Nam cần duy trì sự tập trung, đặc biệt ở khu vực giữa sân. Do đó, nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik chuẩn bị những điều chỉnh trong cách vận hành đội tuyển, chú trọng hơn đến khả năng áp sát, chuyển đổi trạng thái và sự linh hoạt trong tổ chức lối chơi.

Sau lượt trận đầu tiên, Việt Nam và Kyrgyzstan cùng có 3 điểm. Đội khách tạm dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại +3, trong khi chủ nhà có hiệu số +2. Vì vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có mỗi đường chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp ngày 17-11 để đăng quang trên sân nhà.

Chiến thắng trước Kyrgyzstan sẽ giúp tuyển Việt Nam giành chức vô địch Casper Cup, khép lại năm 2026 với kết quả trọn vẹn. Nhưng ngay cả khi kết quả chưa như mong đợi, những gì các cầu thủ thể hiện vẫn có giá trị cho công việc của ban huấn luyện.

Sau trận đấu tại sân Thiên Trường đêm 17-11, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào quãng nghỉ dài, trong khi tương lai của HLV Kim Sang-sik còn chờ quyết định từ VFF. Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho lực lượng kế thừa vẫn phải duy trì. Với những cầu thủ trẻ, mỗi lần ra sân lúc này đều là cơ hội để tiến gần hơn đến một vị trí lâu dài trong đội tuyển.