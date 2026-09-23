Việt Nam ký nhiều thỏa thuận quan trọng với Liên Hợp Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 22/9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đại diện lãnh đạo LHQ đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam với LHQ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) Alexander de Croo, Giám đốc Điều hành Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) Catherine Russell và Giám đốc Điều hành Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) Diene Keita đã tiến hành trao các Chương trình Hợp tác quốc gia (CPD) giai đoạn 2027-2031 giữa Chính phủ Việt Nam và ba cơ quan phát triển hàng đầu này.

Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Tổng Giám đốc UNDP Alexander de Croo đã trao Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung “Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP về việc cải tạo, nâng cấp và sử dụng Ngôi Nhà xanh chung của LHQ tại Hà Nội năm 2012”.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Bộ Công an Việt Nam và đại diện Văn phòng LHQ về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã trao Ý định thư về việc thành lập trung tâm phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao văn kiện, thoả thuận hợp tác của Việt Nam với các cơ quan của Liên hợp quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ và hợp tác quý báu của các tổ chức LHQ dành cho Việt Nam qua các thời kỳ. Sự đồng hành của UNDP, UNICEF và UNFPA đã góp phần thiết thực vào công cuộc giảm nghèo, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo vệ quyền trẻ em, nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc ký kết và trao các Văn kiện Chương trình quốc gia giai đoạn 2027 - 2031 hôm nay mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam và 3 tổ chức LHQ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang nỗ lực bứt phá để hoàn thành các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tạo tiền đề hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại và thu nhập cao vào năm 2045. Trong hành trình đó, Việt Nam mong muốn UNDP, UNICEF và UNFPA tiếp tục phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu để đồng hành cùng Việt Nam trong việc đổi mới mô hình phát triển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự cường, thích ứng với già hóa dân số và phát huy vai trò của phụ nữ, thanh niên.

Ba tổ chức LHQ được kỳ vọng sẽ tiếp tục là những đối tác tin cậy, hỗ trợ Việt Nam tiếp cận tri thức, công nghệ và nguồn lực tiên tiến, đồng thời tăng cường phối hợp nội bộ hệ thống để tạo ra các tác động toàn diện, lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ miễn phí trụ sở cho các tổ chức LHQ tại Việt Nam, đồng thời hoan nghênh các cơ quan này đặt văn phòng đại diện quốc gia, khu vực hoặc đăng cai tổ chức các sự kiện lớn toàn cầu tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các nước thông qua các cơ chế hợp tác, cùng hướng tới một thế giới hòa bình, thịnh vượng, bao trùm và lấy con người làm trung tâm.

Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu thúc đẩy Sáng kiến Một Liên Hợp Quốc nhằm nỗ lực cải tổ LHQ ở cấp quốc gia, tăng cường hiệu quả hoạt động các tổ chức LHQ thường trú tại Việt Nam thông qua việc xây dựng Ngôi nhà xanh chung của LHQ tại Hà Nội.

Trong khi đó, việc hình thành Trung tâm Phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam được kỳ vọng góp phần tăng cường năng lực chung của khu vực trong ứng phó với tội phạm mạng; kết nối các nỗ lực quốc gia với các cơ chế hợp tác của LHQ; thúc đẩy chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực trong phòng, chống các loại tội phạm ngày càng lợi dụng mạnh mẽ không gian mạng, dữ liệu và công nghệ mới.