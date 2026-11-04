Việt Nam kiên định ủng hộ vai trò của WTO trong hệ thống thương mại đa phương

Đại sứ Mai Phan Dũng. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Việt Nam luôn kiên định ủng hộ vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong hệ thống thương mại đa phương.

Đây là chia sẻ của Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Geneva trước kỳ rà soát chính sách thương mại lần thứ ba của Việt Nam.

Theo Đại sứ Mai Phan Dũng, thông qua kỳ rà soát sắp tới, Việt Nam muốn truyền tải ba thông điệp chính tới các thành viên WTO.

Thứ nhất, Việt Nam kiên định đường lối hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, chủ động và thực chất.

Chặng đường 2 thập niên kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO đã khẳng định vai trò quan trọng của hội nhập quốc tế trong thúc đẩy cải cách kinh tế, mở rộng thương mại, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong giai đoạn tới, Việt Nam không chỉ hướng tới mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại với các đối tác mà còn chú trọng nâng cao chất lượng hội nhập, hiệu quả thực thi các cam kết và khả năng tận dụng những cơ hội mà hội nhập mang lại.

Thứ hai, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế.

Trọng tâm là tăng cường tính minh bạch, ổn định và khả năng dự báo của chính sách; đơn giản hóa thủ tục hành chính; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước và tăng cường liên kết với các chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Việt Nam cũng nhận thức rõ những hạn chế cần khắc phục, nhất là sự phụ thuộc của một số ngành xuất khẩu vào nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu và những khó khăn về công nghệ, tài chính, tiếp cận thị trường của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ ba, Việt Nam mong muốn đóng góp chủ động và thực chất hơn vào quá trình xây dựng các quy tắc và khuôn khổ hợp tác thương mại quốc tế. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các cam kết hiện hành, Việt Nam sẽ tích cực tham gia thảo luận về những vấn đề đang định hình tương lai thương mại toàn cầu như kinh tế số, thương mại điện tử, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, Việt Nam tiếp tục kiên định ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, với WTO giữ vai trò trung tâm.

Thông điệp xuyên suốt mà Việt Nam muốn khẳng định là hội nhập quốc tế phải gắn liền với cải cách trong nước; cải cách phải hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế; và mục tiêu cuối cùng là bảo đảm hội nhập mang lại những lợi ích thiết thực, bao trùm và bền vững cho doanh nghiệp và người dân.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang chịu tác động của xu hướng bảo hộ, cạnh tranh địa chính trị và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, Đại sứ Mai Phan Dũng cho rằng, với Việt Nam, việc duy trì và củng cố hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ và bảo vệ lợi ích kinh tế, thương mại quốc gia không phải là hai mục tiêu đối lập, mà có mối quan hệ bổ trợ và gắn bó chặt chẽ với nhau.

Là một nền kinh tế có độ mở lớn và gắn kết sâu rộng với các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, Việt Nam nhận thức rõ rằng một hệ thống thương mại quốc tế ổn định, minh bạch, có tính dự báo và vận hành trên cơ sở các quy tắc chung là điều kiện quan trọng để bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng và phát triển bền vững.

Vì vậy, Việt Nam kiên định ủng hộ vai trò trung tâm của WTO trong hệ thống thương mại đa phương và tích cực tham gia các nỗ lực cải cách WTO, đặc biệt là củng cố chức năng đàm phán, giám sát và khôi phục một hệ thống giải quyết tranh chấp đầy đủ, hiệu quả.

Đại sứ Mai Phan Dũng nêu rõ việc hoàn thiện các quy tắc thương mại đa phương cần được tiến hành trên cơ sở duy trì những nguyên tắc nền tảng của hệ thống, đồng thời quan tâm thỏa đáng đến sự khác biệt về trình độ phát triển và năng lực thực thi giữa các thành viên, nhất là các thành viên đang phát triển.

Song song với đó, Việt Nam chủ động nâng cao năng lực tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế thông qua đa dạng hóa thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước; thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, gia tăng giá trị nội địa và từng bước khắc phục những điểm phụ thuộc có thể làm gia tăng tính dễ tổn thương của nền kinh tế.

Trong quá trình này, Việt Nam tiếp tục thực hiện các chính sách cần thiết để bảo vệ những lợi ích chính đáng của quốc gia, doanh nghiệp và người dân, đồng thời bảo đảm các mục tiêu quản lý chính đáng như bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi trường, quyền lợi người tiêu dùng và an ninh kinh tế được triển khai một cách minh bạch, có thể dự báo và phù hợp với các cam kết quốc tế.

Đại sứ Mai Phan Dũng nhấn mạnh Việt Nam tin rằng trong bối cảnh bất định gia tăng, việc bảo vệ lợi ích quốc gia một cách bền vững không nằm ở việc thu hẹp hội nhập hay đứng ngoài các cơ chế hợp tác quốc tế, mà ở khả năng chủ động tham gia định hình luật, nâng cao năng lực nội tại và sử dụng hiệu quả các cơ chế đa phương để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đây cũng là cách Việt Nam đóng góp vào việc củng cố một hệ thống thương mại quốc tế ổn định, công bằng, bao trùm và thích ứng tốt hơn với những thay đổi của môi trường kinh tế toàn cầu.

Cách đây 20 năm, ngày 7/11/2006, Việt Nam chính thức ký Nghị định thư gia nhập WTO tại Geneva và trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại lớn nhất thế giới từ tháng 1/2007.

Rà soát chính sách thương mại của các thành viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của WTO nhằm thúc đẩy đảm bảo minh bạch trong việc thực hiện các cam kết và nhiệm vụ trong khuôn khổ WTO./.