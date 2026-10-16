Việt Nam khuyến khích tập đoàn dầu khí Malaysia mở rộng đầu tư

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Malaysia (PETRONAS). Ảnh: VGP

Hoan nghênh Chủ tịch PETRONAS sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những đóng góp của tập đoàn trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và Malaysia trong thời gian qua.

Thủ tướng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa PETRONAS và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trong hơn 30 năm qua. Theo Thủ tướng, hai tập đoàn đã trở thành đối tác tin cậy, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, Malaysia cũng như khu vực châu Á.

Đề cập đến Dự án khai thác dầu khí Lô PM3-CAA tại khu vực chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hoạt động ổn định tại đây. Dự án đã đạt sản lượng khai thác cộng dồn 250 triệu thùng dầu và 43 tỷ m³ khí, mang lại tổng doanh thu hơn 25 tỷ USD, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Tây Nam Bộ.

Thủ tướng đánh giá cao PETRONAS và Petrovietnam đã xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt và lâu dài hơn 30 năm qua. Ảnh: VGP

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ PETRONAS tiếp tục nghiên cứu, mở rộng đầu tư và ký kết các hợp đồng dầu khí mới tại những lô mở trên thềm lục địa Việt Nam. Hoạt động hợp tác cần bảo đảm hiệu quả đầu tư, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời tuân thủ pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án năng lượng, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện các quy định về dầu khí, điện lực, đầu tư và đất đai; điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và cắt giảm thủ tục, quy trình. Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, những nỗ lực này nhằm thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án điện và năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng lớn phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Liên quan đến Dự án lưới điện liên kết Việt Nam – Malaysia – Singapore (VMS), Thủ tướng đánh giá cao vai trò điều phối của PETRONAS và sự tham gia tích cực của PTSC, đơn vị thành viên của Petrovietnam. Chính phủ Việt Nam ủng hộ dự án, coi đây là biểu tượng của hợp tác kết nối năng lượng khu vực, góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn Lưới điện ASEAN.

Thủ tướng chúc mừng PETRONAS và Petrovietnam ký kết Thỏa thuận Liên minh Chiến lược (SAA), qua đó nâng tầm quan hệ từ hợp tác theo từng dự án lên liên minh chiến lược trên toàn chuỗi giá trị năng lượng, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Malaysia.

Trên cơ sở thỏa thuận vừa ký kết, Thủ tướng đề nghị hai bên sớm đưa cơ chế điều phối chung vào hoạt động, cụ thể hóa các nội dung hợp tác bằng những dự án và chương trình thực chất, hiệu quả. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật, đồng thời chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến trao Thỏa thuận Liên minh Chiến lược (SAA) giữa PETRONAS và Petrovietnam. Ảnh: VGP

Về phần mình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc PETRONAS Tengku Muhammad Taufik cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ủng hộ các hoạt động hợp tác và dự án của tập đoàn tại Việt Nam.

Ông Tengku Muhammad Taufik đánh giá kết quả hợp tác giữa PETRONAS với các bộ, ngành Việt Nam và Petrovietnam thời gian qua là tích cực. Ông cho biết PETRONAS mong muốn tăng cường quan hệ với các đối tác Việt Nam, đặc biệt thông qua việc triển khai Thỏa thuận Liên minh Chiến lược. Hợp tác giữa các bên hướng tới bảo đảm nguồn cung năng lượng với chi phí hợp lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam và Malaysia.

Trong thời gian tới, PETRONAS mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên cơ sở các hợp đồng dài hạn, đồng thời hợp tác với Petrovietnam và các doanh nghiệp trong nước phát triển hạ tầng LNG. Tập đoàn Malaysia cũng quan tâm đến việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, gồm điện gió, hydrogen, công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon, cùng hoạt động chuyển giao công nghệ.

Tùng Dương