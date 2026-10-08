Việt Nam không nên bỏ lỡ những trận đấu như chia tay Messi

Giá như Việt Nam có thể được đá giao hữu với một đội top 10 thế giới.

Thực tế, cơ hội ấy không hẳn quá xa vời. Nếu Benin, đội tuyển đứng thứ 93 FIFA, vẫn được chọn làm đối thủ trong trận đấu đặc biệt ấy, thì Việt Nam cũng có lý do để nghĩ tới một cơ hội tương tự. Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA giữa hai đội chỉ là 6 bậc, trong khi quy mô kinh tế của Việt Nam lớn hơn Benin khoảng 20 lần.

Cầu thủ nào cũng muốn được đá trận cuối của Messi

Trong bóng đá, có những trận đấu mang ý nghĩa lớn hơn chuyện thắng thua. Nếu Việt Nam từng có cơ hội được mời đá với Argentina trong trận chia tay Messi, không chỉ người hâm mộ háo hức mà ngay cả các cầu thủ cũng khó có thể từ chối, dù phải bay nửa vòng Trái đất.

Bởi với họ, đó có thể là cơ hội chỉ xuất hiện một lần trong sự nghiệp: được đứng chung sân với Lionel Messi trong trận đấu cuối cùng của anh cho tuyển Argentina.

Giá trị đó không thể quy đổi thành tiền. Việt Nam cũng không nhất thiết phải đặt nặng chuyện tài chính để quyết định có nên tham dự hay không. Những lợi ích thương mại, nếu có, chỉ là phần cộng thêm. Giá trị lớn nhất là đá với đội tuyển á quân thế giới và với Messi.

Hãy thử hình dung trận đấu vừa qua không phải Argentina gặp Benin, mà đối thủ là tuyển Việt Nam. Khi đó, hàng vạn khán giả trên sân và truyền thông quốc tế sẽ chứng kiến Messi đối đầu với các cầu thủ Việt Nam, còn tên tuổi của họ cũng xuất hiện bên cạnh một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Về chuyên môn, Việt Nam có thể không thu được quá nhiều từ một trận đấu chênh lệch như vậy. Nhưng xét về hình ảnh, độ nhận diện và giá trị truyền thông, cơ hội ấy là điều rất ít đội tuyển có được.

Trong bóng đá hiện đại, một trận giao hữu không nhất thiết chỉ phục vụ mục tiêu chuyên môn. Nó còn có thể là một sản phẩm truyền thông, một cơ hội quảng bá hình ảnh quốc gia và một cách đưa tên tuổi đội tuyển đến với khán giả toàn cầu.

Và quan trọng nhất, bóng đá Việt Nam có cơ hội được sống trong một sự kiện mà hàng triệu người trên thế giới cùng theo dõi. Đó là thứ bóng đá Việt Nam không nên bỏ lỡ.

Benin chỉ xếp 93 thế giới cũng được đối đầu với Messi.

Việt Nam đã bỏ lỡ Messi, nhưng không được bỏ lỡ những cơ hội tiếp theo

Trong bối cảnh Argentina chuẩn bị những trận đấu đặc biệt trên sân nhà, Việt Nam hoàn toàn có thể tìm hiểu khả năng trở thành đối thủ nếu lịch thi đấu phù hợp. Tuy nhiên, FIFA ASEAN Cup diễn ra cùng thời điểm khiến phương án ấy gần như không thể thực hiện.

Với không ít người hâm mộ Việt Nam, sức hút của Messi lớn đến mức họ sẵn sàng đánh đổi một giải đấu khu vực để lấy cơ hội được xem tuyển Việt Nam đối đầu với M10 trong trận đấu cuối cùng của anh cho Argentina.

Dù sao trận Argentina gặp Benin đã kết thúc. Cơ hội Messi vì thế đã qua. Nhưng nếu chỉ tiếc nuối thì chẳng giải quyết được gì. Điều quan trọng hơn là phải thay đổi cách bóng đá Việt Nam nhìn về những trận giao hữu quốc tế.

Bóng đá Việt Nam thường ưu tiên những đối thủ vừa sức, phù hợp về chuyên môn, chi phí hợp lý và có thể giúp đội tuyển tích lũy điểm số. Cách tiếp cận ấy hoàn toàn hợp lý, nhưng nếu muốn xây dựng hình ảnh trên bình diện quốc tế, bóng đá Việt Nam cũng cần chủ động tìm kiếm những trận đấu có sức lan tỏa lớn, vượt ra ngoài giá trị chuyên môn đơn thuần.

Argentina không phải lúc nào cũng có Messi chia tay. Nhưng thế giới bóng đá luôn có những cột mốc đặc biệt. Một đội tuyển lớn có thể đang kỷ niệm 100 năm thành lập. Một huyền thoại có thể chuẩn bị chia tay. Một nhà vô địch thế giới có thể cần đối thủ cho trận đấu đặc biệt. Một đội tuyển châu Âu hoặc Nam Mỹ có thể muốn tổ chức tour du đấu ở châu Á. Đó chính là những thời điểm Việt Nam cần chủ động liên hệ.

Nếu phải trả một khoản lớn để có một trận đấu với đội tuyển hàng đầu thế giới, chúng ta cũng có chút lăn tăn. Nhưng trong trường hợp Benin, họ không tốn tiền nhưng được mời và còn nhận một chút thù lao. Benin nhìn chung lợi đủ đường: đội tuyển không chỉ được thi đấu với dàn sao Argentina mà còn được hưởng lợi về truyền thông.

Nếu bóng đá Việt Nam chủ động hơn, thậm chí sẵn sàng tự túc kinh phí để đưa đội tuyển sang Argentina thi đấu và đổi lại bằng quyền khai thác bản quyền truyền hình tại Đông Nam Á, cơ hội được lựa chọn làm đối thủ hoàn toàn có thể lớn hơn. Khi ấy, Việt Nam không chỉ mang đến một trận giao hữu, mà còn đem theo giá trị thương mại từ một thị trường rộng và giàu tiềm năng.

Cơ hội như ngày Messi chia tay tuyển Argentina có thể rất lâu nữa mới xuất hiện trở lại. Nhưng bóng đá luôn tạo ra những thời điểm đặc biệt khác. Điều quan trọng là Việt Nam có nhận ra đủ sớm và đủ chủ động để biến chúng thành cơ hội cho mình hay không.