U17 Bỉ đến Qatar với tư cách á quân châu Âu, nhưng hành trình chinh phục World Cup không diễn ra trong điều kiện lý tưởng. Đội bóng của HLV Sven Vermant thiếu một số nhân tố quan trọng và sẽ phải giải bài toán lực lượng trước U17 Việt Nam, trong trận đấu diễn ra lúc 20h tối nay.

Tấm huy chương bạc U17 EURO 2026 là cơ sở để Bỉ đặt mục tiêu tiến sâu ở World Cup. Đội bóng này từng tiến rất gần chức vô địch châu Âu, chỉ chịu thua Italy trên chấm luân lưu ở trận chung kết. Tuy nhiên, Qatar là thử thách mới, nơi Bỉ không có đầy đủ những cầu thủ từng góp công tạo nên thành tích ấn tượng vừa qua.

U17 Bỉ mang vị thế á quân châu Âu đến Qatar, nhưng thiếu nhiều trụ cột và phải chứng minh sức mạnh trước U17 Việt Nam lúc 20h tối nay. Ảnh: FIFA

Việc Anderlecht không nhả một số cầu thủ khiến HLV Sven Vermant mất đi những lựa chọn quan trọng. Đây là tổn thất đáng kể với đội bóng vốn đặt tham vọng giành chiến thắng cả ba trận vòng bảng. Bỉ vẫn có nền tảng đào tạo tốt và nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng thiếu hụt nhân sự khiến kế hoạch chuẩn bị không thể trọn vẹn như mong muốn. Với lịch thi đấu dày, những lựa chọn trên băng ghế dự bị cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì sức ép và điều chỉnh chiến thuật.

Trận gặp Việt Nam vì thế mang ý nghĩa quan trọng với đại diện châu Âu. Bỉ được đánh giá cao hơn, nhưng họ cần biến ưu thế chuyên môn thành kết quả cụ thể, thay vì để trận đấu trôi vào thế giằng co. HLV Sven Vermant hiểu rằng World Cup không có những trận đấu dễ dàng, đồng thời từng bày tỏ sự tôn trọng dành cho U17 Việt Nam, đội bóng có những tiến bộ và cách chơi riêng.

Với U17 Việt Nam, đây là trận đấu mà sự tập trung sẽ quyết định rất nhiều. Đối đầu đối thủ có chất lượng cá nhân tốt hơn, các cầu thủ Việt Nam cần hạn chế sai sót ở hàng phòng ngự, giữ cự ly đội hình và tránh bị cuốn vào tốc độ chơi bóng của Bỉ. Nếu đứng vững trong những thời điểm chịu sức ép, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tìm thấy cơ hội tạo ra địa chấn.