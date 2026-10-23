Việt Nam khẳng định vai trò trong Cộng đồng Pháp ngữ

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang tiếp ông Rigobert Pinga-Pinga, Đại diện mới của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, ngày 22/10/2026, tại trụ sở Bộ Ngoại giao.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang chúc mừng ông Rigobert Pinga-Pinga được bổ nhiệm làm Đại diện OIF tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ và ủng hộ những nỗ lực của OIF trong thúc đẩy hòa bình, đoàn kết, hợp tác và phát triển. Thứ trưởng đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Việt Nam và OIF thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, giảng dạy tiếng Pháp, hợp tác kinh tế Pháp ngữ và phát triển bền vững. Thứ trưởng đề nghị OIF tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam, triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của Việt Nam; chú trọng thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ, kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác với các nước thành viên Pháp ngữ, nhất là tại châu Phi.

Trao đổi về định hướng hợp tác thời gian tới, Thứ trưởng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, Cộng đồng Pháp ngữ cần phát huy hơn nữa vai trò thúc đẩy đối thoại, củng cố lòng tin, gìn giữ hòa bình và giải quyết các thách thức chung; đồng thời đẩy mạnh hợp tác kinh tế, giáo dục, khoa học - công nghệ và phát triển bền vững, góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc cho hòa bình và thịnh vượng chung.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ, ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, đoàn kết, hợp tác và phát triển bền vững.

Với tư cách là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Cộng đồng Pháp ngữ, Việt Nam mong muốn nhân dịp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, cùng các thành viên thúc đẩy một số sáng kiến thiết thực, đóng góp vào việc củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung trong không gian Pháp ngữ. Thứ trưởng đề nghị OIF và Văn phòng khu vực phối hợp với các cơ quan Việt Nam nghiên cứu, trao đổi và thúc đẩy các sáng kiến này, qua đó phát huy vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với Cộng đồng Pháp ngữ.

Ông Rigobert Pinga-Pinga đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ, bày tỏ ủng hộ việc thúc đẩy các sáng kiến vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung, đồng thời khẳng định OIF sẵn sàng phối hợp nghiên cứu, thúc đẩy các sáng kiến này. Chia sẻ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, ông nhấn mạnh Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là thành viên tích cực, đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, khẳng định sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa OIF với Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Rigobert Pinga Pinga, quốc tịch Cameroon, là cán bộ quản lý cấp cao của OIF, có hơn 28 năm kinh nghiệm công tác tại các tổ chức quốc tế hàng đầu, trong cả khu vực công và tư nhân. Ông được bổ nhiệm làm Đại diện Văn phòng khu vực của OIF kể từ tháng 9/2026.