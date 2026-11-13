Việt Nam khẳng định vai trò, trách nhiệm tại Cộng đồng Pháp ngữ

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14-16/11/2026.

Với chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững," Hội nghị quy tụ 90 quốc gia và chính phủ thành viên, thành viên liên kết và quan sát viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Chuyến tham dự có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Cộng đồng Pháp ngữ, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với Campuchia./.