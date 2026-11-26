Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chủ trì họp báo quốc tế thông tin về Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và ACMECS lần thứ 11. (Ảnh: TTXVN)

Đối với Việt Nam, việc đăng cai Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XIV, khẳng định vai trò chủ động, tích cực trong thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong, củng cố tình đoàn kết và gắn kết chiến lược với các nước láng giềng.

Đó là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng trong cuộc họp báo quốc tế ngày 26/11, tại Hà Nội.

Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 mang chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng." Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 có chủ đề "Tăng trưởng phát triển kinh tế-xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững."

Thông tin về trọng tâm nghị sự, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết các nước đều nhất trí cao với ba nhóm ưu tiên lớn sẽ được lãnh đạo các nước thảo luận.

Ưu tiên hàng đầu là gia tăng kết nối chiến lược giữa các nước tiểu vùng trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng, logistics đến môi trường, văn hóa, du lịch, giáo dục và con người, qua đó tạo ra không gian phát triển chiến lược mới và thuận lợi hóa hoạt động cho doanh nghiệp khu vực.

Ưu tiên thứ hai là tăng cường hợp tác tiểu vùng nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức chung, đặc biệt là biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong để bảo đảm đời sống ổn định lâu dài cho người dân.

Ưu tiên thứ ba là tăng cường gắn kết giữa các cơ chế hợp tác tiểu vùng với ASEAN, các đối tác phát triển, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế nhằm tạo sự cộng hưởng về nguồn lực, sáng kiến, đóng góp xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2045.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 13 ngày 17/11/2026 tại Philippines. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đánh giá về vai trò của các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong trong bối cảnh thế giới và khu vực nhiều biến động, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định đây là không gian địa kinh tế, địa chính trị có tầm quan trọng chiến lược, gắn chặt với quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng và ASEAN.

Đến nay, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, công tác chuẩn bị đã được triển khai bài bản, đồng bộ và nhận được đánh giá cao từ các nước thành viên.

"Với sự ủng hộ của các nước thành viên, các nước tiểu vùng Mekong, với tinh thần đóng góp hết sức trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò là nước chủ nhà, hai hội nghị tới đây sẽ thành công tốt đẹp và thực sự tạo ra những chuyển biến thực chất trong cơ chế hợp tác tiểu vùng này, góp phần củng cố đoàn kết, tin cậy chính trị giữa các nước Mekong, đóng góp thực sự vào sự phát triển của các quốc gia tiểu vùng Mekong và của Cộng đồng ASEAN," Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh./.

Bộ nhận diện Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Ngày 28/11/2026, tại Hà Nội, với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác bốn nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) năm 2026, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Cộng hòa Liên bang Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11. Các Hội nghị sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế./.