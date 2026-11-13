Việt Nam khẳng định vai trò tích cực trong Cộng đồng Pháp ngữ

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Đại sứ-Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, đồng thời là Đại diện thường trực của Chủ tịch nước tại Hội đồng thường trực Pháp ngữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Đại diện thường trực của Chủ tịch nước tại Hội đồng thường trực Pháp ngữ, khẳng định Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước thành viên.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris trước thềm Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, diễn ra từ ngày 15-16/11 tại Phnom Penh (Campuchia), Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cho biết Cộng đồng Pháp ngữ hiện có mạng lưới hợp tác rộng lớn, không chỉ bao gồm Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) với 90 nhà nước và chính phủ thành viên, quan sát viên, mà còn trải rộng trên nhiều lĩnh vực như hợp tác nghị viện, giáo dục đại học, nghiên cứu, hợp tác giữa các địa phương, văn hóa, thể thao, truyền thông và các mạng lưới ngành nghề.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Việt Nam luôn tham gia đầy đủ, thực chất vào hầu hết các lĩnh vực ưu tiên của Cộng đồng Pháp ngữ, đồng thời thúc đẩy hợp tác nhiều mặt nhằm phục vụ lợi ích quốc gia và củng cố vai trò là một trong những thành viên quan trọng của OIF.

Theo Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, từ năm 2020 đến nay, OIF đã triển khai hơn 100 hoạt động và dự án hỗ trợ Việt Nam, với tổng kinh phí khoảng 2,7 triệu euro (gần 3 triệu USD), tập trung vào các lĩnh vực giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp, thương mại, đầu tư, du lịch bền vững, trao quyền cho phụ nữ và ứng phó với biến đổi khí hậu.

OIF cùng các đối tác Pháp ngữ khác cũng hỗ trợ Việt Nam đào tạo tiếng Pháp, nâng cao năng lực cho một số lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam là nước khởi xướng việc đưa hợp tác kinh tế trở thành một trụ cột của hợp tác Pháp ngữ tại Hội nghị cấp cao lần thứ 7, tổ chức ở Hà Nội năm 1997.

Tiếp tục phát huy vai trò này, Việt Nam là nước đầu tiên đón đoàn xúc tiến kinh tế Pháp ngữ do OIF tổ chức vào năm 2022 và đoàn tiếp nối vào năm 2025, tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế kết nối, ký kết các thỏa thuận hợp tác, đặc biệt hướng tới thị trường châu Phi.

Hợp tác trong lĩnh vực phát triển bền vững cũng mang lại những kết quả thiết thực. OIF đã hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy du lịch bền vững, bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa, tạo việc làm và nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ, thanh niên và cộng đồng địa phương. Trong đó, đáng chú ý là dự án hỗ trợ hàng nghìn phụ nữ dân tộc thiểu số tại Điện Biên phát triển sinh kế, nghề thủ công và du lịch cộng đồng.

Bên cạnh việc tham gia các chương trình hợp tác, Việt Nam còn tích cực đóng góp vào việc triển khai Khung chiến lược hợp tác Pháp ngữ giai đoạn 2023-2030 và các nỗ lực cải tổ, hiện đại hóa OIF. Quốc hội, các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam cũng chủ động mở rộng hợp tác với các đối tác Pháp ngữ.

Năm 2025, Quốc hội Việt Nam đăng cai Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ và Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ tại Cần Thơ, trong khi thành phố Huế đăng cai Đại hội lần thứ 45 của Hiệp hội quốc tế các thị trưởng Pháp ngữ (AIMF).

Việt Nam cũng thường xuyên cử nghệ sỹ và vận động viên trẻ tham gia các kỳ Thế vận hội văn hóa và thể thao Pháp ngữ được tổ chức 4 năm một lần. Hiện Việt Nam đang ứng cử vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế nhiệm kỳ 2027-2029, nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế Pháp ngữ, đồng thời tham gia xây dựng Chiến lược Kinh tế và Chiến lược Số Pháp ngữ cho giai đoạn từ năm 2028.

Sự tham gia chủ động và những đóng góp nói trên đã khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ trên thế giới cũng như tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Vai trò này được các nước thành viên và lãnh đạo OIF đánh giá cao. Việt Nam hiện cũng là nơi đặt Văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của OIF và Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (CREFAP).

Đề cập mục đích và ý nghĩa của việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh nhắc lại dấu mốc năm 1997, khi Việt Nam đăng cai Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội, cũng là hội nghị cấp cao đầu tiên của Cộng đồng Pháp ngữ được tổ chức tại châu Á - Thái Bình Dương. Gần 30 năm sau, hội nghị cấp cao trở lại khu vực, lần này tại Campuchia.

Đại sứ nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị là hoạt động quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị, đồng thời tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ.

Với chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và sự ổn định bền vững,” hội nghị là dịp để Việt Nam thúc đẩy các ưu tiên của mình cũng như những mối quan tâm chung của Cộng đồng Pháp ngữ về hòa bình, an ninh và phát triển, đề cao Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương hiệu quả, bao trùm, đoàn kết.

Đây cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị và mong muốn tăng cường hợp tác với các nước Pháp ngữ, thúc đẩy tiếng nói và lợi ích của các nước đang phát triển. Thông qua hội nghị, Việt Nam sẽ truyền tải thông điệp về đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đồng thời giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội đạt được thời gian qua, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cho biết các cuộc tiếp xúc song phương giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các nước bên lề hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, đầu tư, thương mại, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trong đó, Việt Nam chú trọng tăng cường quan hệ với các đối tác chiến lược quan trọng và những thành viên chủ chốt của Cộng đồng Pháp ngữ như Pháp, Canada, đồng thời mở rộng hợp tác với các nước khác, đặc biệt là các nước châu Phi mà Việt Nam có nhu cầu tăng cường quan hệ nhưng chưa có nhiều dịp tiếp xúc cấp cao. Trong các cuộc trao đổi tại trụ sở OIF ở Paris, nhiều nước đã bày tỏ mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội.

Về hợp tác kinh tế, Đại sứ khẳng định Cộng đồng Pháp ngữ, với tổng dân số khoảng 2,8 tỷ người, chiếm 16,5% GDP thế giới và khoảng 20% thương mại toàn cầu, là một khuôn khổ quan trọng để Việt Nam thúc đẩy hợp tác phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Hội nghị cấp cao lần thứ 20 và Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới và sáng tạo (FrancoTech) được tổ chức nhân dịp này sẽ tạo cơ hội để Việt Nam quảng bá thế mạnh kinh tế, mở rộng mạng lưới đối tác, kết nối doanh nghiệp và tăng khả năng tiếp cận các thị trường Pháp ngữ.

Trong đó, châu Phi được đánh giá là khu vực ngày càng quan trọng, có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực viễn thông, tài nguyên khoáng sản, năng lượng, nông nghiệp, công nghệ chế biến, cơ sở hạ tầng và chuyển đổi số.

Bên cạnh các hoạt động chính trị và kinh tế, Việt Nam cũng sẽ tham gia Làng văn hóa Pháp ngữ, được tổ chức nhân dịp hội nghị, nhằm tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, đồng thời giới thiệu đất nước, con người, văn hóa và lịch sử Việt Nam, thu hút du khách quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cho biết đoàn Việt Nam sẽ chủ động, tích cực tham gia xây dựng các định hướng hợp tác lớn của Cộng đồng Pháp ngữ trong thời gian tới, tập trung vào củng cố hòa bình, an ninh và ổn định; giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp; hợp tác kinh tế, phát triển bền vững; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; bảo vệ sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa, nhất là trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị còn là dịp thúc đẩy hợp tác Pháp ngữ tại châu Á - Thái Bình Dương trong các lĩnh vực ưu tiên của khu vực như giảng dạy tiếng Pháp, hợp tác kinh tế và phát triển bền vững, qua đó góp phần vào sự thịnh vượng chung của các nước./.