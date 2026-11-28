Trả lời phỏng vấn của phóng viên tại Pháp nhân dịp chuyến thăm chính thức của Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany tới Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cho biết những năm gần đây, Việt Nam đồng thời đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo hoặc thành viên tại 5, có thời điểm là 6 cơ chế điều hành quan trọng của UNESCO. Kết quả này cho thấy uy tín và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, cũng như sự tin cậy chính trị mà các quốc gia thành viên dành cho Việt Nam.

Việt Nam đã hai lần đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO tại các khóa họp lần thứ 42 và 43; là thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025, thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023-2027, đồng thời đang đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch kỳ họp lần thứ 49 của ủy ban này. Bên cạnh đó, Việt Nam là thành viên Ủy ban liên chính phủ Công ước năm 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nhiệm kỳ 2021-2026 và được tín nhiệm tái bầu vào Ủy ban liên chính phủ Công ước năm 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa nhiệm kỳ 2025-2029.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO. ẢNh: TTXVN phát

Phân tích những yếu tố giúp Việt Nam có được sự tín nhiệm này, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, khác biệt và phân hóa ngày càng gia tăng, Việt Nam luôn kiên trì thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đối thoại, xây dựng đồng thuận và thượng tôn luật pháp quốc tế. Với cách tiếp cận cân bằng, xây dựng, tôn trọng lợi ích chính đáng của các bên, đồng thời quan tâm thúc đẩy lợi ích của các nước đang phát triển, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là một đối tác tin cậy, một cầu nối góp phần thu hẹp khác biệt và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên.

Bên cạnh đó, bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa, hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam, cũng như những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế đã củng cố niềm tin của các nước thành viên UNESCO đối với Việt Nam. Các nước nhận thấy Việt Nam sẵn sàng và có khả năng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp tích cực vào hoạt động của các cơ chế khác nhau và thúc đẩy các mục tiêu chung của UNESCO, nên đã dành lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam. Đáp lại sự tin tưởng đó, Việt Nam đã đảm nhiệm các vị trí được bầu một cách nghiêm túc và hiệu quả, vì lợi ích chung, đồng thời gắn với các ưu tiên quốc gia.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh khẳng định sự hiện diện và tham gia ngày càng nổi bật của Việt Nam tại các cơ chế điều hành then chốt của UNESCO là kết quả của đường lối đối ngoại đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Đây cũng là kết quả của sức mạnh tổng hợp, sự ủng hộ và chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức ở trong và ngoài nước.

Với tâm thế mới khi tham gia UNESCO, Việt Nam vừa thúc đẩy các ưu tiên và mối quan tâm của mình, vừa đóng góp vào những nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trên thế giới. Một minh chứng nổi bật cho vai trò và năng lực kiến tạo của Việt Nam là việc thúc đẩy thành công sáng kiến Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững (2027-2036).

Theo Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, sáng kiến này được Việt Nam đề xuất tại UNESCO vào năm 2025 và nhận được sự ủng hộ của Đại hội đồng UNESCO lần thứ 43 vào tháng 11 cùng năm. Trong năm 2026, với sự hỗ trợ của các nước nòng cốt trong Nhóm bạn bè về Văn hóa tại LHQ, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy sáng kiến trong khuôn khổ LHQ. Ngày 4/9, Đại hội đồng (ĐHĐ LHQ) đã thông qua nghị quyết chính thức công bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững, với sự đồng bảo trợ của 103 quốc gia.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam không chỉ là nước khởi xướng mà còn chủ động, kiên trì trong suốt quá trình vận động, xây dựng đồng thuận và thúc đẩy sáng kiến tại các diễn đàn đa phương. Việc ĐHĐ LHQ thông qua sáng kiến là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với ngành ngoại giao và văn hóa Việt Nam, mà còn thể hiện bước phát triển mới về vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, nối tiếp những dấu mốc đối ngoại đa phương nổi bật trong thời gian qua. Đây là sự ghi nhận và ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với vai trò chủ động, trách nhiệm và năng lực kiến tạo của Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Đại sứ, việc thông qua nghị quyết mới chỉ là bước khởi đầu. Chặng đường sắp tới đòi hỏi những nỗ lực chung để biến các cam kết toàn cầu thành hành động và kết quả cụ thể, phục vụ trực tiếp lợi ích của người dân các nước. Phát huy vai trò là nước khởi xướng Thập kỷ, các cơ quan, tổ chức của Việt Nam đã bắt đầu xây dựng kế hoạch và triển khai một số bước đi nhằm chủ động, tiên phong quảng bá, lan tỏa sáng kiến ở quy mô quốc gia, khu vực và quốc tế.

Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với UNESCO, tổ chức được giao trọng trách chủ trì triển khai Thập kỷ, cùng các nước thành viên và các đối tác khác xác định những lĩnh vực ưu tiên, xây dựng kế hoạch hành động trên quy mô toàn cầu và huy động các nguồn lực cần thiết để hiện thực hóa kế hoạch này. Như lãnh đạo Bộ Ngoại giao mới đây đã nêu, Việt Nam sẽ dẫn dắt một số nội dung của Thập kỷ thông qua việc triển khai tích cực, hiệu quả Thập kỷ tại Việt Nam, qua đó tạo ra những mô hình và đóng góp có giá trị cho cộng đồng quốc tế.

Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO sẽ làm cầu nối giữa các cơ quan, tổ chức trong nước với Ban Thư ký UNESCO, chủ động trao đổi và phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký cũng như phái đoàn đại diện thường trực các nước bên cạnh UNESCO để thúc đẩy triển khai Thập kỷ. Phái đoàn cũng sẽ trực tiếp tham gia một số cơ chế triển khai Thập kỷ tại trụ sở UNESCO.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cho rằng những yếu tố quyết định thành công của Thập kỷ phải bao gồm tính bao trùm, tính liên kết và khả năng chuyển hóa các cam kết thành kết quả cụ thể. Văn hóa không chỉ là câu chuyện của các cơ quan quản lý hay giới hoạt động văn hóa, mà cần có sự tham gia của toàn xã hội ở cả cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. Có như vậy mới phát huy được đầy đủ vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững ở Việt Nam và trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức của Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany tới Việt Nam, dự kiến diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 2/12, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Theo Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, chuyến thăm nằm trong khuôn khổ triển khai chủ trương hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam, đồng thời diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác và đối tác Việt Nam - UNESCO (1976-2026).

Đây không chỉ là dấu mốc để hai bên nhìn lại chặng đường 5 thập kỷ hợp tác hiệu quả, mà còn là dịp xác định tầm nhìn, định hướng và những ưu tiên hợp tác trong giai đoạn phát triển mới. Chuyến thăm thể hiện sự tin cậy sâu sắc và mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó giữa Việt Nam và UNESCO, đồng thời là sự ghi nhận những đóng góp, vị thế và vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam tại các cơ chế quản trị, điều hành quan trọng của tổ chức này, cũng như những nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy các mục tiêu chung của UNESCO về giáo dục, khoa học, văn hóa, thông tin và truyền thông.

Điểm nhấn đặc biệt của chuyến thăm là Tổng Giám đốc UNESCO sẽ hội kiến các nhà lãnh đạo Việt Nam, tham dự và phát biểu tại Lễ phát động Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững (2027-2036) tại Việt Nam và Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác Việt Nam - UNESCO. Chuyến thăm cũng là dịp để Việt Nam trao đổi với lãnh đạo UNESCO về hợp tác hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long, thúc đẩy các hồ sơ đề cử ghi danh di sản như Mo Mường, Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, Cảnh quan văn hóa - sinh thái, voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc…, qua đó lan tỏa hơn nữa các giá trị văn hóa, thiên nhiên Việt Nam ra thế giới và đóng góp vào nỗ lực bảo tồn di sản của nhân loại.

Tổng Giám đốc UNESCO cũng dự kiến làm việc với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, các cơ quan, tổ chức có quan hệ hợp tác chặt chẽ với UNESCO và khu vực tư nhân nhằm tăng cường hợp tác, mở rộng quan hệ đối tác, đồng thời lắng nghe các đề xuất để xem xét trong tiến trình cải tổ UNESCO (UNESCO 80). Đặc biệt, theo Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, nhân dịp chuyến thăm, Việt Nam và UNESCO dự kiến sẽ ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo khuôn khổ hợp tác giữa hai bên trong 5 năm tới trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, thông tin và truyền thông, gắn với các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.