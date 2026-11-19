Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân. Ảnh: BNG

Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế tại AIPA

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân, chuyến công tác đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Đại hội đồng. Qua đó, chuyến công tác khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, sự coi trọng và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với ASEAN và AIPA.

Các kết quả đạt được của chuyến công tác đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ngoại giao nghị viện trong việc góp phần kiến tạo cục diện đối ngoại thuận lợi; mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế, đóng góp của Việt Nam vào việc định hình nghị sự và tương lai của ASEAN cũng như giải quyết các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu.

Cụ thể, đoàn Việt Nam đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp tích cực, có trách nhiệm tại AIPA. Tinh thần này được thể hiện đậm nét trong Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại AIPA-47 và phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên toàn thể, đưa ra các quan điểm, giải pháp của Việt Nam để AIPA thực sự phát huy vai trò “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”.

Bên cạnh đó, chuyến công tác cũng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026 và Chủ tịch AIPA-47, qua đó, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Philippines và quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần củng cố vững chắc tin cậy chiến lược giữa hai nước.

Đồng thời, thông qua các cuộc hội kiến, tiếp xúc song phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các thành viên đoàn đã thông tin với bạn bè quốc tế về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động của Quốc hội; thống nhất các định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan lập pháp cũng như hợp tác trên các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với các mục tiêu phát triển của mỗi nước...

Tập trung triển khai hiệu quả các cam kết, định hướng hợp tác

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân cho rằng, để phát huy kết quả của chuyến công tác, thời gian tới, các cơ quan của Quốc hội và các bộ, ngành sẽ phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng AIPA-47, chuyển hóa các cam kết khu vực thành chính sách, pháp luật quốc gia. Đối ngoại Quốc hội tiếp tục gắn kết chặt chẽ với hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Song song với đó, Việt Nam tiếp tục chủ động chuẩn bị báo cáo quốc gia về triển khai các nghị quyết AIPA, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết chung.

Về hợp tác trong khuôn khổ AIPA, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân cho biết, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia chủ động, tích cực, có trách nhiệm, cùng các nghị viện thành viên phát huy vai trò của AIPA trong đồng hành, hỗ trợ tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và ủng hộ Singapore trên cương vị Chủ tịch AIPA năm 2027. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ tăng cường gắn kết giữa kênh Nghị viện với kênh Chính phủ, góp phần triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Về quan hệ với các đối tác, các cơ quan liên quan sẽ phối hợp triển khai cụ thể kết quả các cuộc tiếp xúc song phương, góp phần làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với các nước, trong đó có hợp tác giữa các cơ quan lập pháp. Việt Nam cũng sẽ duy trì trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ, đồng thời phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.