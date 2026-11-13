Việt Nam khẳng định ủng hộ vai trò của UNRWA và các nỗ lực hòa bình, tái thiết tại Gaza

Công sứ Nguyễn Hải Lưu. (Nguồn: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc)

Tại phiên họp, Quyền Tổng Ủy viên UNRWA Christian Saunders cho biết Cơ quan đang đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng về tài chính và hoạt động, dự kiến thiếu hụt ngân sách 250 triệu USD trong năm 2026, trong đó thiếu hụt dòng tiền khoảng 70 triệu USD, có nguy cơ phải cắt giảm nhân sự và các dịch vụ thiết yếu.

Mặc dù vậy, UNRWA vẫn đang hỗ trợ khoảng 1,7 triệu người Palestine tại Gaza, duy trì các hoạt động giáo dục, y tế và cứu trợ nhân đạo. Đại diện UNRWA kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính bền vững để Cơ quan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại phiên họp, đại diện Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza, nhất là khi mưa lớn và ngập lụt gần đây tiếp tục làm trầm trọng thêm khó khăn của người dân. Việt Nam kêu gọi các bên duy trì lệnh ngừng bắn, kiềm chế tối đa, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường, nhân viên nhân đạo và cơ sở hạ tầng dân sự; bảo đảm viện trợ nhân đạo được cung cấp an toàn, kịp thời, không bị cản trở.

Việt Nam khẳng định vai trò thiết yếu, không thể thay thế của UNRWA trong hỗ trợ hàng triệu người tị nạn Palestine tại Gaza, Bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem, Jordan, Lebanon và Syria; kêu gọi tôn trọng Hiến chương LHQ, các quyền ưu đãi và miễn trừ của LHQ và nghĩa vụ được Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) xác định trong ý kiến tư vấn tháng 10/2025. Việt Nam hoan nghênh việc gia hạn nhiệm vụ của UNRWA đến tháng 6/2029, các nỗ lực tăng cường tính trung lập, minh bạch và trách nhiệm giải trình, đồng thời kêu gọi bảo đảm nguồn tài chính đầy đủ, ổn định và bền vững cho Cơ quan.

Về các nỗ lực hòa bình và tái thiết Gaza, Việt Nam đánh giá Nghị quyết 2803 (2025) của Hội đồng Bảo an và việc triển khai kế hoạch hòa bình Gaza tạo cơ hội củng cố lệnh ngừng bắn, thúc đẩy tái thiết. Với tư cách thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình (Board of Peace), Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm đóng góp vào hòa bình bền vững và phục hồi Gaza, trên cơ sở Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, đồng thời bảo đảm vai trò nhân đạo của LHQ và sự tham gia thực chất của người Palestine.

Việt Nam tái khẳng định hỗ trợ nhân đạo không thể thay thế giải pháp chính trị công bằng, lâu dài; kêu gọi chấm dứt các hành động làm thay đổi quy chế và cơ cấu dân cư tại Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, giải quyết các quyền chính đáng của người tị nạn Palestine, bao gồm vấn đề tài sản và bồi thường. Việt Nam tiếp tục nhất quán ủng hộ quyền tự quyết của nhân dân Palestine và việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền, trên cơ sở đường biên giới trước năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô, cùng tồn tại hòa bình bên cạnh Israel.

Tại phiên thảo luận, nhiều nước khẳng định vai trò không thể thay thế của UNRWA, kêu gọi bảo vệ nhiệm vụ và tăng cường hỗ trợ tài chính cho Cơ quan; trong khi Israel tiếp tục phản đối hoạt động của UNRWA. Ủy ban 4 dự kiến xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết liên quan vào ngày 18/11.

(theo Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc)