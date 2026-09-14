Việt Nam khẳng định ủng hộ mục tiêu nhân đạo của Công ước về bom đạn chùm

Hội nghị diễn ra từ ngày 14-18/9 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane, với sự tham dự của đại diện 90 quốc gia thành viên, quốc gia quan sát viên cùng nhiều tổ chức quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026 chụp ảnh với lãnh đạo Lào tại sự kiện. (Ảnh: Bảo Chi)

Tại Phiên cấp cao, các đại biểu tập trung chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về tình hình thực hiện Công ước trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh quốc tế diễn biến phức tạp. Trước thực trạng các cuộc xung đột gia tăng khiến số nạn nhân do bom mìn và bom đạn chùm, chủ yếu là dân thường, phụ nữ và trẻ em, tăng cao trong những năm gần đây, các nước nhất trí cho rằng hoạt động rà phá, giáo dục phòng ngừa rủi ro, đặc biệt là hỗ trợ và tái hòa nhập cho các nạn nhân, cần luôn được ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch hành động chung.

Phát biểu tại Phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân đánh giá cao vai trò chủ trì và công tác chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà Lào trong tổ chức CCM3.

Nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc, Thứ trưởng khẳng định Việt Nam thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc những đau thương, mất mát mà các quốc gia đang phải gánh chịu do hậu quả của bom mìn gây ra. Thực tế cho thấy, hiểm họa từ bom mìn, vật liệu nổ vẫn là rào cản lớn đối với tiến trình hòa bình và phát triển bền vững không chỉ tại Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân phát biểu tại Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026 tai Lào. (Ảnh: Bảo Chi)

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng khẳng định Việt Nam nhất quán ủng hộ tinh thần và mục tiêu nhân đạo của các công ước quốc tế về bom đạn chùm và mìn sát thương; đồng thời ủng hộ mọi nỗ lực ngăn chặn việc sử dụng bừa bãi các loại vũ khí này nhằm bảo vệ tính mạng người dân. Việt Nam cũng khẳng định quyền chính đáng của mỗi quốc gia trong việc bảo đảm an ninh, quốc phòng và tự vệ theo các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Nêu bật những đóng góp thực chất của Việt Nam, Thứ trưởng cho biết Việt Nam đã tích cực thúc đẩy các nội dung nhân đạo này thông qua các cơ chế hợp tác trong ASEAN và tại Liên hợp quốc. Đặc biệt, trong hai nhiệm kỳ đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2008-2009 và 2020-2021), Việt Nam luôn đặt vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng Kế hoạch Hành động Vientiane sẽ là kim chỉ nam định hướng và cụ thể hóa các nỗ lực chung của các quốc gia, hướng tới một thế giới hòa bình, an toàn và loại bỏ hoàn toàn những rủi ro từ bom đạn chùm. Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, đồng thời sẵn sàng ủng hộ các sáng kiến về ngăn ngừa xung đột, tái thiết. Việt Nam trân trọng cảm ơn các đối tác phát triển và tổ chức quốc tế đã đồng hành, hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả bom mìn trong nhiều năm qua.

Thúc đẩy hợp tác với các nước, đối tác trong khu vực

Nhân dịp tham dự Hội nghị, trong các ngày 13-14/9, tại Luang Prabang và Vientiane, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân cũng đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và đối tác nhằm trao đổi sâu rộng về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu.

Trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane, phía Lào khẳng định sự tham gia của đoàn Việt Nam là sự ủng hộ quý báu dành cho Lào trong việc tổ chức Hội nghị. Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ đặc biệt “có một không hai trên thế giới”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho rằng nội hàm “gắn kết chiến lược” cùng những định hướng từ Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng đã đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Ông đề xuất hai bên tập trung thúc đẩy mạnh mẽ các dự án trọng điểm, thiết thực và cụ thể.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane. (Ảnh: Bảo Chi)

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Bộ trưởng Lê Hoài Trung và nhiệt liệt chúc mừng Lào tổ chức thành công Hội nghị, góp phần nâng cao uy tín của Lào trên trường quốc tế. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược với Lào là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Hai bên đánh giá cao kết quả triển khai các thỏa thuận, kết luận và định hướng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thời gian qua, nhất là việc phối hợp xử lý, tháo gỡ một số khó khăn, điểm nghẽn, qua đó tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác song phương. Hai bên nhất trí thời gian tới tiếp tục tập trung thúc đẩy các dự án hợp tác chiến lược, trọng điểm, có tính kết nối nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao và tạo động lực mới cho quan hệ hai nước.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ chuẩn bị cho các chuyến thăm của Lãnh đạo chủ chốt và Lãnh đạo cấp cao hai nước; Cuộc gặp cấp cao thường niên giữa hai Đảng và Kỳ họp lần thứ 49 Ủy ban liên Chính phủ; tổ chức tốt Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng lần thứ 11 và Tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 13.

Hai bên đồng thời thống nhất chủ động chuẩn bị từ sớm các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào vào năm 2027, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nhất là đối với thế hệ trẻ, nhằm tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng cao cấp, Phó Chủ tịch thứ nhất Cơ quan Hành động bom mìn và Hỗ trợ nạn nhân Campuchia (CMAA) Ly Thuch, ông Ly Thuch trân trọng cảm ơn Việt Nam đã giúp đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.

Ông đánh giá Việt Nam là nền kinh tế phát triển và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sự điều hành của Chính phủ, Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tựu cao hơn nữa.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân làm việc với Bộ trưởng cao cấp, Phó Chủ tịch thứ nhất Cơ quan Hành động bom mìn và Hỗ trợ nạn nhân Campuchia (CMAA) Ly Thuch. (Ảnh: Bảo Chi)

Chúc mừng những thành tựu phát triển trong quá trình xây dựng đất nước của Campuchia, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, bền vững, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Vương quốc Campuchia. Thứ trưởng đề nghị bên cạnh hợp tác chính trị tin cậy, hai bên tiếp tục đẩy mạnh các trụ cột hợp tác quốc phòng-an ninh, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng; đẩy mạnh giao lưu nhân dân và chú trọng tuyên truyền cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về giá trị của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste Bendito Freitas, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước tiến triển tích cực trong quan hệ song phương sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão vào tháng 6/2026.

Buổi làm việc giữa Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste Bendito Freitas. (Ảnh: Bảo Chi)

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và 4 văn kiện mới ký; đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư; sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại song phương và tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Timor-Leste nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Hai bên thống nhất hướng tới các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Tại cuộc tiếp Tổ chức Tư vấn quản lý bom mìn (MAG), gồm Giám đốc Chương trình toàn cầu Greg Crowther và Giám đốc quốc gia tại Việt Nam Sarah Goring, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân đánh giá cao những kết quả đáng ghi nhận của MAG tại Việt Nam từ năm 1999 đến nay trong việc làm sạch đất đai, xử lý an toàn bom mìn, vật nổ và tuyên truyền phòng tránh tai nạn cho người dân.

Đại diện MAG trân trọng cảm ơn Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các địa phương Việt Nam đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức. Phía MAG khẳng định định hướng chiến lược của tổ chức sẽ bám sát và phục vụ hiệu quả Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn của Việt Nam giai đoạn 2026-2045.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân cũng gặp gỡ, trao đổi với Phó Tỉnh trưởng Luang Prabang Vienvilai Dilaphan về thúc đẩy hợp tác giữa Luang Prabang với các địa phương của Việt Nam.