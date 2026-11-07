Việt Nam khẳng định dấu ấn hội nhập tại WTO

Đại sứ Mai Phan Dũng (giữa) tham dự phiên rà soát chính sách thương mại của Việt Nam tại WTO ngày 4/11. Ảnh: Anh Hiển/PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Phiên rà soát do Đại sứ Nella Pepe Tavita-Levy - Trưởng Phái đoàn thường trực Samoa làm Chủ tọa; Đại sứ Seongmee Yoon - Trưởng Phái đoàn thường trực Hàn Quốc là Người phản biện. Đoàn Việt Nam do Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva - làm Trưởng đoàn, cùng đại diện Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan đã trực tiếp tham gia phiên họp.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Mai Phan Dũng khẳng định Việt Nam coi RSCSTM không chỉ là nghĩa vụ minh bạch hóa mà còn là dịp để nhìn nhận khách quan những kết quả đạt được, lắng nghe ý kiến của các thành viên và xác định những lĩnh vực cần tiếp tục cải thiện.

Đại sứ nêu bật kết quả phát triển kinh tế của Việt Nam kể từ kỳ rà soát trước, với mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân khoảng 6,2%/năm giai đoạn 2021–2025. Riêng năm 2025, GDP của Việt Nam tăng khoảng 8% và kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 930 tỷ USD, bước vào nhóm nền kinh tế thu nhập trung bình cao.

Đại sứ cũng nhấn mạnh bốn chuyển biến quan trọng của Việt Nam gồm: cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh; hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hơn; chủ động đóng góp xây dựng quy tắc thương mại; và kiên định ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ với WTO giữ vai trò trung tâm.

Phiên rà soát đã thu hút sự quan tâm của các thành viên WTO với hơn 40 bài phát biểu từ các quốc gia thành viên. Các thành viên hoan nghênh kết quả tăng trưởng ấn tượng, khả năng chống chịu và mức độ hội nhập sâu của kinh tế Việt Nam vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu; ghi nhận các cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và hiện đại hóa hải quan.

Nhiều thành viên đánh giá cao đóng góp của Việt Nam tại WTO thông qua việc phê chuẩn Hiệp định về Trợ cấp nghề cá, tham gia Cơ chế trọng tài phúc thẩm tạm thời nhiều bên (MPIA) và khởi động tiến trình tham gia Hiệp định Công nghệ thông tin mở rộng (ITA 2), cũng như vai trò Chủ tịch Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2026 và chủ nhà Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2027.

Đồng thời, các thành viên cũng chia sẻ những kết quả hợp tác song phương với Việt Nam, trong đó có việc nâng cấp quan hệ đối tác và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Các thành viên WTO cũng nêu một số vấn đề quan tâm, đề nghị Việt Nam tiếp tục làm rõ và chia sẻ thông tin liên quan đến việc hoàn thiện thể chế, nâng cao tính minh bạch và khả năng dự đoán của chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, cũng như tăng cường thực thi các cam kết quốc tế. Bên cạnh đó, một số thành viên khuyến khích Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò và đóng góp tích cực hơn nữa trong WTO, đặc biệt trong tiến trình cải cách và tham gia các sáng kiến trong WTO.

Tại phiên làm việc ngày 6/11, đoàn Việt Nam đã có bài phát biểu phản hồi, cảm ơn các ý kiến và khuyến nghị mang tính xây dựng của các thành viên; đồng thời cung cấp thông tin, làm rõ và giải đáp các vấn đề được quan tâm. Việt Nam cũng khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét các nội dung trao đổi tại phiên rà soát nhằm phục vụ quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết quốc tế.

Phiên RSCSTM của Việt Nam đã diễn ra thành công trong không khí cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, với sự tham gia tích cực và quan tâm của đông đảo thành viên WTO. Kết quả phiên rà soát tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hệ thống thương mại đa phương; đồng thời thể hiện cam kết nhất quán của Việt Nam trong việc ủng hộ hệ thống thương mại đa phương công bằng, minh bạch, dựa trên luật lệ, với WTO giữ vai trò trung tâm.

Đây cũng là dịp để Việt Nam chia sẻ những nỗ lực và kết quả trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, trao đổi thẳng thắn với các đối tác về những vấn đề cùng quan tâm, qua đó củng cố sự hiểu biết, tin cậy và thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của WTO và đóng góp vào sự phát triển chung.