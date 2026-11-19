Từ ngày 17-18/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao của Hội nghị lần thứ 31 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP31).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng là diễn giả thứ hai phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao COP31 ngay trong sáng 17/11 (giờ địa phương).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề xuất 3 ưu tiên thúc đẩy hành động khí hậu toàn cầu

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh về việc Việt Nam khẳng định: "Đã cam kết phải thực hiện, đã hành động phải đạt hiệu quả". Việt Nam coi ứng phó biến đổi khí hậu là động lực kiến tạo kỷ nguyên phát triển mới, theo đó đã chủ động dành nguồn lực trong nước thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó tập trung chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và phát triển nông nghiệp phát thải thấp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh khoảng cách giữa cam kết và hành động khí hậu vẫn còn lớn, trong khi các nước đang phát triển còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận tài chính và công nghệ. Với tinh thần "đã cam kết phải thực hiện, đã hành động phải đạt hiệu quả", Việt Nam chủ động dành nguồn lực trong nước cho thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và phát triển nông nghiệp phát thải thấp, trong đó có Đề án một triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long.

Trên cơ sở nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu ba đề xuất.

Một là, các nước phát triển và các định chế tài chính quốc tế cần đi đầu, cùng cộng đồng quốc tế huy động tài chính khí hậu hướng tới 1,3 nghìn tỷ USD mỗi năm vào năm 2035, ưu tiên viện trợ không hoàn lại và vốn vay ưu đãi, nhất là cho thích ứng tại các nước đang phát triển.

Hai là, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển giao công nghệ, cân bằng giữa bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và khả năng tiếp cận công nghệ xanh.

Ba là, bảo đảm chuyển đổi công bằng, bao trùm, lấy con người làm trung tâm, bảo vệ sinh kế của người dân và quan tâm đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các nước củng cố hợp tác đa phương và khu vực, tăng cường đối thoại để các biện pháp thương mại liên quan đến khí hậu được thực hiện minh bạch, phù hợp với quy tắc quốc tế, tránh tạo thêm rào cản cho các nước đang phát triển.

Chuyển đổi xanh mở ra cơ hội đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh

Cũng trong ngày 17/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì Tọa đàm cấp cao "Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới". Phó Thủ tướng khẳng định chuyển đổi xanh là cơ hội để Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc và tạo thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia các dự án xanh và thị trường carbon.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất phát thải thấp, gắn chuyển đổi xanh với chuyển đổi số; kêu gọi các đối tác tăng cường chuyển giao công nghệ, mở rộng tài chính xanh và vốn vay ưu đãi.

Tại sự kiện, các đại biểu đã tích cực trao đổi về giải pháp khơi thông nguồn tài chính khí hậu và cơ hội từ thị trường carbon cho quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Trong khuôn khổ Tọa đàm, Phó Thủ tướng đã chứng kiến ba Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) được trao giữa Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam với Tập đoàn Đại Dũng, giữa Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam với Tập đoàn Stavian và giữa Ngân hàng BIDV với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Tổng giá trị hợp tác dự kiến lên tới 260 triệu USD. Trong đó, hợp tác giữa BIDV và AFD hướng tới thiết lập hạn mức tín dụng tài trợ cho các dự án có lộ trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực dệt may, thực phẩm và đồ uống.