Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự COP31 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Theo Chương trình công tác, từ ngày 17 – 20/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 31 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP31) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khuôn khổ chương trình công tác, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng sẽ tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao COP31, đồng thời tiến hành các cuộc gặp gỡ song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc Việt Nam tham dự COP31 ở cấp cao thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước đối với vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này; khẳng định cam kết thực hiện các mục tiêu khí hậu đã đề ra, nhất là Thỏa thuận Paris và mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Thông qua sự tham gia và phát biểu tại Phiên họp cấp cao, Việt Nam tiếp tục truyền tải quan điểm, chính sách, quyết tâm và những hành động cụ thể trong ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu gắn thực hiện các cam kết khí hậu với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh lương thực.

Việt Nam chủ trương thúc đẩy hợp tác thực chất với các quốc gia, đối tác quốc tế về tài chính khí hậu, công nghệ xanh và nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển hạ tầng chống chịu, hệ thống dự báo, cảnh báo sớm, nông nghiệp thích ứng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải và phát triển thị trường carbon.

Đây cũng là dịp để Việt Nam đề cao vai trò của hợp tác đa phương trong giải quyết những thách thức toàn cầu, thúc đẩy huy động các nguồn lực tài chính, công nghệ và tri thức phục vụ chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; chia sẻ những đóng góp, sáng kiến, kết quả hợp tác và các mô hình thực tiễn về giảm phát thải, bảo vệ hệ sinh thái, phòng, chống thiên tai, bảo đảm sinh kế cho người dân.

Việt Nam khẳng định cam kết và chủ động đóng góp vào nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu tại COP31

Qua đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định quan điểm lấy người dân làm trung tâm, gắn chuyển đổi xanh với công bằng xã hội, bảo đảm quá trình chuyển đổi vừa thực hiện các mục tiêu khí hậu, vừa phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Bên cạnh hoạt động tại Phiên họp cấp cao, bên lề Hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng sẽ dự sự kiện "Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới". Đáng chú ý, Việt Nam cùng một số quốc gia và tổ chức quốc tế sẽ công bố Đối tác Chuyển đổi chuỗi giá trị nông lâm thủy sản ứng phó với khí hậu và có trách nhiệm (P-CRAFT).

Sáng kiến P-CRAFT nhằm kết nối các chính phủ, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp và đối tác phát triển, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị nông lâm thủy sản bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm lợi ích cho người sản xuất. Đây là một nội dung hợp tác cụ thể, góp phần thúc đẩy chuyển các cam kết khí hậu thành hành động thiết thực.

Hội nghị COP31 diễn ra từ ngày 9-20/11/2026 tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, quy tụ khoảng 100.000 đại biểu đến từ gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với chủ đề chuyển các cam kết khí hậu thành hành động thực chất, Hội nghị tập trung vào những vấn đề trọng tâm như chuyển dịch năng lượng, tài chính khí hậu và ứng phó với ngưỡng tăng nhiệt toàn cầu.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức về năng lượng, nhu cầu điện gia tăng và những sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, sự tham gia của Việt Nam tại COP31 tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm trong các cơ chế đa phương; đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực phục vụ các mục tiêu chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.